İSTANBUL'UN EN BÜYÜK KURBAN KESİM VE SATIŞ MERKEZİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber - Kamera: Enver ALAS - Anıl UÇAN / İSTANBUL,DHA

Sultangazi'de kurulan, İstanbul'un en büyük kurban kesim ve satış merkezi kurban bayramına hazır. 60 bin metrekarelik alanda, 15 bin büyükbaş ve küçükbaş hayvan kapasiteli alanda 280 kurban satış çadırı var. Anadolu'nun değişik bölgelerinden getirilecek canlı hayvanların İstanbul'a girişleri pazartesi olacak, kurbanlık satıcıları da hayvanlarını aynı gün satışına başlayacak.

Esentepe Mahallesi'nde kurulan satış ve kesim merkezi, 60 bin metrekarelik bir alanda oluşturuldu. 280 çadırın bulunduğu alan,15 bin hayvan kapasitesine sahip. Kurban Kesim ve Satış Merkezi, kurbanlıkların bulunduğu çadırdan kesim alanına, temizlikten personeline, makine ve ekipmanlardan sosyal donatılarına kadar düşünülerek yapıldı.

KURBANLIKLAR PAZARTESİ GÜNÜ GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR

Kurban kesim ve satış merkezinde, pazartesiden itibaren hayvanlarını görücüye çıkaracak hayvan satıcılarının çalışmaları da devam ediyor. Alanda bir yandan döşemeler çakılırken bir yandan da kamyonlarla getirilen samanlar indiriliyor.