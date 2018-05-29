İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iktidara geldiklerinde Sabiha Gökçen'e uçak inmediğini belirterek, "Aklımda kaldığı kadarıyla 750 milyon dolara mal oldu orası. Ama uçak inmeyen Sabiha Gökçen'e biz geldikten sonra uçak inmeye başladığı gibi yetmez hale geldi." dedi. Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi 29 Mayıs İstanbul'un Fethi Özel Programı'nda yaptığı konuşmada, 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini devraldıkları İstanbul ile bugünkü İstanbul arasında dağlar kadar fark olduğunu söyledi. "Niye? Bu bir aşk. Biz, İstanbul sevdalısıyız dediğimizde bunu kast ettik." diye konuşan Erdoğan, laf ile aşk olmayacağını, aşk ile koşanın da yorulmayacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: "Sokaklar çöp dağlarıydı, hava kirliliği almış başını gidiyordu. Musluklardan su akmıyordu. Istranca Dağları'ndan, dağları delerek İstanbul'a su getirdik. O gün, bugün artık İstanbul'un su sıkıntısı yok. Benzin istasyonları gibi su istasyonları vardı, artık bunlar kalmadı. Bu iş, aşk işi. Birilerinin şimdi dediği gibi çıkıp, 'Şuna karşıyım, buna karşıyım'... Siz hayat boyu neye karşı olmadınız ki?" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 1991 yılında bir söyleşide Sabiha Gökçen Havalimanı'na karşı olduğunu belirttiğini aktaran Erdoğan, "Niye Sabiha Gökçen'e karşı biliyor musunuz? Diyor ki 'Buraya uçak iniyor mu?' Uçak inmeyebilir. Sen buraya uçak indireceksin." Sabiha Gökçen Havalimanı'nın AK Parti iktidarı döneminden önce yapıldığını belirten Erdoğan, "Biz iktidara geldiğimizde, doğru Sabiha Gökçen'e uçak falan inmiyordu. Aklımda kaldığı kadarıyla 750 milyon dolara mal oldu orası. Ama uçak inmeyen Sabiha Gökçen'e biz geldikten sonra uçak inmeye başladığı gibi yetmez hale geldi. Yetmez hale geldiği için de yeni pistler, yeni terminal binaları yapmaya başladık ey Kılıçdaroğlu. Bu iş öyle durup dururken olmuyor." ifadelerini kullandı. - "Üçüncü Havalimanı'nın ilk etabı 29 Ekim'de açılacak" Sabiha Gökçen'in de Atatürk Havalimanı'nın da yetmediğini anlatan Erdoğan, İstanbul'a dünyanın ilk 3'ü içerisinde yer alacak havalimanını yaptıklarını ve 29 Ekim'de ilk etabını açacaklarını söyledi.

Havalimanının ilk etabının yılda 90 milyon yolcu kapasiteli olacağını, 2023'te bu kapasitenin 150 milyona çıkacağını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şimdi buradan vaadimizi söylüyoruz; Atatürk Havalimanı'nın olduğu yeri, Osmanlı'da olduğu gibi Millet Bahçesi haline getiriyoruz. O dev arazi Central Park'ın 3 katıdır. Fazlası var azı yok. High Park'ın 8-9 katı. Öyle bir Millet Bahçesi'ne inşallah İstanbul'umuz sahip olacak. Diyor ki,'Ben dokundurtmam'. Buna sorarsan, bunlar aynı şekilde 37üncü Havalimanı'nı da yaptırmazdı. 'Para yok, ne ile yapacaksın?' diyor. Anlamazsın ki. Kaynak çeşitlendirmesi nedir, kaynak çoğaltmak nedir anlamazsın. Bunlar ne BOT anlar, ne PPP'den anlar, ne kamu özel ortaklığından anlar. Bizim yaptığımız yatırımların çoğu büyük dev yatırımlar. Buradan bir tavsiyede bulunayım, BOT (Yap-İşlet-Devret) öğrenmek isteyebilirsin, PPP'yi (Kamu Özel Ortaklığı) öğrenmek isteyebilirsin. Seçimden sonra sana bunun ücretsiz dersini verebiliriz. Fırsatımız olacak bundan sonra ama 24 Haziran'ı bir aşalım. Şimdi işimiz çok."

- "İcraatımızın ulaştığı yere bunların hayalleri bile ulaşamaz" Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi kast ederek, şöyle konuştu: "Bak, arada sırada herhalde Yalova'ya gidiyorsundur? Yalova'ya giderken de Osmangazi Köprüsü'nü kullanıyorsundur? Osmangazi Köprüsü, işte çok daha rahat seyahat edebilmen için. Yalova'dan da İstanbul'a gelirken herhalde orayı yine kullanıyorsundur? Bunları, biz parayla, bizim paramızla yapılmadı bunlar. Bunları işte oradaki müteşebbisler, ortaklaşa burayı yaptılar ve belli bir süre kullanacaklar, kullandıktan sonra da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bırakacaklar. Yavuz Sultan Selim Köprüsü öyle, Marmaray öyle, Avrasya Tüneli öyle. Bunlar hepsi böyle yapıldı ama bunlar anlamaz. Bizim icraatımızın ulaştığı yere bunların hayalleri bile ulaşamaz." İstanbul'a yapacakları projelerden de söz eden Erdoğan, şunları söyledi: "Atatürk Havalimanı sahası yanında Başakşehir, Maslak, Pendik ve Bakırköy'de de 4 tane büyük millet bahçesi kuruyoruz, bunu da bilesiniz. Bunlar muhteşem şeyler olacak, İstanbul'u kuşatacağız. Ayrıca şehrin çeşitli yerlerinde de 30 yeşil alan oluşturuyoruz. Başakşehir ve İkitelli'de 2 ayrı şehir hastanesi yapıyoruz. Biliyorsunuz, İkitelli'deki hızla devam ediyor. İnşallah karşı taraftaki de hızla başlayacak ama Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'ni biliyorsunuz yıktık. Muhteşem bir proje, şimdi o projeyi de hayata geçireceğiz ve Türkiye'nin en büyük opera binasını inşallah orada kuruyoruz. Her şey bitti ve iş artık başladı. İstanbul'un şanına yakışır bir eser."

Rami Kışlası'nı ülkenin en büyük kütüphanesine dönüştürdüklerini aktaran Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kütüphanenin kitap hacminin 5 milyon olduğunu, Rami Kışlası'ndaki kütüphanenin kitap hacminin 7 milyon olacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kütüphanelerin 24 saat açık olacağını belirterek, "Vatandaş 24 saat, genci, yaşlısı buralardan istifade edecek. Kuleli Askeri Lisesi'ni de müze olarak şehrimize kazandırıyoruz. Haliç Tersanesi'ni bilim ve teknoloji merkezi haline getiriyoruz. Marmara Denizi'nin çevresini otoyolla kuşatıyoruz. Bunların böyle bir derdi var mı? Duydunuz mu böyle bir şey. Böylece İstanbul'dan hangi istikamete giderseniz gidin hızlı ve konforlu seyahat imkanına kavuşulacak. Üç katlı büyük İstanbul Tüneli de yeni dönem projelerimiz arasında yer alıyor. İstanbul'un şehir içi metro hatlarının uzunluğunu bin kilometreye çıkaracağız. Bunun yanında önümüzdeki dönemde daha pek çok yatırımla İstanbul'a hizmet etmeyi de sürdüreceğiz." diye konuştu. - "Çamlıca Camisi'ni Kadir Gecesi'nde ibadete yetiştirmek istiyoruz"