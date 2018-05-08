HABER

İstanbul'un fethini tabloya işledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 13:40 | Son Güncelleme

Sivaslı ahşap oyma ustası Süleyman Daştan, Fatih Sultan Mehmet'in surlardan İstanbul'a girişinin konu edildiği "Fetih" adlı tabloyu, 4 ayda tamamladı

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir ahşap oyma ustası, Fatih Sultan Mehmet'in surlardan İstanbul'a girişini anlatan "Fetih" adlı tabloyu 4 ayda yaptı.

Sivas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde "Yaygın Eğitim Kursları Yıl Sonu Sergisi"nin açılışı gerçekleştirildi.

Vali Davut Gül ve Belediye Başkanı Sami Aydın'ın açılışını yaptığı sergide, birçok el işi eser tanıtıldı.

Sivaslı ahşap oyma ustası Süleyman Daştan'ın ahşap üzerine oyduğu "fetih" adlı tablo, sergide en fazla ilgi çeken eserlerden oldu.

İhramcızade Kültür ve Sanat Merkezinde ahşap oyma kursu veren ve yaklaşık 15 yıldır bu alanda eserler üreten Daştan'ın oyduğu tabloda, Fatih Sultan Mehmet'in surlardan İstanbul'a girişi anlatılıyor.

Daştan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl zamanın ruhuna uygun eserler yapmayı sevdiğini söyledi.

Daha önce de Sivas 4 Eylül Kongresi'ni anlatan bir tablo oyduğunu anlatan Daştan, şunları kaydetti:

"Bu yıl da böyle bir hayalim vardı. İstanbul'un ikinci Fatih'i olarak adlandırdığımız Sayın Cumhurbaşkanımıza hediye edilmek üzere böyle bir tablo yapmayı planlıyordum. İş yerimi ziyarete gelen AK Partili bir ağabeyimize fikrimi söyleyince sponsor oldu. Ben de Fatih Sultan Mehmet'in sur kapısından girdiği tabloyu yapmaya başladım. Yaklaşık 4 aylık süre içerisinde de bu aşamaya getirdim. İnce bir zımpara ve cilası kaldı. Onu da tamamlayıp 29 Mayıs'ta Yenikapı'da Sayın Cumhurbaşkanımıza Sivas adına takdim edeceğiz."

Daştan, perspektif ve kademeleri bulunan zor bir tablo işlediğini belirterek, "Düz bir satıhtan oyarak indirdiğimiz için her aşaması zor bir tabloydu. Her sanatçının gönlünde yatan, yaptığı eserin hak ettiği yerde bulunmasıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığı hakkında açıklamaCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığı hakkında açıklama
AK Partili vekillerin Abdullah Gül'le gizemli toplantısıAK Partili vekillerin Abdullah Gül'le gizemli toplantısı
Ankara'da müthiş iddia!Ankara'da müthiş iddia!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ahşap oyma hediye edilecek İstanbul'un Fethi Recep Tayyip Erdoğan Süleyman Daştan

En Çok Okunan Haberler

İşte Türkiye'nin ilk +18 oteli! Akın akın geliyorlar

İşte Türkiye'nin ilk +18 oteli! Akın akın geliyorlar

Fenerbahçe'de istifa şoku!

Fenerbahçe'de istifa şoku!

Survivor'da birleşme partisi öncesinde kim elendi? 7 Mayıs 2018 toplu sms oylaması sonuçları

Survivor'da birleşme partisi öncesinde kim elendi? 7 Mayıs 2018 toplu sms oylaması sonuçları

AK Partili Faruk Çelik'in Twitter hesabından yapılan paylaşıma büyük tepki

AK Partili Faruk Çelik'in Twitter hesabından yapılan paylaşıma büyük tepki

Ahmet Takan yazdı: Erbakan imzaladı, Erdoğan arşive attı

Ahmet Takan yazdı: Erbakan imzaladı, Erdoğan arşive attı

Muharrem İnce'yle ilgili flaş iddia! '15 Temmuz'da iyi ki devletin başında Erdoğan vardı'

Muharrem İnce'yle ilgili flaş iddia! '15 Temmuz'da iyi ki devletin başında Erdoğan vardı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İki kardeşi evlerinden kaçırdılar!

İki kardeşi evlerinden kaçırdılar!

MİT paketledi! Skandallar art arda ortaya çıktı

MİT paketledi! Skandallar art arda ortaya çıktı

Naim Süleymanoğlu'nun mezarının açılmasına karar verildi!

Naim Süleymanoğlu'nun mezarının açılmasına karar verildi!

Alparslan Kuytul: Büyük suç işlemişim!

Alparslan Kuytul: Büyük suç işlemişim!

Ramazan bayramı ne zaman, kaç gün tatil? 2018 Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün?

Ramazan bayramı ne zaman, kaç gün tatil? 2018 Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün?

On Numara sonuçları 7 Mayıs: Bu sefer tek kişiye!

On Numara sonuçları 7 Mayıs: Bu sefer tek kişiye!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.