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İstanbul'un fethinin 565. yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 23:33 | Son Güncelleme

Kocaeli'de, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı (MGV) tarafından "Fetih ve Gençlik Şöleni" programı düzenlendi

KOCAELİ (AA) - İstanbul'un fethinin 565. yıl dönümü dolayısıyla Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı (MGV) tarafından Kocaeli'de "Fetih ve Gençlik Şöleni" programı düzenlendi.

Gebze Alaettin Kurt Stadyumunda gerçekleştirilen ve Türkiye'nin 81 ilinden vatandaşların katıldığı etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Spor gösterilerinin ardından Mehter Takımı gösteri yaptı.

Programda, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk ve AGD ile MGV Genel Başkanı Salih Turhan, üstü açık araçla katılımcıları selamladı.

Karamollaoğlu, burada yaptığı konuşmada, "İstanbul'un fethi, bir çağın kapanıp yeni bir çağın açılması, hakkın batıla galip gelmesi ve Peygamber Efendimizin müjdesinin gerçekleşmesi anlamına geliyor." dedi.

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Gebze İstanbul'un Fethi temel karamollaoğlu

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