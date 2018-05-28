Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'un fethinin Türk ve dünya tarihinin dönüm noktası olduğunu, fethin siyasi, sosyal ve kültürel neticelerinin dünya tarihine yeni bir istikamet belirlediğini ifade etti.
Yıldırım, İstanbul'un fethinin 565. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, İstanbul'un fethini Türk ve dünya tarihinin dönüm noktası olarak nitelendirdi.
Fethin siyasi, sosyal ve kültürel neticeleri dünya tarihine yeni bir istikamet belirlediğini bildiren Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti:
"İstanbul'u fethederek Hazreti Peygamber'in övgüsüne mazhar olan Fatih Sultan Mehmet, hem askeri başarılarıyla hem de hoşgörü ve adalete dayanan yönetim anlayışıyla tarihe geçmiştir. Payitaht olmanın vakarını, asaletini asırlardır koruyan İstanbul, farklı inanç ve kültürlerin barış ve huzur içinde, bir arada yaşadığı en büyük medeniyet merkezidir. Ev sahipliği yaptığı her bir medeniyetin eserlerini özenle koruyarak günümüze taşıyan İstanbul, bugün de bütün güzellikleriyle şairlere, yazarlara, sanatçılara ilham kaynağı olmayı sürdürmektedir."
İstanbul'u boğazı, tarihi yarımadası ve kültürel zenginlikleriyle eşsiz bir hazine olarak niteleyen Başbakan Yıldırım, "İstanbul, aynı zamanda ülkemizin iş, finans, ticaret, sanat ve kültür merkezi olarak bütün dünyanın ilgisini üzerine çekmektedir. İstanbul'un fethinin 565. yıl dönümü vesilesiyle Fatih Sultan Mehmet ve şanlı ordusunu rahmetle ve minnetle yad ediyor, bütün vatandaşlarımı muhabbetle selamlıyorum" ifadelerini kullandı.
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