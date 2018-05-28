İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Vasip Şahin, 29 Mayıs İstanbul'un Fethi'nin 565. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, Türk milletinin, tarihi boyunca nice büyük zaferler kazandığını, nice galibiyetlere ulaştığını belirten Şahin, İstanbul'un fethinin de bu zaferlerin en şanlılarından olduğunu anlattı.

Fatih Sultan Mehmet'in, kimsenin hayal bile edemediklerini hayata geçirdiğine, fethedilemez zannedilen bir şehri fethettiğine dikkati çeken Şahin, "Asırlar öncesinden müjdelenen İstanbul'un fethiyle yeryüzünün bu eşsiz ve paha biçilemez şehri, bu aziz millete vatan olmuş, çağlar değişmiş, karanlık bir devir bitmiş ve aydınlık bir devir başlamıştır. 29 Mayıs 1453, Türk ve dünya tarihinin dönüm noktası olmuştur." ifadelerini kullandı.

Vasip Şahin, kentin fethin ardından pek çok inanç ve kültürün bir arada yaşadığı bir cihan başkenti olduğunu, gerek ilim, kültür ve sanatta, gerek ticari, siyasi, diplomatik ve ekonomik sahalarda dünyaya açıldığını, hatta yön verdiğini vurguladı.

Böylece her din ve kültürün kendi kuralları içinde, birbirine saygı duyarak yaşadığı, barış ve esenlik şehri Dersaadet'in kurulduğunu belirten Şahin, şunları kaydetti: