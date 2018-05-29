İSTANBUL (AA) - İstanbul'un fethinin 565. yıl dönümü dolayısıyla Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda "Fetih, Fatih ve İstanbul" konulu program düzenlendi.
Cumhurbaşkanlığı himayesinde, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından organize edilen programda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra, İBB Mehter Takımı marş dinletisi sundu.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, İstanbul'un fethinin, çok geniş coğrafyaları etkileyen, sadece bir şehrin, bir milletin, bir devletin, bir toplumun değil, kıtaların, milletlerin, devletlerin tarihi seyrini değiştiren bir olay olduğunu söyledi.
Fatih Sultan Mehmet'in 21 yaşında, bundan 565 yıl önce Ayasofya'nın önüne gelerek tarihin akışına tesir ettiğini vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:
"Fetih, şüphesiz büyük bir askeri harekattır. Planlamasıyla, stratejisiyle, lojistiğiyle, kadrosuyla ve ulaştığı nihai sonuçla, netice itibariyle 40 defa denenen ve sonuç alınamayan bir başarının elde edildiği askeri harekattır ama fethin arkasında çok güçlü bir diplomasi var. Uluslararası ilişkiler, çok güçlü bir iktisadi yapı, çok güçlü bir ilmi anlayış, teknoloji var. Fethin arkasında birbiriyle kenetlenen çok güçlü bir toplum yapısı var. Fethin arkasında farklı unsurları, yaklaşımları ve muhalefeti sabırla, metanetle, dirayetle ve iradeyle, en muhalif çevreyi bile aynı hedefe kilitleyen bir planlama ve koordinasyon var. Eğer fethi anlamak istiyorsak ve fethin büyüklüğünü kavramak istiyorsak bu askeri harekatın etrafındaki bütün o gelişmeleri çok iyi anlamak ve değerlendirmek durumundayız."
"Konstantinopolis düştü" haberinin Avrupa ülkelerinde ağıt ve acı olarak ele alındığını dile getiren Yılmaz, bizde ise fetih kutlamasının 19. yüzyılın sonlarında gündeme geldiğini anımsattı.
Yılmaz, "Fetih kutlamaları devam ediyor ama daha çok sivil toplum örgütleri üzerinde yürüdüğünü görüyoruz. 1994'te Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oluşuyla belediyenin devreye girdiğini görüyoruz. Valiliğin türbe başında anma programı devam ediyor. 2015'e gelinceye kadar da gönüllülük seferberliği içinde devam ederken, ilk defa Cumhurbaşkanlığı düzeyinde İstanbul'un fethinin Yenikapı'da kutlanmasına şahit oluyoruz." ifadelerini kullandı.
Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet İpşirli moderatörlüğünde, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Andı, Medeniyet Araştırmaları Merkezi kurucusu Bekir Karlığa, "Fetih, Fatih ve İstanbul" konulu panelde, fethe giden süreç ve fethin sonuçlarını anlattı.
Alaattin Çakıcı'dan dikkat çeken mektup! Erdoğan'a böyle seslendi!
Çorum'daki mezarlıkta ağlayan gizemli kızın ailesinden tepki
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde ağaca düşen yıldırım böyle görüntülendi
Almanya Başbakanı Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Berlin'e davet etti
Ankara'da operasyon! 'Cemil Çiçek' adına paylaşım yapan şüpheli yakalandı
'Duşta kayıp üzerine düştüm' dedi! Gerçek ortaya çıkınca doktor bile inanmak istemedi
Makam odasında ilginç görüntü
Paris'te evlendiler, balayı için Kato Dağı'na geldiler
Irina Shayk da estetik harikası çıktı! İşte kanıtı...
Instagram'ın büyük tuzağına dikkat
İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray'dan valilere sert tepki: Bedelini ödeyecekler
Okuyucu Yorumları 0 yorum