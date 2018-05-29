Aydın'da, İstanbul'un fethinin 565. yıl dönümü etkinliklerle kutlandı.

Aydın Valiliğince düzenlenen etkinlikte, protokol üyeleri ile vatandaşlar, döneme özgü kıyafetler giyen bir grup atlı ve mehteran takımının da katılımıyla Valilik önünden İstasyon Meydanı'na kadar yürüdü.

Buradaki programın ardından binlerce vatandaşın katılımıyla meydanda iftar yapıldı.

Dua ve semazen gösterisinin ardından konuşma yapan Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, "Karanlık bir çağı kapatıp insanlığa yeni bir çağ açan muzaffer komutanı, Fatih ordusunu kutlu asker yapan, Konstantiniyye'yi İstanbullaştıran, devleti imparatorluğa dönüştüren bir zaferin 565. yıl dönümünü idrak ediyoruz." dedi.

Köşger, gençlerin de Fatih Sultan Mehmet gibi yetişip fetih şuuruyla kendilerini geleceğe hazırlaması gerektiğini sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından sanatçı Mustafa Yıldızdoğan konser verdi.

Etkinliğe MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, AK Parti Aydın Milletvekili Abdurrahman Öz, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, MHP İl Başkanı Burak Pehlivan da katıldı.

