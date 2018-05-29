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İSTANBUL'UN FETHİ'NİN 565. YILDÖNÜMÜ GÖRKEMLİ BİR TÖRENLE KUTLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 23:25 | Son Güncelleme

İstanbul'un Fethi'nin 565.

Mehmet İlkay ÖZER-Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL,(DHA)
İstanbul'un Fethi'nin 565. yıldönümü Haliç Kongre Merkezi ve Haliç'te düzenlenen gösterilerle kutlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenlerde Haliç'e kurulan platformda 3D mapping gösterisi ile İstanbul'un fethini anlatan 20 dakikalık bir video gösterisi sunuldu.
İstanbul'un Fethi'nin 565'inci yıldönümü kutlaması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Haliç Kongre Merkezi Sahili'ndeki alanda gerçekleşti. Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Türkiye Musevileri Hahambaşı Rav İsak Haleva, İstanbul ve Ankara Süryani Ortodoks Cemaati Ruhani Lideri ve Patrik Vekili Mor Filüksinos Yusuf Çetin, İstanbul'daki konsoloslar, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu üyesi Meltem Demirören Oktay, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sanatçılardan İbrahim Tatlıses, Orhan Gencebay, Ece Erken, Alişan ve iş, spor, sanat, siyaset dünyasından davetliler katıldı.

GÖSTERİ İLGİYLE İZLENDİ"
İftar programıyla başlayan gecede, Kültür Bakanlığı Tarihi Türk Müziği Tasavvuf Musikisi dinletisi sunuldu. Açılış konuşmalarının ardından Fetih'in 565'inci yılı dolayısıyla "Özel Fetih Gösterisi" başladı. Kutlamalar kapsamında TSK Askeri Mehteran Birliği sahne aldı ve kutlamalar için hazırlanan özel bir video mapping, ışık, su ve lazerin birlikte kullanıldığı görkemli bir Fetih Gösterisi gerçekleştirildi. Özel Fetih Gösterisi için sahilden ortalama 50 metre açıkta deniz yüzeyine özel platform kuruldu. 78x18 metre ölçülerindeki sahnede gerçekleştirildi. 3D mapping gösterisi için 20 dakikalık film hazırlandı. Programda su, ışık, lazer ve su perdesi gösterisi, 30x90 metre ölçüsündeki yüzer gösteri platformunda yapıldı. Dünya tarihini değiştiren, bir çağ kapatıp başka bir çağ açan büyük deha Fatih Sultan Mehmet ile muzaffer, yiğit ve kutlu askerlerinin gerçekleştirdiği İstanbul'un Fethi'nin yeniden canlandırıldığı tören, beğeniyle izlendi. Yeniden diriliş, yeniden yükseliş ruhunun yansıtıldığı programda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan, çekim süreci ve uluslararası post prodüksiyon ekiplerinin katılımıyla yapımı 1,5 ayda tamamlanan film izlendi. Fatih Sultan Mehmet eşliğinde izleyicilerin, 1453'ten günümüze zamanda yolculuğa çıkarıldığı filmde, Türk tarihinin önemli şahsiyetleri, önderleri ve liderleri yüzyıllar süren bu şanlı yolculuğa selam verdi.

Görüntü Dökümü:
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-Programa katılanlardan detaylar
-Erdoğan'ın gelişi
-Video gösterisinden görüntüler
-Genel ve detaylar

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