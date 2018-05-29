İstanbul'un fethinin 565. yıldönümü kutlaması...

Enver ALAS/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL'un Fethinin 565. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı'nın himayelerinde İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğiyle Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda 'Fetih, Fatih ve İstanbul' konulu program düzenlendi. Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilerinin yanı sıra İstanbul'daki farklı okullardan öğrenciler ve öğretmenlerinin katıldığı programa tarihçi akademisyenler ve askeri personel de katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı bir konser verdi. Konserin ardından İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, açılış konuşması yaptı. İstanbul'un fethinin insanlık için büyük bir önemi olduğunu belirten Yılmaz, aynı zamanda fethin, tarihin, kıtaların ve insanlığın seyrini değiştiren bir olay da olduğunu söyledi.

"FETHİN ARKASINDA BİRBİRİYLE KENETLENEN ÇOK GÜÇLÜ BİR TOPLUM YAPISI VAR"

Fatih Sultan Mehmet'in 565 yıl önce 21 yaşındayken genç bir kumandan olarak, bu büyük fethi gerçekleştirdiğini hatırlatan Yılmaz, "İstanbul'un fethini biz millet olarak, daha çok askeri bir başarı olarak ele alıyoruz. Bu, hem Fatih Sultan Mehmet'in büyüklüğünü hem harekatın büyüklüğünü ve kuşatıcılığını ihmal etmemizi sağlayan bir bakış açısıdır. Fetih, planlamasıyla stratejisiyle kadrosuyla şüphesiz ki büyük bir askeri harekattır ama fethin arkasında çok güçlü bir diplomasi, uluslararası ilişkiler, iktisadi yapı, çok güçlü ilmi bir anlayış, bilimsel icat, teknoloji var. Fethin arkasında birbiriyle kenetlenen çok güçlü bir toplum yapısı da var" diye konuştu.