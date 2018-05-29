İstanbul'un Fethi'nin 565. yılı görkemli bir törenle kutlandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Fethi'nin 565'inci yılı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonuyla düzenlenen görkemli bir törenle kutlandı. İstanbul'un Fethi'nin 565'inci yıldönümü kutlaması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın ev sahipliğinde Haliç Kongre Merkezi Sahili'ndeki alanda gerçekleşti. İftar programıyla başlayan gecede, Kültür Bakanlığı Tarihi Türk Müziği Tasavvuf Musikisi dinletisi sunuldu. Programda açılış konuşması yapan İstanbul Valisi Vasip Şahin, bugün bir kutlu müjdenin, vazgeçilmez bir hedefe ulaşmanın, fethin 565'inci yılının idrak edildiğini belirterek, şöyle devam etti: "Fetih, çok yönlü ve büyük bir başarı öyküsüdür. Tarihin akışını değiştirip, çağ açıp çağ kapatmaktır. Fetih, İstanbul’u dünya merkezi yapmaktır. Osmanlı'yı adeta yeniden kurup bir cihan devletine dönüştürmektir, kıtaların, milletlerin, medeniyetlerin, inançların tarihine yön vermektir. Devlet ve toplumun bütün unsurlarını fonksiyonel ve etkin bir planlama ile harekete geçirmektir. Fetih, büyük bir askeri harekat olduğu kadar, ilmi, içtimai, ahlaki siyasi, sosyal, kültürel, teknolojik ve stratejik açıdan da büyük bir başarının adıdır. Fetih, büyük bir medeniyet hamlesidir. Kurucu, ihya ve inşa edici bir ruhtur. Fetih, Peygamber Efendimizin muştusuna ve övgüsüne mazhar olmaktır."

Fatih Sultan Mehmed'in, sadece kılıcın, sadece savaşın sultanı olmadığını vurgulayan Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Büyük bir entelektüel, iyi bir şairdir. Aynı zamanda, ilmin, irfanın, sanatın, edebiyatın, adaletin, hukukun sultanıdır. Sadece kıtaların değil, gönüllerin de sultanıdır. Sayın Cumhurbaşkanım, Fatih'in zafer meydanlarında ortaya koyduğu tavır, galibin mağluba karşı muamelesi, sadece dünün değil, bugünün dünyasına da örnek tablosudur. Onun büyüklüğü sadece, aşılamayan surların aşılmasında değil, daha 21 yaşında iken, çetin bir kuşatmadan, meşakkatli bir muhasara, büyük bir mücadele, nice sıkıntılı günler ve gecelerden sonra fethettiği şehre bakışında, halka muamelesinde gizlidir. Affında, merhametinde, tevazuunda gizlidir." Şahin, büyük sultanın, şehre girdiğinde, Ayasofya'nın önündeki tavrının, galipler ile mağluplar tarihinin altın sayfası olduğunu dile getirdi. Fetih harekatının, İstanbul'un yeniden kuruluşunun, bir cihan başkentliğine yükselişinin, yeni bir inanca ve medeniyete ev sahipliğinin en köklü adımı olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"İstanbul her din, kültür, ırk ve milletten insanın sığınağı olmuştur. Kendi inanç, kültür iklimlerinde, doğup büyüdükleri topraklarda nefes alamayan Hristiyanlar, Yahudiler, Ermeniler, onun şehrinde, onun gölgesinde insan onuruna yaraşır bir yaşama imkanı bulmuşlar. Osmanlı İstanbul’u, farklı inanç mensuplarının, milletlerin, toplumların, kültürlerin bir arada ve huzur içinde yaşadığı örnek bir şehir olmuş. Hiç bir Avrupa şehri, İstanbul’un sahip olduğu bu zenginliğe sahip olamamıştır. Bosna ve Kudüs ruhbanlarına verdiği fermanlar, inanç hürriyetlerinin evrensel beyannamesi gibidir. Fatih Sultan Mehmed, büyük bir asker oldu kadar, büyük bir medeniyet inşacısı ve şehir imarcısıdır. Osmanlı İstanbul'unun kurucusudur. Bizans'ın söndürdüğü İstanbul'un yıldızı onunla parlamıştır." İstanbul'un en önemli dünya medeniyetlerine ev sahipliği yapmış, dönüştürücü ve inşa edici bir şehir olduğuna işaret eden Şahin, "Dünyanın merkezi olan bu şehir, gün gelmiş gücünü kaybetmiş, önemini yitirmiştir. Ancak gün gelmiş, yeniden canlanmaya, silkinmeye umut olmaya başlamıştır. Yeniden büyük atılımlara, büyük hamlelere, büyük imarlara, dünyanın gıpta ettiği yatırımlara ev sahipliği yapmaya başlamıştır. Ne söylediğine, ne yaptığına dünyanın kulak kabarttığı, gözünü ve yönünü çevirdiği bir şehir olmuştur. İstanbul siz zat-ı devletleriyle birlikte, artık, dünya politikalarının ana sahnelerinden birisi olmaya başlamıştır. Kimsesizlerin sığınağı, mazlumların duası, çaresizlerin ümidi olmuştur. İstanbul da İstanbullu da ayakta kaldığı müddetçe emek ve katkılarınızı asla unutmayacak." diye konuştu.

- "Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet, Güçlü Türkiye" İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, geleneksel iftar programını, bu yıl da İstanbul'un fetih yıldönümünde yaptıklarını söyledi. Mübarek bir ramazan akşamında Fethin 565'inci yıldönümünü kutladıklarını dile getiren Uysal, şöyle konuştu: "Bulunduğumuz yer, fethe sahne olan, o tarihi ana şahitlik eden Haliç. Karadan yürütülen gemileri gören Haliç.Tarihin akışı burada değişti. Bir çağ kapandı, yeni bir çağ başladı. Güzel komutan, Fatih Sultan Mehmed Han dünya sahnesine çıktı. Tarihin gördüğü en büyük devlet adamlarından biri olan Fatih, o günden bu yana irade, erdem ve cesaretiyle ilham kaynağımız oldu. Nesiller ona benzemek için Fatih adını aldılar. 'Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur, buyurmuştur' Peygamber Efendimiz. Bu bizim, en büyük övüncümüz. Çünkü biz onların torunlarıyız. Allah ordumuzu, devletimizi muhafaza etsin." Fethin anlamını anlatan Uysal, "Sadece kalın surları geçmek, kaleleri zaptetmek değil, gönülleri kazanmak, adaleti hakim kılmaktır. Fetih, iyiliği sürekli hale getirmektir. Fetih, zulme son verilen tarihtir. Fetih, hiçbir zaman eskimeyen yenidir. Fetih, Allah’tan başkasına boyun eğmemek ve her yerde O’nun adını yüceltmektir. Bunun için bizim medeniyetimizde, mağrur galipler yoktur. İnsanların aklına, kalbine ve ruhuna seslenen bir medeniyet böyle bir fetihle yükseldi." diye konuştu.

"Sayın Cumhurbaşkanım, Müjdelenmiş bu şehrin her noktasında imzanız var,

neredeyse. Unutulan Fetih ruhu, sizin sayenizde yeniden dirildi." diyen Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü: "İstanbul, yeni Türkiye idealine güç ve kuvvet veren en önemli unsurlardan biri oldu. Biz sizin İstanbul sevdanızı kendimize rehber edindik. Bu heyecan ve sorumlulukla hizmetlerimize devam ediyoruz. Bugün burada, tarihin kırılma anını bir kez daha hatırlıyoruz. Aynı zamanda dünya mazlumlarına dua ediyoruz. İnşallah 'Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet, Güçlü Türkiye', mazlumlara kucak açmaya devam edecektir. Bu düşüncelerle Ramazan ayınızı tekrar tebrik ediyorum. Şimdiden ramazan bayramınızın hayırlara vesile olmasını diliyor, İstanbul’un fethin 565’inci yılının kutlu olmasını temenni ediyorum." -"Özel Fetih Gösterisi" başladı Açılış konuşmalarının ardından Fetih'in 565'inci yılı dolayısıyla "Özel Fetih Gösterisi" başladı. Kutlamalar kapsamında TSK Askeri Mehteran Birliği sahne aldı ve kutlamalar için hazırlanan özel bir video mapping, ışık, su ve lazerin birlikte kullanıldığı görkemli bir Fetih Gösterisi gerçekleştirildi.