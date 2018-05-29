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"İstanbul'un Fethi'nin 565. Yılında Fetih ve Fatih" paneli

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 17:07 | Son Güncelleme

Prof. Dr. Sefa Saygılı: - "Fatih Sultan Mehmet'i ne kadar tanır ve gençlere onun örnek kişiliğini tanıtırsak topluma o kadar katkıda bulunmuş oluruz" - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdürü Kemal Kaptaner: -"Fatih Sultan Mehmet'in çocukluğundan beri vizyonunda ve hayallerinde İstanbul vardı" - FSMVÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Duman: - "Gün geçtikçe Fatih Sultan Mehmet Han'ı daha çok konuşmak, yazmak ve anlatmak ihtiyacı doğuyor"

İSTANBUL (AA) - Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefa Saygılı, "Fatih Sultan Mehmet'i ne kadar tanır ve gençlere onun örnek kişiliğini tanıtırsak topluma o kadar katkıda bulunmuş oluruz." dedi.

Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Topkapı Yerleşkesi'nde İstanbul'un fethinin farklı açılardan değerlendirildiği "İstanbul'un Fethi'nin 565. Yılında Fetih ve Fatih" başlıklı bir panel gerçekleştirildi.

Panelin açılış konuşmalarında söz alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdürü Kemal Kaptaner, "Fatih Sultan Mehmet'in çocukluğundan beri vizyonunda ve hayallerinde İstanbul vardı." dedi.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Rektörü Prof. Dr. Musa Duman, "Gün geçtikçe Fatih Sultan Mehmet Han'ı daha çok konuşmak, yazmak ve genç nesillere onun misyonunu daha çok anlatmak ihtiyacı doğuyor." diye konuştu.

Duman, her yönüyle Fatih Sultan Mehmet'i anlatan, 20'den fazla bilim adamının makalelerinden oluşan bir kitap hazırladıklarını ve yakın bir zamanda neşredeceklerini kaydetti.

FSMVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahameddin Başar'ın başkanlık ettiği oturumda söz alan Prof. Dr. Sefa Saygılı, "İstanbul Fatihi Sultan 2. Mehmet'in Psiko-Politik Portresi" başlıklı bir konuşma yaptı.

"Fatih Sultan Mehmet'i ne kadar tanır ve gençlere onun örnek kişiliğini tanıtırsak topluma o kadar katkıda bulunmuş oluruz. Mükemmel bir kişilik, inceledikçe insan hayranlığını gizleyemiyor." ifadesini kullanan Saygılı, Fatih Sultan Mehmet'in, Hocazade, Molla İlyas, Molla Abdulkadir, Molla Hüsrev, Hasan Samsuni, Molla Hayreddin gibi birçok hocadan dersler aldığını, sancak beyi olarak Manisa Sancağı'na gönderildiğini ve her konuda en iyi şekilde yetiştiğini anlattı.

Tarih araştırmacısı Prof. Dr. İdris Bostan da fetihte donanmanın rolüne ilişkin konuşmasında Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethi konusundaki kararlılığına ve fetih öncesindeki çalışmalarına değindi.

Fethin sebep ve sonuç açısından hem maddi hem de manevi sebepleri olduğunu belirten Bostan, Fatih'in "kostantinapol" olarak fethettiği şehrin fetih sonrasında "İslambol" olduğunu söyledi.

Fatih'in İstanbul'u fethetmenin yanı sıra korumayı da başardığını vurgulayan Bostan, asıl hedefinin Roma ve Vatikan olduğuna dikkati çekti.

Panel, tarihçi-yazar Prof. Dr. Abdülkadir Özcan'ın "Kanun koyucu olarak Fatih Sultan Mehmet" başlıklı konuşmasının ardından, Panorama 1453 Tarih Müzesi Müdürü Salih Doğan'ın "Panorama 1453 Tarih Müzesinde Fethin Son Günü" konulu müzeyi görseller eşliğinde anlatan sunumuyla devam etti.

Konuşmacılarına teşekkür belgesi ile hediye takdim edilen panel, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

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