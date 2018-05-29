"İstanbul'un Fethi'nin 565. Yılında Fetih ve Fatih" paneli

İSTANBUL (AA) - Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefa Saygılı, "Fatih Sultan Mehmet'i ne kadar tanır ve gençlere onun örnek kişiliğini tanıtırsak topluma o kadar katkıda bulunmuş oluruz." dedi.

Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Topkapı Yerleşkesi'nde İstanbul'un fethinin farklı açılardan değerlendirildiği "İstanbul'un Fethi'nin 565. Yılında Fetih ve Fatih" başlıklı bir panel gerçekleştirildi.

Panelin açılış konuşmalarında söz alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdürü Kemal Kaptaner, "Fatih Sultan Mehmet'in çocukluğundan beri vizyonunda ve hayallerinde İstanbul vardı." dedi.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Rektörü Prof. Dr. Musa Duman, "Gün geçtikçe Fatih Sultan Mehmet Han'ı daha çok konuşmak, yazmak ve genç nesillere onun misyonunu daha çok anlatmak ihtiyacı doğuyor." diye konuştu.

Duman, her yönüyle Fatih Sultan Mehmet'i anlatan, 20'den fazla bilim adamının makalelerinden oluşan bir kitap hazırladıklarını ve yakın bir zamanda neşredeceklerini kaydetti.