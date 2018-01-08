İstanbul'un göbeğinde dev moloz yığını! Yıkımı 3 gün sürdü

Nakliyeciler Sitesi’ndeki yıkım cumartesi saat 04.00 sıralarında başlamıştı.
GÖRÜNTÜLER HAVADAN ÇEKİLDİ
Bugün havadan çekilen fotoğraflarda,Nakliyeciler Sitesi'nin yerle bir olduğu görüldü.
Her gün yüzlerce kamyonun giriş-çıkış yaptığı alanda halen yıkılan binaların molozlarının kaldırılması çalışmaları sürüyor.
EN ÇOK HURDACILARIN İŞİNE YARADI
Yıkım en çok hurdacıların işine yaradı.
Hurdacılar demir, metal, plastik malzemeleri toplayarak satmak üzere kamyonetlerine yüklüyor.
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