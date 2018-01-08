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İstanbul'un göbeğinde dev moloz yığını! Yıkımı 3 gün sürdü

GÜNCEL HABERLERİ | 08.01.2018 13:03 | Son Güncelleme 1 saat önce

Zeytinburnu’ndaki Nakliyeciler Sitesi’nin bulunduğu arazinin satılmasıyla 7 bloktan oluşan 254 işyerinin yıkımı tamamlandı. Yerle bir olan nakliyeciler sitesi havadan fotoğraflandı.

Nakliyeciler Sitesi’ndeki yıkım cumartesi saat 04.00 sıralarında başlamıştı.

GÖRÜNTÜLER HAVADAN ÇEKİLDİ

Bugün havadan çekilen fotoğraflarda,Nakliyeciler Sitesi'nin yerle bir olduğu görüldü.

Her gün yüzlerce kamyonun giriş-çıkış yaptığı alanda halen yıkılan binaların molozlarının kaldırılması çalışmaları sürüyor.

EN ÇOK HURDACILARIN İŞİNE YARADI

Yıkım en çok hurdacıların işine yaradı.

Hurdacılar demir, metal, plastik malzemeleri toplayarak satmak üzere kamyonetlerine yüklüyor.

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Anahtar Kelimeler:
inşaat Zeytinburnu istanbul moloz

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