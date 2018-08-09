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"İstanbul'un Hazineleri" sergisi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 20:04 | Son Güncelleme

Mor Kaftan Galeri bünyesindeki 10 sanatçının porselen, hat, ebru, resim, minyatür, seramik, çini ve tezhip eserlerinin yer aldığı sergi, Yeni Cami Hünkar Kasrı'nda sanatseverlerle buluştu - Serginin küratörü Berna Karadoğan: - "İstanbul'un kendi bünyesinde sakladığı, bildiğimizi zannettiğimiz ama bilmediğimiz birçok hikayesi olduğu gibi birçok sanatçıyı bağrında yaşatıyor. Bütün bunları sergide tanıtmayı amaçladık. İstanbul gerçekten başlı başına bir hazine çünkü"

İSTANBUL (AA) - Mor Kaftan Galeri bünyesindeki sanatçıların birlikte hazırladığı "İstanbul'un Hazineleri" adlı sergi sanatseverlerle buluştu.

Eminönü Yeni Cami Hünkar Kasrı'nda açılan karma sergiye ilişkin AA muhabirine açıklama yapan serginin küratörü Berna Karadoğan, sergide 10 sanatçının porselen, hat, ebru, resim, minyatür, seramik, çini ve tezhip alanında 74 eserinin yer aldığını söyledi.

- "İstanbul başlı başına bir hazine"

Karadoğan, sergiye geleneksel sanat dallarının yanı sıra çağdaş sanat alanında Devrim Erbil'in eserlerinin de dahil olduğunu aktararak, "Devrim hocam 82 yaşında olmasına rağmen, onun bu sergiye eser vermiş olması müthiş. Çünkü ancak müzelerde görebileceğimiz 3 eseri burada." dedi.

Serginin başlığına işaret eden Karadoğan, şunları kaydetti:

"İstanbul'un kendi bünyesinde sakladığı, bildiğimizi zannettiğimiz ama bilmediğimiz birçok hikayesi olduğu gibi birçok sanatçıyı da bağrında yaşatıyor. Bütün bunları sergide tanıtmayı amaçladık. İstanbul gerçekten başlı başına bir hazine çünkü. İstanbul için çalışıyor, üretiyor ve İstanbul'da sanatla uğraşıyor olmak büyük bir heyecan aslında."

- "Minyatürde araştırma süreci, eseri boyama noktasından daha uzun"

Sergiye 10 minyatür eseriyle katılan sanatçı Gülçin Anmaç da resimlerinde külliyesi olan hanım sultanlar üzerine çalıştığından bahsetti.

Anmaç, bir eserinde Eminönü Külliyesi'ni yaptıran Hatice Turhan Sultan'ı ele aldığını anlatarak, "Kendisi aslında çok önemli bir şey yapmış. 66 yıl boyunca inşası bitmeyen Yeni Cami'yi tamamlatmış." diye konuştu.

Eserlerini hazırlarken uzun bir araştırma sürecinden geçtiğine vurgu yapan Anmaç, "Birebir çalışacağımız portreler konusunda bir iki sultan dışında çok fazla bilgi olmuyor. Dönem giysilerini araştırıyorsunuz, kostümler nasıldı ? Ne giyiyorlardı ? Takılar nasıldı ? bunlara göre kendinize özgün olarak zemin fon yaratıyorsunuz. Bu süreç çizme ve araştırma bence boyama noktasından daha uzun sürüyor." ifadelerini kullandı.

- Türk kültürünü resimlerle tanıtmayı amaçlıyor

Sergide yağlı boya tekniğiyle hazırlanmış 2 resmi yer alan ressam Murat Erkan ise bugüne kadar 450 esere imza attığını aktararak, uluslararası birçok fuara ve sergiye Türk kültürünü tanıtmak amacıyla katıldığını söyledi.

Erkan, koleksiyonundaki resimlerde ağırlıklı olarak Anadolu ve Selçuklu sanatını işlediğini belirterek, "Seramik, halı, kilim ve mimari rölyeflerden aldığım konuları günümüz çağdaş sanatıyla resme çevirdiğim çalışmalar. Bu eserlerim genellikle büyük boy olarak ve farklı malzemelerden oluşuyor. Yağlı boya dışında altın ve gümüş varak çalışmalarım da var. Ayrıca malzeme olarak jüt üzerine de çalışıyorum." dedi.

Osmanlı saraylarında kullanılan ve bugün unutulmuş birtakım objelerin yeniden canlandırıldığı bir bölümün de yer aldığı sergi, 31 Ağustos'a kadar görülebilecek.

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İstanbul'un Hazineleri Mor Kaftan Galeri

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