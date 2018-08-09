"İstanbul'un Hazineleri" sergisi açıldı

İSTANBUL (AA) - Mor Kaftan Galeri bünyesindeki sanatçıların birlikte hazırladığı "İstanbul'un Hazineleri" adlı sergi sanatseverlerle buluştu. Eminönü Yeni Cami Hünkar Kasrı'nda açılan karma sergiye ilişkin AA muhabirine açıklama yapan serginin küratörü Berna Karadoğan, sergide 10 sanatçının porselen, hat, ebru, resim, minyatür, seramik, çini ve tezhip alanında 74 eserinin yer aldığını söyledi. - "İstanbul başlı başına bir hazine" Karadoğan, sergiye geleneksel sanat dallarının yanı sıra çağdaş sanat alanında Devrim Erbil'in eserlerinin de dahil olduğunu aktararak, "Devrim hocam 82 yaşında olmasına rağmen, onun bu sergiye eser vermiş olması müthiş. Çünkü ancak müzelerde görebileceğimiz 3 eseri burada." dedi. Serginin başlığına işaret eden Karadoğan, şunları kaydetti: "İstanbul'un kendi bünyesinde sakladığı, bildiğimizi zannettiğimiz ama bilmediğimiz birçok hikayesi olduğu gibi birçok sanatçıyı da bağrında yaşatıyor. Bütün bunları sergide tanıtmayı amaçladık. İstanbul gerçekten başlı başına bir hazine çünkü. İstanbul için çalışıyor, üretiyor ve İstanbul'da sanatla uğraşıyor olmak büyük bir heyecan aslında."

- "Minyatürde araştırma süreci, eseri boyama noktasından daha uzun" Sergiye 10 minyatür eseriyle katılan sanatçı Gülçin Anmaç da resimlerinde külliyesi olan hanım sultanlar üzerine çalıştığından bahsetti. Anmaç, bir eserinde Eminönü Külliyesi'ni yaptıran Hatice Turhan Sultan'ı ele aldığını anlatarak, "Kendisi aslında çok önemli bir şey yapmış. 66 yıl boyunca inşası bitmeyen Yeni Cami'yi tamamlatmış." diye konuştu. Eserlerini hazırlarken uzun bir araştırma sürecinden geçtiğine vurgu yapan Anmaç, "Birebir çalışacağımız portreler konusunda bir iki sultan dışında çok fazla bilgi olmuyor. Dönem giysilerini araştırıyorsunuz, kostümler nasıldı ? Ne giyiyorlardı ? Takılar nasıldı ? bunlara göre kendinize özgün olarak zemin fon yaratıyorsunuz. Bu süreç çizme ve araştırma bence boyama noktasından daha uzun sürüyor." ifadelerini kullandı. - Türk kültürünü resimlerle tanıtmayı amaçlıyor Sergide yağlı boya tekniğiyle hazırlanmış 2 resmi yer alan ressam Murat Erkan ise bugüne kadar 450 esere imza attığını aktararak, uluslararası birçok fuara ve sergiye Türk kültürünü tanıtmak amacıyla katıldığını söyledi.