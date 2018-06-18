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"İstanbul'un kültür-sanat iklimini mega projelerle kuvvetlendireceğiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 14:08 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, - "(Rami Kışlası) Aşağı yukarı içinde 7 milyon kitabın olacağı, kitapla ilgili ne varsa orada sergileneceği, yani mürekkep yapımından kağıt yapımına kadar, yine interaktif toplantı salonlarından insanların çok güzel sohbetler edebileceği, Sayın Cumhurbaşkanımızın kıraathane olarak ifade etmiş olduğu muazzam bir kültür muhiti haline gelecektir" - "Topkapı Sarayı ile ilgili daha geniş hayalimiz ise Fransız Hapishanesi'nden Sepetçiler Kasrı'na kadar olan alanı trafiği mümkünse yerin altına alarak, bu alanı kültür, sanat, turizm alanı getirmek ve milyonlarca kilometrelik araziyi de dünya halkının istifadesine sunmaktır"

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "(Rami Kışlası) Aşağı yukarı içinde 7 milyon kitabın olacağı, kitapla ilgili ne varsa orada sergileneceği, yani mürekkep yapımından kağıt yapımına kadar, yine interaktif toplantı salonlarından insanların çok güzel sohbetler edebileceği, Sayın Cumhurbaşkanımızın kıraathane olarak ifade etmiş olduğu muazzam bir kültür muhiti haline gelecektir." dedi.

Topkapı Sarayı Müzesi'nde gerçekleştirilen "Geleneksel Bayramlaşma Töreni" ve "Baklava Alayı" etkinliğine katılan Kurtulmuş, müze çalışanlarıyla bayramlaşarak, onlara baklava ikram etti.

Kurtulmuş, törende yaptığı konuşmada, etkinliğin amacına değindi. Geçmişte yaşanan olayları bugün de yaşatmanın geçmişe özenmek olmadığını aktaran Kurtulmuş, "Geçmişteki bu geleneklerin devlet ve millet hayatında sürdürülebilmesi aslında geçmişle gelecek arasındaki bağlantının iyi kurulabilmesi için de önemlidir. Nereden geldiğini, köklerinin ne olduğunu bilmeyenler yarına nasıl güçlü bir şekilde yürüyebileceklerini bilmezler." diye konuştu.

Kültür ve sanatın büyük oranda gelenekler vasıtasıyla gelecek nesillere aktarıldığının altını çizen Kurtulmuş, "Bu törenin bu anlamda geçmişte yaşadıklarımızı hatırlamak, tarihteki güzel ve önemli geleneklerimize sahip çıkmak, oradaki güzellikleri kendi köklerimizin zenginliği olarak kabul edip, bunları sonraki nesillere aktarmak gibi bir sorumlulukla yerine getirildiğini ifade etmek isterim." diye konuştu.

- "AKM, Türkiye için bir prestij projesidir"

Kurtulmuş, etkinlik sonrasında basın mensuplarına İstanbul'da yapılacak kültür-sanat projelerine ilişkin de açıklamada bulundu.

Taksim Meydanı'ndaki Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) iyi proje ile yenilenme çalışmalarının devam ettiğini aktaran Kurtulmuş, şu bilgileri verdi:

"Diyebiliriz ki dünyanın en büyük opera salonlarından birisini de barındıran bir kültür sitesi haline gelmiştir. Kitap okuma salonlarından, konferans salonlarına, cep sinemalarına kadar muhteşem bir külliye, merkez oldu AKM ve tabii binanın en güzel özelliklerinden birisi de içeride salonlarda yapılan herhangi bir gösterinin binanın dış cephesinde, meydan düzenlemesiyle birlikte mükemmel hale getirilecek olan Taksim Meydanı'nda vatandaşlar, turistler tarafından rahatlıkla izlenilebilmesine imkan tanımaktadır."

Kurtulmuş, AKM'nin Türkiye için bir prestij projesi olacağına dikkati çekerek, 2019 yılında açılışının yapılacağını söyledi.

- Rami Kışlası'da 7 milyon kitap okurlarla buluşacak

Rami Kışlası'nın modern kütüphane şeklinde proje olarak ele alındığını kaydeden Kurtulmuş, "Aşağı yukarı içinde 7 milyon kitabın olacağı, kitapla ilgili ne varsa orada sergileneceği, yani mürekkep yapımından kağıt yapımına kadar; yine interaktif toplantı salonlarından insanların çok güzel sohbetler edebileceği, Sayın Cumhurbaşkanımızın kıraathane olarak ifade etmiş olduğu muazzam bir kültür muhiti haline gelecektir." dedi.

Bakan Kurtulmuş, Kuleli Askeri Lisesi'nde de yeni bir proje başlattıklarını belirterek, lisenin İstanbul'un önemli mimari eserlerinden birisi olduğunu dile getirdi.

Kuleli Askeri Lisesi'nin ulusal bir müze haline dönüştürüleceğine işaret eden Kurtulmuş, şunları anlattı:

"Herhangi bir yabancı misafirimiz İstanbul'a geldi ya da bir gece kaldı, 'ya ben bu Türkiye'nin geçmişini, birikimini çok kısa bir süre içerisinde görmek istiyorum' dediğinde gelip burada birkaç saat içerisinde Türkiye'deki mevcut uygarlıkların özetini bir şekilde görebileceği muhteşem bir ulusal müze haline getirmeyi planlıyoruz."

- Kütüphaneler kültür muhitleri haline getirilecek

Kurtulmuş, tüm Türkiye'de hayata geçirilen "Yaşayan Kütüphaneler" başlıklı proje kapsamında da, başta Beyazıt Kütüphanesi olmak üzere Türkiye'deki 71 halk kütüphanesinin her gün 23.00'e kadar kullanıcılarının her türlü ihtiyacını karşılayabilecek şekilde hazırlandığını aktardı.

Kütüphaneleri, proje ile birer kültür muhitleri haline getirmek istediklerine vurgu yapan Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanımızın dediği kıraathaneler budur. Bu anlamda da insanların okuduğu, tartıştığı, müzakere ettiği mekanlardır. Hatta Beyazıt Kütüphanesi'nde geceleri Türk musikisi, tasavvuf musikisi meşkleri yapılıyor. Sanatçılar, sanat dostları geliyor." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, Topkapı Sarayı içerisinde de 27 tadilat ve tamir projesinin devam ettiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Topkapı Sarayı ile ilgili şöyle bir hayalimiz var. Sarayın etrafında Sur-u Sultani dediğimiz surlar var. Surların bir kısmı şu anda Topkapı Sarayı'na ait değil. Sur-u Sultani'nin tamamını Topkapı Sarayı'nın içerisinde katarak, bu alan içerisinde kalmış diğer kamu binalarının da Topkapı Sarayı'na dahil edilerek buranın çok çeşitlilik arz eden kültür havzası haline dönüştürülmesini temin etmek, restorasyon çalışmalarının bir sonrasıdır. Topkapı Sarayı ile ilgili daha geniş hayalimiz ise Fransız Hapishanesi'nden Sepetçiler Kasrı'na kadar olan alanı trafiği mümkünse yerin altına alarak, bu alanı kültür, sanat, turizm alanı getirmek ve milyonlarca kilometrelik araziyi de dünya halkının istifadesine sunmaktır. Bu 5 önemli proje İstanbul için, İstanbul'un kültür, sanat iklimini kuvvetlendirmek için gerçekten önemsediğimiz, önemli bir kısmını da birkaç yıl içinde tamamlayacağımız muhteşem mega projelerdir."

Mega projelerle, İstanbul'u yaşayan bir kültür hazinesi haline getirmek istediklerine dikkati çeken Bakan Kurtulmuş, "Ecdat İstanbul'u bizi muhteşem bir miras olarak bırakmış. Biz bu muhteşem mirasın gizli, örtülü kalmış alanlarının hepsini ortaya çıkararak, İstanbul'u bir kültür hazinesi haline getireceğiz ve sadece saraylardan ibaret olan bir İstanbul değil, yaşanan içinde halkın, misafirleri olduğu herkesin kültüre, sanata, tarihe, geleneğe bir şekilde nüfus edebildiği bir İstanbul oluşturmaya çalışıyoruz. Ancak bu şekilde bize bırakılan mirasa sahip çıkmış oluruz." şeklinde konuştu.

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Baklava Alayı Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş

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