İstanbul'un kültürel geçmişi ve geleceği çalıştayda ele alınacak

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen İstanbul Kültür Çalıştayı, yarın başlayacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, geçmişe tanıklık etmiş tarihi yapılarından kentin renkli yapısını ortaya koyan sosyal hayatına, İstanbul'un kimliğini oluşturan tüm unsurlar İstanbul Kültür Çalıştayı'nda masaya yatırılacak.
İstanbul'un tarihi, sosyal ve kültürel birikiminin tüm yönleriyle ele alınacağı çalıştay, yarın ve 12 Mayıs'ta Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilecek.
Açılışını, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un yapacağı çalıştayda, 11 komisyonda Türkiye'nin önde gelen 215 ilim, fikir, kültür, düşünce insanı, İstanbul kültürünün dününü, bugününü ve geleceğini konuşacak.
Çalıştayın sonunda komisyonlardan çıkan öneriler, "İstanbul Kültür Çalıştayı Sonuç Raporu"nda toplanacak.
Çalıştayda tartışılacak ana konu başlıkları ise şunlar olacak:
"İstanbullu Olmak: Şehir, Kimlik, Şuur", "İstanbul: Mimari Miras", "İstanbul'un Kültürel Ortak Yönetimi: Yerel, Ulusal, Küresel", "İstanbul'u Tasarlamak: 2023'ten 2053'e", "İstanbul: Kültür ve Diplomasi", "İstanbul: İnsanlar", "İstanbul: Edebiyat", "İstanbul: Sanat", "İstanbul: Gündelik Yaşam", "İstanbul: Kültürel Mekanlar", "İstanbul: Yayıncılık Kültürü."
Çalıştayda ayrıca, kültürel mekanlar ve yayıncılık kültürü bağlamında İstanbul'un geleneksel ve güncel haritaları da çıkarılacak.
- "Böylesi bir zenginlik dünyanın başka hiçbir yerinde yok"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'un, camileri, türbeleri, su kemerleri, tarihi anıtları, antik yapılarıyla büyük bir çeşitliliği barındırdığını belirtti.
Dünyanın hiçbir yerinde medeniyetleri İstanbul'daki gibi kucaklayan, kültürel olarak diri duran bir yer olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, "İstanbul'daki tek bir mezar taşı bile bize çok şey anlatır. Bu şehirde hangi köşeye bakarsanız bakın mutlaka bir güzel eser görürsünüz." ifadelerini kullandı.
Bakan Kurtulmuş, açıklamada şu görüşlere yer verdi:
"Napolyon'un dediği gibi dünya bir tek ülke olsaydı başkenti İstanbul olurdu. Sultanahmet Meydanı'nda, yüzünüzü denize doğru dönerek sağ tarafınızda baktığınızda Büyük Osmanlı İslam Medeniyeti'nin şaheseri Sultanahmet Camisi'ni, sol tarafına baktığınızda İslam öncesi dönemin en önemli başyapıtlarından biri olan Ayasofya'yı görürsünüz. Sanki her ikisi, birbiriyle konuşuyor, birbiriyle anlaşıyor ve birbirine bir şey anlatıyor gibiler. Böylesine büyük bir zenginliği dünyanın başka hiçbir yerinde bulamazsınız."
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