İstanbul'un kültürel geleceği yeniden belirleniyor

BURCU ÇALIK - Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul'un tarihi, sosyal ve kültürel birikiminin tüm yönleriyle ele alınacağı ve yeni bir yol haritasının oluşturulacağı İstanbul Kültür Çalıştayı'nı düzenleyecek.

Bakanlık tarafından ilgili tüm tarafların katılımıyla düzenlenecek çalıştay ile İstanbul'un sosyal, kültürel değerlerinin, estetik mimarinin en önemli örneklerini oluşturan tarihi yapılarının durumunun sil baştan masaya yatırılması amaçlanıyor.

Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda 11-12 Mayıs'ta gerçekleştirilecek çalıştayın açılışını, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş yapacak.

Çalıştay kapsamında kurulan 11 ayrı komisyonda Türkiye'nin önde gelen 215 ilim, fikir, kültür ve düşünce insanı, İstanbul'un dünü, bugünü ve geleceğini konuşacak.

- İstanbul'un 11 farklı yönü ele alınacak

İstanbul Kültür Çalıştayı'nda kurulan komisyonlar, "yedi tepeli şehir" olarak anılan, doğal ve mimari güzellikleriyle dünyanın dört bir yanından gelen turistleri ağırlayan mega kentin farklı yönlerini ele alacak.