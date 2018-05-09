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İstanbul'un kültürel geleceği yeniden belirleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 11:08 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul'un tarihi, sosyal ve kültürel birikiminin tüm yönleriyle ele alınacağı İstanbul Kültür Çalıştayı'nı 11-12 Mayıs'ta düzenleyecek - Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş'un açılışını yapacağı çalıştayda, Türkiye'nin önde gelen 215 ilim, fikir, kültür ve düşünce insanı, İstanbul'un dünü, bugünü ve geleceğini tartışacak - Çalıştayda 11 ayrı komisyondan çıkan önerilerle hazırlanacak sonuç raporu, İstanbul için hazırlanacak yeni yol haritasına da ışık tutacak

BURCU ÇALIK - Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul'un tarihi, sosyal ve kültürel birikiminin tüm yönleriyle ele alınacağı ve yeni bir yol haritasının oluşturulacağı İstanbul Kültür Çalıştayı'nı düzenleyecek.

Bakanlık tarafından ilgili tüm tarafların katılımıyla düzenlenecek çalıştay ile İstanbul'un sosyal, kültürel değerlerinin, estetik mimarinin en önemli örneklerini oluşturan tarihi yapılarının durumunun sil baştan masaya yatırılması amaçlanıyor.

Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda 11-12 Mayıs'ta gerçekleştirilecek çalıştayın açılışını, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş yapacak.

Çalıştay kapsamında kurulan 11 ayrı komisyonda Türkiye'nin önde gelen 215 ilim, fikir, kültür ve düşünce insanı, İstanbul'un dünü, bugünü ve geleceğini konuşacak.

- İstanbul'un 11 farklı yönü ele alınacak

İstanbul Kültür Çalıştayı'nda kurulan komisyonlar, "yedi tepeli şehir" olarak anılan, doğal ve mimari güzellikleriyle dünyanın dört bir yanından gelen turistleri ağırlayan mega kentin farklı yönlerini ele alacak.

Çalıştayda tartışılacak ana konu başlıkları ise şunlar olacak:

"İstanbullu Olmak: Şehir, Kimlik, Şuur", "İstanbul: Mimari Miras", "İstanbul'un Kültürel Ortak Yönetimi: Yerel, Ulusal, Küresel", "İstanbul'u Tasarlamak: 2023'ten 2053'e", "İstanbul: Kültür ve Diplomasi", "İstanbul: İnsanlar", "İstanbul: Edebiyat", "İstanbul: Sanat", "İstanbul: Gündelik Yaşam", "İstanbul: Kültürel Mekanlar", "İstanbul: Yayıncılık Kültürü".

- Yeni yol haritası hazırlanacak

Bakanlık, 2 gün sürecek çalıştayın sonunda 11 komisyondan çıkan önerileri "İstanbul Kültür Çalıştayı Sonuç Raporu"nda toplayacak.

Kamuoyuyla da paylaşılacak rapor, İstanbul için oluşturulacak yeni yol haritasına da ışık tutacak. Şehrin sosyal, kültürel ve sanatsal açıdan geleceği için atılacak yeni adımlar, raporda yer alan öneriler dikkate alınarak belirlenecek.

Çalıştayda ayrıca, kültürel mekanlar ve yayıncılık kültürü bağlamında İstanbul'un geleneksel ve güncel haritaları da çıkarılacak.

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