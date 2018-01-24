HABER

İstanbul'un yanı başında kar yağışı başladı!

GÜNCEL HABERLERİ | 24.01.2018 02:06 | Son Güncelleme 37 dakika önce

Kocaeli’de gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Kocaeli'den kar haberinin gelmesinin ardından İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorusu gündemde yerini aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1'inci Bölge Müdürü Ahmet Kocaman, İstanbul hava durumu ile ilgili açıklama yaparak, "Marmara'da kar beklenmiyor. Bölgenin sahillerinde ve şehir merkezlerinde yağmur, yüksek alanlara karla karışık yağmur beklentimiz var" ifadesini kullandı.

Kocaeli’nin birçok ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini arttırarak sürüyor. 22.30 sıralarında başlayan kar yağışı ile başta İzmit olmak üzere diğer ilçelerin yüksek kesimleri beyaz örtü ile kaplandı.

Meteoroloji'den yapılan kar açıklaması sonrasında hazır bekleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kar Timleri, yoğun kar yağışı sonrasında yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1'inci Bölge Müdürü Ahmet Kocaman başta Marmara olmak üzere tüm yurtta havanın soğuduğunu dile getirdi.

'RÜZGAR DEVAM EDECEK'

Kocaman, rüzgarın kuzeye döndüğünü belirterek, "Kuzeyden 50 kilometre gibi kuvvetli bir şekilde esiyor. Bu önümüzdeki günlerde de devam edecek. Bugün dahil, çarşamba ve perşembe günleri rüzgar devam edecek" diye konuştu.

'KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLİYORUZ'

Kocaman, önümüzdeki 3 gün boyunca havanın soğuk olacağı bilgisini vererek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Akşam 1-2, gündüzleri ise 4-5 derece civarında sıcaklıklar bekliyoruz. Bu sürede hafif yağışlar var. Kuzey bölgelerde ve yükseklerde karla karışık yağmur, şehirler ve aşağı kesimlere yağmur şeklinde bekliyoruz. Marmara'da kar beklenmiyor. Bölgenin sahillerinde ve şehir merkezlerinde yağmur, yüksek alanlara karla karışık yağmur beklentimiz var. Bölgenin doğusunda Kocaeli, Sakarya'da ve Batı Karadeniz bölümünde sahillerde karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar bekliyoruz."

Bazı bölgeler hariç yurdun büyük bölümünde kar beklentisi olduğunu aktaran Kocaman, İstanbul, kıyı Ege ve Batı Akdeniz hariç yurdun tamamının kar yağışlı olarak görüldüğünü bildirdi.

(İHA)

İstanbullular dikkat! Seferler iptal edildi
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteorolojiden son dakika hava durumu uyarısı
Can Ataklı yazdı: 'Kar geliyor' haberlerinin kaynağı Meteoroloji değilmiş
Meteoroloji uzmanlarından inanılmaz karar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli kar yağışı Meteroloji istanbul

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş, Vagner Love transferini bitirdi!

Beşiktaş, Vagner Love transferini bitirdi!

Ali Sunal ikinci kez evleniyor

Ali Sunal ikinci kez evleniyor

O Ses Türkiye jürisi için bomba öneri!

O Ses Türkiye jürisi için bomba öneri!

Öldükten 3 ay sonra dirildi!

Öldükten 3 ay sonra dirildi!

ABD: Rusya başaramayacak olsa da Türkiye’yle aramızı açmaya çalışıyor

ABD: Rusya başaramayacak olsa da Türkiye’yle aramızı açmaya çalışıyor

Kedicik canlı yayında Ece Erken'e geçmişini hatırlatınca ortam gerildi

Kedicik canlı yayında Ece Erken'e geçmişini hatırlatınca ortam gerildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Afrin'de yakalandılar! Teröristlerin akıbeti belli oldu

Afrin'de yakalandılar! Teröristlerin akıbeti belli oldu

Erdoğan'ın 'cevap verilmeli' dediği gazeteye saldırı anları ortaya çıktı

Erdoğan'ın 'cevap verilmeli' dediği gazeteye saldırı anları ortaya çıktı

Garipoğlu skandalı! Şiddet gördü, koruma istedi sonra da yalanladı

Garipoğlu skandalı! Şiddet gördü, koruma istedi sonra da yalanladı

İstanbullular dikkat! Seferler iptal edildi

İstanbullular dikkat! Seferler iptal edildi

Afrin temizlendikten sonra oraya girilecek!

Afrin temizlendikten sonra oraya girilecek!

Zeytin Dalı Harekatı'nda son durum! 16 nokta ele geçirildi

Zeytin Dalı Harekatı'nda son durum! 16 nokta ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.