İstasyon Caddesi üst yapı çalışmaları devam ediyor

Muş Belediyesi ekipleri, İstasyon Caddesi Peyzaj Projesi kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Muş Belediyesinin önemli projeleri arasında yer alan Atatürk Bulvarı ve İstasyon Caddesi çevre düzenleme işi sürüyor. Geçtiğimiz günlerde temel atma töreni ile çalışmalarına başlanan projenin ağustos ayına kadar tamamlanması hedefleniyor. Belediye Başkanı Feyat Asya, başkan yardımcıları ve birim amirleri ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi. Proje hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Asya, vatandaşların mağdur edilmeden projenin hızlı bir şekilde uygulanması konusunda talimatlar verdi. Yaklaşık 70 santimetre kazılan yol ve kaldırımlar, kullanılacak malzemelerle modern bir görünüme kavuşturulacak.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Asya, 2018 yılının kendileri için atılım yılı olacağını söyleyerek, altyapı projesinin uygulandığı tüm bölgelerin üst yapısını yapacaklarını ifade etti. İstasyon Caddesi’nde uygulanmaya başlayan projeyi çok önemsediklerini kaydeden Başkan Asya, “Atatürk Bulvarı ve İstasyon Caddesi ilimizin en işlek caddesi konumundadır. Bu caddemiz için geçtiğimiz yıllardan hazırlığını yaptığımız projemizi uygulamanın sevincini yaşıyoruz. Altyapı döşemelerinin tamamlandığı caddeyi bir bütün olarak yeniliyoruz. Bu projemizle refüjü, aydınlatması, kaldırımları, durakları, park ve yeşil alanları ile modern bir bulvar yapıyoruz. Kazı çalışmalarımız hızla devam ediyor. Önümüzdeki günlerde döşemelere başlayarak projeyi kısa sürede tamamlamayı planlıyoruz. Çalışmalar sırasında trafik ve toz duman konusunda biraz sıkıntılar yaşayabiliriz. Vatandaşlarımızın bu süreçte asgari düzeyde etkilenmesini sağlamak için gerekli tedbirlerimizi alıyoruz. Buna rağmen yaşanacak aksaklıklar için şimdiden özür diliyoruz. Yaptığımız her hizmet halkımız ve ilimiz içindir. Bu süreçte sıkıntılara birlikte göğüs gererek daha sonra sefasını yine birlikte yaşayabilelim. Vatandaşlarımızın memnun kalacağını umut ettiğimiz bu projemizi etap etap uygulayacağız. Şimdilik hizmet binalarımızın önünden üst geçide kadar olan kısmın çalışması yürütülüyor. Tren Garına kadar bağlantı yollarının yoğunluğunu göz önünde bulundurarak bu uygulamayı sürdüreceğiz. Bu yıl bizim için çok farklı bir yıl olacak. Projelerimizin gün yüzüne çıktığı bir yıl olacak. Söz verdiğimiz gibi projelerimizi tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. Vatandaşlarımızdan bu süreçte destek istiyoruz. Sabır ve metanetlerine karşılık desteklerini boşa çıkarmayacağız” ifadelerini kullandı.