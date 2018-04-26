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İşte 24 Haziran seçiminde kullanılacak oy pusulası!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 15:41 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Gül, ilk kez 24 Haziran Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerinde kullanılacak oy pusulalarını tanıttı.

İşte 24 Haziran seçiminde kullanılacak oy pusulası!

TGRT Haber'de Batuhan Yaşar'ın konuğu olan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak seçimlerde kullanılacak oy pusulalarını tanıttı.

Bakan Gül, "24 Haziran'da iki tercihte bulunacağız. Tek oy pusulası olmayacak, iki oy pusulası olacak. Bir oy pusulasında cumhurbaşkanı için, ikinci oy pusulasında da partilerin unvanı olacak ve herkes kendi partisinin logosunun altına tercihi yapacak. Cumhurbaşkanının seçileceği oy pusulasında adayların resmi olacak, parti amblemleri olmayacak" ifadesini kullandı.

"FETÖ ELEBAŞI İÇİN 7 KEZ İADE TALEBİNDE BULUNDUK"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin, "ABD'den 7 defa iade talebinde bulunduk. Bu konuda hiçbir adım atılmadı. Biz bu konuda önemli bir adımın atılmasını bekliyoruz. Hiçbir devlet bir terör örgütü mensubunu koruyamaz, muhafaza edemez. Bunun gereğini yapmak gerekir. Türkiye Cumhuriyeti'ni tehdit eden bir terör örgütü başının iade edilmesi gerekmekte" dedi.

"141 DAVA KARARA BAĞLANDI"

Gül ayrıca "285 darbe davasından 141'i karara bağlandı. Bu önemli bir rakam. Bu rakam kapsamında da beraat eden de var ağırlaştırılmış müebbet alanda var" ifadelerini kullandı.

"MAĞDUR ETMEYEN BİR ÇALIŞMA YAPILIYOR"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Ömür boyu nafaka" konusuna ilişkin, "Her iki tarafı da mağdur etmeyen bir çalışma yapılıyor. Para yatırarak çocuk görme kalkacak" dedi.

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