İşte Adnan Oktar'ın kediciği olmanın maliyeti!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, uzun süredir takibe aldığı Adnan Oktar grubuna yönelik İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlemişti.

OKTAR İSTİYOR, ONLAR BIÇAK ALTINA YATIYORDU

Oktar'ın yanında bulunan kadınların istenen estetik kriterlerine göre operasyonlar geçirdiği ortaya çıktı.

Bu estetik operasyonlarının maliyeti, işin uzmanları tarafından kalem kalem hesaplandı.

TOPLAM 75 BİN LİRA

Buna göre; bir kedicik olmanın maliyeti 75 bin lirayı buluyor.

BREZİLYA POPOSU

Brezilya poposu yaptırmak için en az 25 bin lira harcayan kedicikler, dudak silikonu 5 bin lira veriyor.

GÖĞÜS SİLİKONU

Adnan Oktar grubunda kendisini gösterebilmek için göğüslerine de ayrı bir önem veren kedicikler, göğüs silikonunu 15 bin lira karşılığında yaptırdı.

YAĞ ALDIRMA, BURUN ESTETİĞİ...

Elmacık kemiği botoksu da yaptıran kadınlar, bu işlem için 5 bin lira, yağ aldırma için 15 bin lira, burun estetiği için ise 10 bin lira vererek kedicik oluyor.

