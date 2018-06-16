İşte Adnan Oktar'ın kediciklerinin 24 Haziran erken seçimi kararı

Menzil ve Erenköy Cemaatleri Cumhur İttifakına desteğini açıklarken, Nurcuların Yeni Asya Kolu Millet İttifakı'nı destekleme kararı aldı.
CUMHUR İTTİFAKI'NI DESTEKLİYORLAR
Adnan Oktar ve kedicikleri Cumhur İttifakı'na desteğini açıkladı.
Sosyal medya hesaplarından Erdoğan'a destek çağrısı yapan kedicikler, açıklamalarında Oktar'ın Erdoğan'a destek mesajlarını da paylaştı.
İşte o mesajlar:
Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suruç olayının müsebbibi Muharrem İnce
Lunaparkta balerin faciası!
Şırnak'ta çatışmada yaralanan yüzbaşı şehit oldu
Veresiye aşk defteri olayı şaşkına çevirdi
Gökten ahtapot yağdı!
24 Haziran seçimleri öncesi mektup krizi!
Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!
Dünyayı ayağa kaldıran suçlu böyle yakalandı
E-Devlet'ten bir hizmet daha! Öğretim Elemanı Belgesi e-Devlet'te
Okuyucu Yorumları 0 yorum