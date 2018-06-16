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İşte Adnan Oktar'ın kediciklerinin 24 Haziran erken seçimi kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 17:28 | Son Güncelleme

Türkiye'de tarikatler ve cemaatler birer birer seçim kararını açıklıyor. Peki kedicikleri ile ünlü Adnan Oktar Cemaati seçimlerde kimi destekliyor? 'Kedicikler' sosyal medya hesaplarından Erdoğan'a destek çağrısı yaptı.

İşte Adnan Oktar'ın kediciklerinin 24 Haziran erken seçimi kararı

Menzil ve Erenköy Cemaatleri Cumhur İttifakına desteğini açıklarken, Nurcuların Yeni Asya Kolu Millet İttifakı'nı destekleme kararı aldı.

CUMHUR İTTİFAKI'NI DESTEKLİYORLAR

Adnan Oktar ve kedicikleri Cumhur İttifakı'na desteğini açıkladı.

Sosyal medya hesaplarından Erdoğan'a destek çağrısı yapan kedicikler, açıklamalarında Oktar'ın Erdoğan'a destek mesajlarını da paylaştı.

İşte o mesajlar:

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