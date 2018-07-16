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İşte Adnan Oktar'ın stüdyo olarak kullandığı villa ve içinden fotoğraflar

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 13:54 | Son Güncelleme

İSTANBUL  Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Adnan Oktar ve grubuna yönelik yaptığı operasyonun ardından, Oktar'ın A9 kanalı stüdyo olarak kullandığı villadan fotoğraflar ortaya çıktı.

İşte Adnan Oktar'ın stüdyo olarak kullandığı villa ve içinden fotoğraflar

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Adnan Oktar ve grubuna yönelik yaptığı operasyonun ardından, Oktar'ın A9 kanalı stüdyo olarak kullandığı villadan fotoğraflar ortaya çıktı. Fotoğraflarda Adnan Oktar'ın program sırasında oturduğu masa ve sandalye ile evdeki tablolar dikkat çekti. Stüdyo olarak kullanılan villanın, Adnan Oktar'ın Kısıklı'daki villasına yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta olduğu öğrenildi.

(FOTOĞRAF)

İşte Adnan Oktar'ın stüdyo olarak kullandığı villa ve içinden fotoğraflarİşte Adnan Oktar'ın stüdyo olarak kullandığı villa ve içinden fotoğraflarİşte Adnan Oktar'ın stüdyo olarak kullandığı villa ve içinden fotoğraflar

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