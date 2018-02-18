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İşte Afrin'den gelen son fotoğraflar

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2018 15:31 | Son Güncelleme

Afrin'deki terör örgütü hedeflerine yönelik Zeytin Dalı harekatı 30. günde devam ediyor.

Özel birliklerce vurularak düşürülen drone incelemeye alındı.

Afrin'de son durum... Sıcak fotoğraflar...

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesi karşısındaki Afrin'in batı bölgesinde yürütülen arama tarama faaliyetlerinde terör örgütlerince kullanılan bir drone tespit edildi.
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Özel birliklerce vurularak düşürülen drone incelemeye alındı.
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Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in batısındaki Racu beldesine bağlı Şedya köyü çevresinde terör örgütü PYD/PKK'nın yeni tünellerine rastlandı.
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Şedya köyünün çevresindeki hakim tepelere inşa edilen beton gözetleme kuleleri ile korunganlı mevzilerden giriş yapılan ve birçok tünelin birbirine bağlandığı tünel sistemi, ÖSO tarafından güvenlik taramasından geçirildi.
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Yeraltındaki tünel sistemi 2 metre yükseklik ve genişliğe sahip.
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Neredeyse tamamı betonarme olarak inşa edilen tünel, gözetleme kuleleri ve güçlendirilmiş mevzileri de birbirine bağlıyor.
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Tünellerin içerisinde yaşam alanları ile silah ve mühimmat depolamak için kullanılan bölümler de yer alıyor.
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Şedya köyünde de inşa edilmiş tünel sistemini, örgütün hava saldırılarına ve topçu atışlarına karşı kullandığı görülüyor.
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Racu'nun güneybatısındaki Şedya köyünün terör örgütünden temizlenmesinden sonra TSK destekli ÖSO güçleri köyde güvenlik çalışmalarına başladı.
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Afrin asker

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
1 haftada afyondan izmire giden türk ordusu,30 günde 5 km ilerdeki tünellere gitmiş.3gündür milleti tünellerle uyutuyorlar.akp ergenekon dedi tsk yı yıktı.balyoz dedi tsk yı yıktı.fetöcu dedi tsk yı yıktı.15 temmuz dedi tsk yı yıktı.28 şubat dedi tsk yı yıktı.TSK nın okullarını kapattı,öğrencileri sokağa attı.siz daha çoook tünel seyredersiniz.
150 dolarlık drone düşürüp büyük darbe denilmesi garip.
eee devir değişti. seni ön saflara alalım kardeş. en azından mayını bubi tuzaklarını keşfedersin
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