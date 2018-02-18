İşte Afrin'den gelen son fotoğraflar

Özel birliklerce vurularak düşürülen drone incelemeye alındı.
Afrin'de son durum... Sıcak fotoğraflar...
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesi karşısındaki Afrin'in batı bölgesinde yürütülen arama tarama faaliyetlerinde terör örgütlerince kullanılan bir drone tespit edildi.
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Özel birliklerce vurularak düşürülen drone incelemeye alındı.
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Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in batısındaki Racu beldesine bağlı Şedya köyü çevresinde terör örgütü PYD/PKK'nın yeni tünellerine rastlandı.
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Şedya köyünün çevresindeki hakim tepelere inşa edilen beton gözetleme kuleleri ile korunganlı mevzilerden giriş yapılan ve birçok tünelin birbirine bağlandığı tünel sistemi, ÖSO tarafından güvenlik taramasından geçirildi.
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Yeraltındaki tünel sistemi 2 metre yükseklik ve genişliğe sahip.
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Neredeyse tamamı betonarme olarak inşa edilen tünel, gözetleme kuleleri ve güçlendirilmiş mevzileri de birbirine bağlıyor.
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Tünellerin içerisinde yaşam alanları ile silah ve mühimmat depolamak için kullanılan bölümler de yer alıyor.
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Şedya köyünde de inşa edilmiş tünel sistemini, örgütün hava saldırılarına ve topçu atışlarına karşı kullandığı görülüyor.
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Racu'nun güneybatısındaki Şedya köyünün terör örgütünden temizlenmesinden sonra TSK destekli ÖSO güçleri köyde güvenlik çalışmalarına başladı.
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