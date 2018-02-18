İşte Afrin'den gelen son fotoğraflar

Özel birliklerce vurularak düşürülen drone incelemeye alındı.

Afrin'de son durum... Sıcak fotoğraflar...

1 / 9 Hatay'ın Reyhanlı ilçesi karşısındaki Afrin'in batı bölgesinde yürütülen arama tarama faaliyetlerinde terör örgütlerince kullanılan bir drone tespit edildi.

2 / 9 Özel birliklerce vurularak düşürülen drone incelemeye alındı.

3 / 9 Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in batısındaki Racu beldesine bağlı Şedya köyü çevresinde terör örgütü PYD/PKK'nın yeni tünellerine rastlandı.

4 / 9 Şedya köyünün çevresindeki hakim tepelere inşa edilen beton gözetleme kuleleri ile korunganlı mevzilerden giriş yapılan ve birçok tünelin birbirine bağlandığı tünel sistemi, ÖSO tarafından güvenlik taramasından geçirildi.

5 / 9 Yeraltındaki tünel sistemi 2 metre yükseklik ve genişliğe sahip.

6 / 9 Neredeyse tamamı betonarme olarak inşa edilen tünel, gözetleme kuleleri ve güçlendirilmiş mevzileri de birbirine bağlıyor.

7 / 9 Tünellerin içerisinde yaşam alanları ile silah ve mühimmat depolamak için kullanılan bölümler de yer alıyor.

8 / 9 Şedya köyünde de inşa edilmiş tünel sistemini, örgütün hava saldırılarına ve topçu atışlarına karşı kullandığı görülüyor.