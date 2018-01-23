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İşte Afrin şehidinin son konuşması

GÜNCEL HABERLERİ | 23.01.2018 21:59 | Son Güncelleme 10 saat önce

Afrin'e düzenlenen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Üstteğmen Oğuz Kaan Usta'nın 30 Ağustos'ta yaptığı işte o konuşma...

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şehit Afrin Zeytin Dalı Harekatı Oğuz Kaan Usta

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
VATAN; Savaş zamanı gariban vatan evlatlarının, barış zamanı saray sevdalısı gemicik yüzdürenlerindir… ALLAH şehidimizi rahmet eylesin Allah Türk'ü korusun ve yüceltsin……
hayret aHaber 30 ağustos zafer bayramı konuşması yayınlamış. haa doğru bunlar oy almak için son dönemlerde Atatürkçü olmuştu değil mi :)))
Allah mekanını cennet eylesin. makamını kabul eylesin. Kederli babası Canpolat Usta ya ve ailesine sabırlar ve dayanma gücü ihsan eylesin. geride kalan yavrusuna uzun ve sağlıklı ömürler nasip eylesin inşallah. :(
Ruhun şadolsun şehidim.Bu millet sen ve senin gibi şehitleri bu toprağın bağrında sakladıkca bu şerefli cumhurriyet ve atatürk ddevletinde hep anılmaya değesiniz.Allah kalanlarına sabır versin Türk milletinede ne mutlu seni doğaran anaya.Başımız sağolsun
çok acı
Zaruri ve hayati olmadıkça savaş bir cinayettir. Mustafa Kemal Atatürk
hic bir sehit unutulmamasi ve dualarla heryil devlet tarafindan mevlidi serif ile anilmasi dileklerimle ruhu sad mekani sehitler cenetti olsun
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