İşte Afrin'deki terör tüneli! İlginç görüntü

Aydınlatmanın çekilen elektriğe bağlı lambalarla sağlandığı tünelde havalandırma bölümleri görülüyor. Tünelde teröristlerce mutfak olarak kullanılan bir alan yer alırken bir başka bölümde ise uydu yayınlarının izlenebildiği televizyon bulunuyor.

Farklı bölümlerden oluşan 300 metre uzunluğundaki tünelde gözetleme ve saldırı için küçük koruganlar bulunuyor. Tünelin belli bölümleri kum torbalarıyla güçlendirilmiş mevzilere açılıyor.

Betondan inşa edilen yaklaşık 90 santimetre kalınlığında, 1.5 metre genişliğinde ve 2 metre yüksekliğindeki tünelde televizyon dahi bulunurken teröristler kum ve taşlarla kapladıkları bu yapılar sayesinde olası hava harekâtlarından korunmaya, buralardan Mehmetçiğe saldırmaya çalışıyordu.

SİLİNDİR MEVZİLER

Kontrol altına alınan bölgede teröristlerce kullanılan silindir şeklinde mevziler de yer alıyor. Dışarıdan belli olmaması için tünellerin ve söz konusu mevzilerin üzerini taş ve kumlarla kapatan teröristlerin buralardan hudut hattını ve Mehmetçiği gözetlediği belirtiliyor.

Silindirik mevzinin şeklinden dolayı daha zor belli olduğu ve olası atışlar için hedef küçülttüğü ifade ediliyor.