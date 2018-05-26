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İşte CHP'nin yeni seçim şarkısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 11:39 | Son Güncelleme

CHP 600 milletvekili adayının tanıtımını ve seçim bildirgesini ‘Millet için geliyoruz’ sloganıyla Marriott Otel’de gerçekleştiriyor.

CHP 600 milletvekili adayının tanıtımını ve seçim bildirgesini ‘Millet için geliyoruz’ sloganıyla Marriott Otel’de gerçekleştiriyor. Toplantı başında CHP'nin yeni seçim şarkısı çaldı. Seçim şarkısı, Ali Kocatepe'nin "Hey gidi dünya hey" şarkısından uyarlama.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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seçim şarkısı

Haber ANKARA (DHA)

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