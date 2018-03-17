İşte Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki evi

Ümraniye’deki genel merkez ofisi birkaç gün önce sessiz sedasız boşaltan Çiftlikbank’ın CEO’su Mehmet Aydın’la ilgili kamuoyuna yansıyan bir belge, “Mehmet Aydın Uruguay’da mı?” sorusunu gündeme getirmişti.

IPA Haber 'in geçtiği bilgilere göre; Brezilya hariç Güney Amerika ülkeleri Türkiye ile siyasi, ekonomik, stratejik açıdan işbirliği en az olan ülkeler. Özellikle Paraguay ve Uruguay ile Türkiye arasında ilişki neredeyse yok düzeyde.

80 binden fazla kişiyi 500 milyon lira dolandırıldığı öne sürülen Çiftlikbank’ın 27 yaşındaki CEO’su Mehmet Aydın’ın Arjantin Büyükelçiliği’ne beyan ettiği Uruguay’daki evine ulaşıldı. Ev, Uruguay’ın en zenginlerinin yaşadığı mahallede yer alıyor.

Carrasco bölgesi çoğunluğu müstakil villalardan oluşan, okyanus kıyısında güzel bir semt. Uruguay’ın en zenginleri o bölgede oturuyor.

Ev fiyatları milyon dolardan başlıyor. Kira fiyatları ise en düşük 3 bin dolar civarı. Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Diego Lugano’nun da Carrasco bölgesinde bir evi var.

Mehmet Aydın’ın Uruguay vatandaşı olduğu iddia edilmişti. Ancak kamuoyuna yansıyan kimlik kartının üzerinde ‘Cedula Provisorio’ yani ‘geçici kimlik’ yazıyor. Geçici kimlikte oturum süresi de 2 yıl olarak belirtilmiş.

Normal şartlarda Uruguay devleti vatandaşlarına 10 yıllık kimlik veriyor.

Çiftlikbank CEO’su Mehmet Aydın’a Uruguay Devleti tarafından verilen geçici kimlik belgesi.