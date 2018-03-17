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İşte Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki evi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 09:44 | Son Güncelleme

Gündemi sarsan isim Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki lüks evi ortaya çıktı. İşte zenginlerin yaşadığı semtte oturan Mehmet Aydın'ın evi ve evin bulunduğu sokağın görüntüsü...

İşte Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki evi

80 binden fazla kişiyi 500 milyon lira dolandırıldığı öne sürülen Çiftlikbank’ın 27 yaşındaki CEO’su Mehmet Aydın’ın Arjantin Büyükelçiliği’ne beyan ettiği Uruguay’daki evine ulaşıldı. Ev, Uruguay’ın en zenginlerinin yaşadığı mahallede yer alıyor.

ARJANTİN BÜYÜKELÇİLİĞİ’NE BİLDİRDİĞİ ADRES

IPA Haber 'in geçtiği bilgilere göre; Brezilya hariç Güney Amerika ülkeleri Türkiye ile siyasi, ekonomik, stratejik açıdan işbirliği en az olan ülkeler. Özellikle Paraguay ve Uruguay ile Türkiye arasında ilişki neredeyse yok düzeyde.

Çiftlikbank’ın Genel Müdürü (CEO) Mehmet Aydın’ın oturum aldığı Uruguay’da Türkiye’nin Büyükelçiliği bulunmuyor. Türkiye, Uruguay ile bütün ilişkilerini Arjantin’in Başkenti Buenos Aires Büyükelçiliği üzerinden yürütüyor.




Sıla-Soysal

Ümraniye’deki genel merkez ofisi birkaç gün önce sessiz sedasız boşaltan Çiftlikbank’ın CEO’su Mehmet Aydın’la ilgili kamuoyuna yansıyan bir belge, “Mehmet Aydın Uruguay’da mı?” sorusunu gündeme getirmişti.

8 Haziran 2017 günü Türkiye’nin Buenos Aires’teki Arjantin Büyükelçiliği’ne giden Mehmet Aydın, avukat Mehmet Tuna adına vekaletname çıkardı. Çiftlikbank kurucusu ev adresi olarak Uruguay’daki ‘Barrio Carrasco Av. Rivera 72 / 32 Montevideo’ adresini verdi.

Carrasco bölgesi çoğunluğu müstakil villalardan oluşan, okyanus kıyısında güzel bir semt. Uruguay’ın en zenginleri o bölgede oturuyor.

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Ev fiyatları milyon dolardan başlıyor. Kira fiyatları ise en düşük 3 bin dolar civarı. Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Diego Lugano’nun da Carrasco bölgesinde bir evi var.

Mehmet Aydın’ın Uruguay vatandaşı olduğu iddia edilmişti. Ancak kamuoyuna yansıyan kimlik kartının üzerinde ‘Cedula Provisorio’ yani ‘geçici kimlik’ yazıyor. Geçici kimlikte oturum süresi de 2 yıl olarak belirtilmiş.

Normal şartlarda Uruguay devleti vatandaşlarına 10 yıllık kimlik veriyor.

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Çiftlikbank CEO’su Mehmet Aydın’a Uruguay Devleti tarafından verilen geçici kimlik belgesi.

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Anahtar Kelimeler:
Çiftlik Bank Mehmet Aydın Uruguay

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
bu milleti dolandıran ya amerika da ya uruguay da ama helal olsun ruslara yerin yedi kat altına inseler tek tek bulup zehirleyip zehirleyip gebertiyor
Bizim milletimize bu az DAVARIN tekinin peşini takıldı cahiller yaktılar parasını oh olsun
SENI BULURLAR KOCUM KAFANI YORMA O PARAYI SANA YEDIRMEZLER
Ya kardesim siz adam mi kandırıyorsunuz .. ?? Böyle bir oluşum hiç arkasinda siyasi bir güç olmadan gerçek olabilir mi ???? Tabi ki olamaz, ayni 2006 da İhlas Finans oyununda olduğu gibi . Ayni o zaman hangi siyasi güc varsa arkasinda, simdi de ayni malum "SİYASİ GÜÇ" var. (İhlas finansta 60.000 kisi magdur olmustu, 2 milyar dolarda hiç oldu)
Bu tosun ve istiklal marşı gündemden düşmüyor dünyada ve ülkemizde neler oluyor bilemiyoruz dolar oldu 3.92
OTURDUK YERDWN PARA KAZANMA HAYALİNE KAPILANLARIN PARASIYLA YAŞANAN LÜKS YAŞAM ALIN SİZE CALISMADAN ZENGİN OLMAYA CALISANLARIN SONU
Dombiliye bak heleee
İşte en büyük sorunumuz. Beyin göçü . Böylesi değerlerimize sahip çıkamayıp kaptırıyoruz. Dön gel ne olur sana ihtiyacımız var
bizdimkilerde biraz türk inadi varsa onu o evinde bile gidip bulurlar toplansinlar
dalgamı geçiyorsunuz? neresi lüks bunun adam köyde yaşıyor sanki:)hem yeter artık düşürün şunu gündemden sayın başkanımız yeni bi konuşma yapsın da bi gündem oluşsun kurtulalım şu tosuncuktan..
çocuk süper bir dolandırıcı ayni zamanda çok zeki.turkiyenin muhatap olanağı en düşük ülkeyi tesadüfen seçtiğini düşünmüyorum.
Rusya Dünya'nın neresinde olursa olsun zehirliyormuş. böyle adamları.Niye adamı zehirlesinler ki adam zorbalık tan mı almış milletin elinden parayı. Para hırsı yüzüne hata yapıyorlar.ondan sonra boş boş düşüncelerle konuşuyorlar.
HELAL OLSUN KOÇUM. SENİ TEBRİK EDİYORUM. BU ANDAVALLARA VE TROLLERE OH OLSUN. GÜLE GÜLE HARCA HAYATINI YAŞA
BU TİPTEKİ ADAMLAR DOLANDIRICILAR ÜLKEYE ZARAR VERMEKTEDİR NEDEN Mİ GİRİŞİMCİLERİN İŞ ORTAKLIKLARININ ÖNÜNÜ TIKAMAKTA ŞİRKET KURMUŞ KİŞİLERİN BİRBİRLERİNE ŞÜPHE İLE YAKLAŞMASINA GÜVEN BUNALIMINA SEBEBİYET ARZ ETMEKTE NEREYE KAÇMIŞSA YAKALANMALI DÜŞÜNÜN İŞ KURACAKSINIZ ORTAK ARIYORSUNUZ KARŞI TARAF ACABA BENİ DOLANDIRIR MI ? ŞÜPHESİ İÇİNDE OLMAK ÜLKEYE TİCARETE ZARAR VERİYOR SONRA İNSANLAR DİYOR İŞSİZLİK NEDEN YÜKSEK İŞTE SEBEPLERDEN BİRİDE BU TİP ADAMLAR DEVLET VATANDAŞINI DOĞRU YATIRIM ARAÇLARINA YÖNLENDİRMELİ HATTA EKONOMİ KURSLARI TİCARET KURSLARI İLE BORSA BANKACILIK ÖĞRETİLEBİLİR
BU TÜR YARATIKLARA İMKAN VERECEN ÜNİVERSİTELERDE BÖLÜM AÇACAN ÜLKEMİZE ACAİP LAZIM BUNLAR BUNLARI DIŞ GÜÇLERE KARŞI KULLANACAN NE DE OLSA BEYİN VAR KULLANMASINI BİLİYOR HAYRA DEĞİL TABİ ŞERRE
Tosuncukun bunları yapması zaman alır. demekki tosun bunları önceden planlamış. buda onu nitelikli dolandırıcı yapar.
yokmuş bu tozunun kafasını kesecek.ibret olsun.
bu mu lüks ev allah aşkına yapmayın mal gibi yaşamaya devam eder o kadar paraya bu evi aldıysa dikkat çekmemek içindir
Tosun gündemden düş artık
bence bunu mayfa bitircek bu kadar ifşa oldu rus mafyası bırakmaz bunu
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