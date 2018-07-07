İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yol haritası!

Tarihe karışan parlamenter sistemde hükümetler kurulurken 5 yıllık süre içinde yapacaklarına ilişkin hükümet programını açıklıyor ve bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) oylanıyordu. Cumhurbaşkanlığı sisteminde ise bunun nasıl olacağı merakla bekleniyordu.

Sabah gazetesinden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda bu konuda ne yapacaklarının mesajını verdi. Erdoğan, "İlk etapta 100 gün, ardından ikinci bir 100 gün, ardından 6 ay ve böylece bir yıllık bir süreci farklı bir şekilde inşallah programlayıp ele alacağız. AK Partimizi önce marta çok iyi hazırlamamız lazım, ondan sonra da inşallah malum 5 yıllık hedef var, 5 yıllık hedefe doğru taşımamız lazım" değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan'ın dile getirdiği program çalışmalarının perde arkası ise şöyle:

OFİSLER ÇALIŞACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pazartesi günü yemin edip göreve başlaması ile yayımlanacak ilk kararnameler kapsamında oluşturulacak yeni cumhurbaşkanlığı bünyesindeki ofislerin ilk işlerinden biri hükümet programı (yeni dönemde isim değişecek) hazırlamak olacak. Erdoğan, yeni bakanlarından da hızlıca önümüzdeki dönem projelerine ilişkin bilgileri buralara iletmelerini isteyecek.