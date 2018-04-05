İşte denizlere inecek o 'canavar'

Türk mühendislerinin uzun süredir üzerinde çalıştığı ve denizlere inecek bu 'canavar' dış görünüşte bir vatozdan farksız!

Türk mühendisleri yaptı

1 / 47 Türkiye'nin son dönemde terör örgütlerine karşı yürüttüğü operasyonlarda etkin şekilde kullanılarak başarılı sonuçlar alınmasını sağlayan yerli savunma araçları ve silahlara bir yenisi daha ekleniyor.

2 / 47 Albayraklar Savunma öncülüğünde, Karadeniz Teknik Üniversitesi denetiminde silahlı insansız deniz aracı üretilecek.

3 / 47 Albayraklar Şirketler Grubu tarafından, projeye ilişkin düzenlenen toplantıda verilen bilgilere göre, görünüm itibarıyla bir vatoz balığı şeklinde ve büyüklüğünde olan SİDA'lar, bu alanda dünyada ilk ve tek olma özelliği taşıyor.

4 / 47 SİDA'lar su altında balina ve yunus balığı gibi hayvanların çıkardığına benzer nitelikte kriptolu akustik ses dalgalarıyla kontrol edilecek. Normalde bir gözlem aracı olarak tasarlanan milli SİDA'lar askeri alanlarda da kullanılabilecek.

5 / 47 Sinyal emici boyayla kaplanmış iç kabukları sayesinde radarlar tarafından ne deniz zemininde ne de hareket halindeyken tespit edilebilmesi olanaksız olan SİDA'larda, olası bir saldırı anında düşman bir denizaltıyı ya da savaş gemisini batırabilecek bir bombayı söz konusu hedefe ulaştırma ve patlatma özelliği de bulunacak.

6 / 47 Albayraklar Şirketler Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Sertan Ayçiçek ise daha önce iki tip insansız deniz aracı geliştirildiğini belirterek, şöyle devam etti:

7 / 47 "Bunlardan biri kabloluydu ki 200-300 metre mesafeye kadar gönderilebiliyordu. Diğer tipte ise kablosuz olarak elektromanyetik dalgalarla bir kilometreye kadar kontrol sağlayabiliyordu. Biz bu sistemde dünyada ilk defa hayvansı formda, tamamen bir vatoz balığı büyüklüğünde ve şeklinde olmak üzere, akustik ses dalgalarıyla hareket eden, aynı zamanda telemetrik akustik koordinat GPS sistemiyle koordine edilen bir silahlı insansız deniz aracı geliştiriyoruz. Şu an prototip çalışmamız Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde devam ediyor."

8 / 47 Ayçiçek, titanyum ve alüminyum alaşımdan oluşan bu aracın, 10 kilometre hıza ulaşmasının öngörüldüğü bilgisini verdi.

9 / 47 Vatozların iki gözünün su altı kameralarıyla donatıldığını ve aracın 3 entegre motor sistemiyle çalıştığını aktaran Ayçiçek, şunları kaydetti:

10 / 47 "Bu araç denizde 12 saat sürekli hareket edebiliyor ve 240 saat deniz zemininde stand-by modunda bekleyebiliyor. Günümüz teknolojisiyle şu an 300 metre derinlikte böyle bir aracı tespit etmek mümkün değil.

11 / 47 Radarların alanına girmemesi için aracın üzeri tamamen silikon, içi ise sinyal emici boya ile kaplı. Araç, deniz altındaki yırtıcılara karşı sadece kendi çevresinde elektromanyetik ve ultrasonik bir kalkan oluşturuyor ve bu hayvanları kendinden uzak tutuyor.

12 / 47 Bunu ilk etapta deniz altı gözlem aracı olarak geliştirdik. Ancak eğer karasularımızda herhangi bir saldırıyla karşılaşırsak vatozumuz Milli Savunma Bakanlığı'nın tasarrufunda taşıma kapasitesine uygun olduğu müddetçe herhangi bir bombayı da taşıyabiliyor.

13 / 47 Yani hareketli bir mayın sistemi olarak düşünülebilir. Elektromanyetik mıknatıslarla bir savaş gemisinin altına yapışabilen vatozlar, bir uçak gemisini patlatabilecek bir güce sahip."

14 / 47 Teknoloji gelişiyor, Türk ordusu ve güvenlik güçleri de boş durmuyor. İşte karşınızda üretilen ve üretilmesi planlanan yerli silahlar...

15 / 47 Bayraktar TB2 Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine giren ilk Milli İnsansız Hava Aracı Bayraktar TB2, yaklaşık bir yıldır süren çalışmalar sonunda silahlandırıldı. Silahlandırılmasıyla birlikte terörle mücadelede etkin bir rol üstlenen Bayraktar, ilk katıldığı operasyonda 5 teröristi etkisiz hale getirmişti.

16 / 47 Türkiye, 2008'den beri ABD'den İHA almak istemiş ama ABD Kongresi'nden satış için onay çıkmamıştı.

17 / 47 2010 yılında İsrail'den alınan 10 heron için 250 milyon dolar ödenmişti. 12 adet Bayraktar'ın üretim maliyeti ise İsrail'e ödenen rakamın yalnızca 5'te 1'ine denk geliyor.

18 / 47 2010 yılında İsrail'den alınan 10 heron için 250 milyon dolar ödenmişti. 12 adet Bayraktar'ın üretim maliyeti ise İsrail'e ödenen rakamın yalnızca 5'te 1'ine denk geliyor.

19 / 47 Tüm zırhları deliyor! Bayraktar TB2'ye takılan Roketsan'ın geliştirdiği uzun menzilli tanksavar füze sistemi, yüksek teknolojisiyle tüm zırhlı tehditlere karşı üst düzey etki gösteriyor.

20 / 47 BAYRAKTAR İHA'NIN ÖZELLİKLERİ 24,000 Feet Uçuş İrtifası 24 Saat Havada Kalış Süresi 150 Km Haberleşme Menzili Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant) 150 KM haberleşme menzili

21 / 47 Yer Sistemlerine bağımlı olmaksızın tam otomatik iniş ve kalkış özelliği GPS Bağımlılığı olmaksızın dâhili sensör füzyonu ile seyrüsefer özelliği Karbon fiber, Kevlar, Hibrid Kompozit Yapı

22 / 47 Modüler Gövde, Kanat ve Kuyruk Yapısı Esnek Yakıt Tankları Sabit Arka İniş Takımı Katlanır Ön İniş Takımı

23 / 47 SOM - HASSAS GÜDÜMLÜ STAND OFF MÜHİMMAT Hassas Güdümlü Stand off Mühimmat (SOM) havadan karaya mühimmat ailesidir ve yoğun bir şekilde korunan kara ve deniz hedeflerine karşı kullanılmak üzere tasarlandı. Gerekli olan operasyonel esnekliği destekleyecek modüler tasarıma sahip.

24 / 47 Türk Silahlı Kuvvetleri'nin resmi Youtube hesabında daha önce yerli seyir füzesi SOM'un bir minibüsü vurma anı görüntüleri yayınlandı.

25 / 47 İşte kare kare SOM'un yarattığı tahribat...

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27 / 47 Türkiyenin en uzun menzilli füzelerinden biri olan som füzesi,diğer ülkelerin füzelerine göre 3 kat daha hızlı. Füzenin ağırlığı ise 600 kg olarak açıklandı.

28 / 47 TÜBİTAK Sage'nin geliştirdiği som füzesi tüm hava koşullarında görev yapabiliyor.Ayrıca som füzesi maliyet olarakda çok ekonomik üretiliyor.

29 / 47 SOM FÜZESİNİN ÖZELLİKLERİ Yüksek hassasiyetle hedefe yaklaşma 300 Km menzil (Menzili geliştiriliyor)

30 / 47 Çok yüksek tahrip gücü Toplam 600 kilodan fazla ağırlığı Hava,Kara ve Denizden fırlatılabilmesi Diğer ülkelerin füzelerinden 3 kat daha hızlı hedefe ulaşma

31 / 47 KAPLAN Muharebe ağırlığına bağlı olarak 22-25 Bg/ton güç ağırlık oranında, otomatik şanzımanlı, ana muharebe tankları ile ortak hareket yeteneğine sahip yeni nesil zırhlı muharebe aracı. Araç farklı alt sistemlerin entegre edilmesi suretiyle her türlü görevi yerine getirmeye olanak sağlayan platform tasarımına sahip.

32 / 47 Balistik malzemelerden, balistik kaynak tekniği ile birleştirilerek imal edilir. Gövde; su sızdırmaz olup, kapaklar ve tapalar su sızdırmaz contalıdır. Güç grubu kabini ile genişletilmiş sürücü bölmesi aracın ön kısmında yer alırken; nişancı ve komutan mahalleri aracın orta kısımda bulunur.

33 / 47 Geriye kalan arka kısımda ise personel taşıyıcı versiyonunda 8 kişilik, silah kuleli versiyonun da ise 6 kişilik personel (manga) bölümü yer alır.Sürücüye, araç içerisinden dışarıyı izleme ve çepeçevre görüş imkanı sağlayan lazer korumalı cam periskoplar mevcuttur.

34 / 47 PARS 4X4 İleri gözetleme, anti- tank ve komuta kontrol gibi özel maksatlı görevleri yerine getirmek üzere tasarlanmış bir araçtır. Araç tüm operasyonel gereksinimlere cevap verecek şekilde kurgulanmıştır.

35 / 47 25-30 Bg/ton gücündeki araç 1.9 m’lik düşük bir siluete ve amfibi özelliğe sahiptir. 5 kişilik mürettebatı bulunan araç hiçbir hazırlık gerektirmeden derin ve akıntılı suda operasyon yapabilir.

36 / 47 Aracın sudaki arttırılmış manevra kabiliyeti ise, arkasında konumlandırılan iki adet su jeti ile sağlanmaktadır. Araç, suda nokta (Pivot) dönüşü yapabilmekte ve aynı zamanda arzu edildiğinde suda geri istikamete doğru hareket edebilme kabiliyetine sahip.

37 / 47 Pars, mayınlara ve el yapımı patlayıcılara karşı korumalı olan aracın gövdesi, balistik malzemeden üretildi. CH-47 Chinook ağır yük helikopteri dahil her türlü askeri kargo uçağı ile taşınabiliyor.

38 / 47 Ankerot Konya'da bir yazılım firması, özellikle Doğu ve Güneydoğu’da terör örgütü PKK’ya karşı mücadele veren asker ve polisin kullanabilmesi için 'Ankerot' adını verdiği tank görünümlü uzaktan kumandalı mini insansız araç üretti.

39 / 47 KORAL ASELSAN tarafından özgün olarak geliştirilen, hedef ülke radarların karıştırılıp aldatılmasını ve iş yapamaz hale getirilmesini sağlayan "KORAL" Mobil Elektronik Harp Sistemi, Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.

40 / 47 Kabul muayeneleri esnasında binden fazla test aşamasından geçerek performansını kanıtladı. Ülke savunmasında önemli bir görev üstlenen bu ürünün geliştirilmesi için ASELSAN ile birlikte 50'ye yakın yerli alt yüklenici çalıştı.

41 / 47 Mobil Elektronik Harp Sistemi, askeri taktik araçlara entegre edilen ve geniş bir frekans bandında çalışan Elektronik Destek Sistemi (KORAL ED) ile Elektronik Taarruz Sistemi'nden (KORAL ET) oluşuyor.

42 / 47 ED Sistemi radar yayınları için tespit, teşhis, yön bulma fonksiyonlarını yerine getirirken, KORAL ET Sistemi hedef radarların karıştırılıp aldatılmasını ve iş yapamaz hale getirilmesini sağlıyor.

43 / 47 Aktif elektronik taramalı birimler konusunda projede edinilen teknolojik birikim diğer birçok radar ve elektronik harp sistemlerinde de kullanılabilecek. Dünyada sayılı ülkede var olan bu teknoloji ülkemizin elektronik harp sektöründe geldiği aşamaya göstermesi bakımından da büyük öneme sahip bulunuyor.

44 / 47 KUNDUZ - AZMİM Türk ordusunun amfibik zırhlı aracı Kunduz-Azmim, hem karada hem de suda görev yapabiliyor.

45 / 47 FNSS tarafından üretilen zırhlı istihkam aracı, savaş sırasında en kritik bölgelerde dahi görev alabiliyor.

46 / 47 Aracın üzerinde; termal kamera, sis havanları, 2 adet su jeti, iklimlendirme ve KBRN Sistemi, Balast boşaltma sistemi, dozer bıçağı yer alıyor.