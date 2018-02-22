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İşte Emniyet'in yeni üniforması

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2018 02:45 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emniyet teşkilatının farklı birimlerinde görevli olan ve yeni tasarlanan üniformalarını giyen Emniyet personellerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

İşte Emniyet'in yeni üniforması

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde Erdoğan, emniyet teşkilatının farklı birimlerinde görev yapan ve yeni tasarım üniformalarını giyen polis ile bekçilerle bir araya geldi.

Kabulde Başbakan Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok da yer aldı.

YENİ TASARIM KIYAFETLER

Yeşil renkli üniformadan 1994 yılında mevcut lacivert renkli üniformaya geçen emniyet teşkilatı, teknolojik gelişmeler, iklim koşulları ile görev şartlarını da dikkate alarak polis ve çarşı, mahalle bekçileri üniformalarını yeniden tasarladı.

Bu doğrultuda kravat, ütülü pantolon, gömlek ve iskarpin ayakkabı kullanımından vazgeçilerek daha rahat, hareket kısıtlaması yapmayan yeni tasarım kıyafetler kullanılmaya başlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Emniyet Recep Tayyip Erdoğan Üniforma

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Okuyucu Yorumları 25 yorum
ADAM HASTA,PARA HARCAMADAN DURAMIYOR
arayada 1 tane mesaj koymuşlar
@encunii encunii yıllarca bu ülkenin tek derdi başörtüsü yasağıydı bununla uğraşı bırakınca diğer işlere bakar olduk verilen mesaj bu, senin anladığını anlayan ve yaşayanlar bu ülkeye hizmet edemediler yıllarca sömürdüler
Valla helal olsun o mesajı almışsın.
mesaji aldıysan sıkıntı yok..
Çok itici kıyafetler hiç bir sıcaklığı yok.ABD koruma üniformaları maalesef Bizımla Deılsınız...
millet banka kredisiyle ayakta duruyor,başkada birşey demiyorum
Polisin değişmesi gereken elbise değil disiplin mevzuatı sosyal hakları özlük hakları ve çalışma şartlarıydı ancak bizimkiler hala pılı pırtıyla uğraşırlar...
hangi millet vekilin polis üniforması işine girdi..araştırsak baksak kesin akp millet vekili yapıyordur..adım kadar eminim buna..
hahaha yanındakine bakın baş örtülü. İşte yeni Türkiye, akp Türkiye'si.
Heyytt be, boyuna posuna kurban reisim. Endamın yeter.
Amaç sıcak soğuk fln değil yandaşın biri yüklü para kazanır bir ikincisi benim dönemim hastalığı
Zaten polisin tek sorunuda kıyafet di mı..sorunu külliyede çözdünüz bitti ..cumhurbaşkanı polise verdiği sözleri vaadleri yerine getirmedi ..bu gün orada duruyorsa bunda polisinde payı olduğunu unutmuş ..çalışma şartlarından tütün 3600 e kadar hiç bir sorun çözülmediği gibi ohalde polisin sırtına verdi yükü ..bakalım 2019 da hangi gazla gelecek seçime gide çekte..poliste bunu yer mı bilmem..
Hangi AKP'li yandaş nemalanacak ilerleyen günlerde kokusu çıkar...
Üniformayı boş verin Emniyet bekçilerinin ek göstergeleri hala" 800 "Emekli olurken en alt kademeden maaş alıyor ! ( inanın polisten daha çok çalışıyor, kendisine verilen görevlerde polisten daha başarılı ) bir tele kom işçisi kadar değeri yok, böyle görüntülerle boşuna gaz vermeyin ! şimdi her şey toz pembe emekli olduğunda yaşayacağın sıkıntı haddinden fazla ! Diğer bir husus yeni kimlikler resmi kimlikten öte her şeye benziyor !
ne gerek var bunlara reis az harca az
encunii yıllarca bu ülkenin tek derdi başörtüsü yasağıydı bununla uğraşı bırakınca diğer işlere bakar olduk verilen mesaj bu, senin anladığını anlayan ve yaşayanlar bu ülkeye hizmet edemediler yıllarca sömürdüler
Formalar değişmişte kafalar ne zaman değişicek...
Kimle konuşsam ben Akp oy vermedim diyip şikayet ediyor ya nasıl iktidar oluyor bu parti o zaman????????
her boka maydonoz olan bir ruh hastası !
mültecilere harcanan paraya değil de bunlara mı laf ediyonuz...
Eskisinden çok daha iyi olmuş bunlar
Türbanlı polis görünce saldırıp kafasındaki bez parçasını yırtın
Ünüformayla başörtü olmuyor be kızmayında
Hangi yandaş köşeyi döndü acaba,bu kıyafetlerin üretimesi azz para değil.
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