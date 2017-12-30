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İşte Erdoğan’ın özel kol saati! Eşi benzeri yok

GÜNCEL HABERLERİ | 30.12.2017 10:54 | Son Güncelleme 4 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kolunda özel bir saat var. Saat 6 çizgisinin üstündeki bölümde 15 Temmuz logosu var. Arkasında ‘Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhurbaşkanı’ ibaresi yazıyor. Erdoğan bu saati 15 Temmuz’un yıl dönümünden bu yana kolundan çıkarmıyor...

İşte Erdoğan’ın özel kol saati! Eşi benzeri yok

Vatan gazetesi Ankara temsilcisi Murat Çelik, köşesinde Erdoğan'a hediye edilen saati kaleme aldı.

Murat Çelik’in o yazısı:

Son birkaç seyahattir dikkat ediyorum; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzunca bir süredir aynı kol saatini takıyor.

Çelik kordonlu, beyaz kadranlı bir saat...

Son Afrika gezisinde, Cumhurbaşkanı’nın bileğindeki saatte bir detayı fark ettim. Beyaz kadranın alt kısmında (saat 6 çizgisinin üstündeki bölümde) kırmızı bir işaret vardı.

“Acaba mı” diye bir an aklıma geldi; doğrudan kendisine sordum:

“Saatinizdeki o kırmızı yazı... Net göremedim ama ben mi benzettim yoksa gerçekten 15 Temmuz mu yazıyor orada?”

Erdoğan sol kolunu kaldırdı. Bileğindeki saate bakarak “Evet” dedi.

Önce, başdanışmanlarından Mustafa Varank’a markasını sordu saatin. Varank, bir saat firması tarafından Cumhurbaşkanlığı için üretildiği bilgisini verdi. (Söz konusu olan öyle üst düzey / pahalı markalardan biri değil. İsviçre menşeli ama bir Güney Kore markası. Özetle, orta sınıf bir saat.)

Üstte fors, altta 15 Temmuz

Cumhurbaşkanı Erdoğan bana dönüp, bileğini yaklaştırdı ve kadranın üst kısmındaki Cumhurbaşkanlığı Forsu’nu gösterdi.

Saatin markası yer almıyordu kadranda. Beyaz zemin üzerinde, açık gri bir daire şeklindeki Cumhurbaşkanlığı Forsu, ancak yakından, dikkatlice bakıldığında fark edilebiliyordu. (12 çizgisinin hemen altında, saatlerde markanın yazdığı bölümde.)

Akrep, yelkovan ve saniye kolunun birleştiği orta noktanın alt kısmında da, kırmızı renkte, ay yıldızlı 15 Temmuz yazısı...

Arka kapaktaki imza

O sırada Mustafa Varank, “Saatin özelliği de, markası da arkasında aslında” dedi gülümseyerek.

Cumhurbaşkanı, saati bileğinden çıkardı ve arkasını çevirdi.

Üstte imzası yer alıyordu Erdoğan’ın. Altında da “Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhurbaşkanı” ibaresi kazınmıştı çelik kapağın üzerine.

Dünyanın birçok ülkesinde vardır; maddi kıymeti yüksek olmayan benzer hatıra nesneleri.

Çoğunlukla da, plaket, tabak, kalem ya da saatler...

Kiminin kadranında ülkenin bayrağı, arka kapağında da devlet başkanları ya da başbakanların isim ve imzaları yer alır.

Hatta, liderin fotoğrafı ya da imzasının doğrudan kadranda olduğu örnekler de görmüştüm geçmişte bazı ülkelerde.

Türkiye’de de, Turgut Özal ve Süleyman Demirel imzalı kol saatleri vardı Çankaya Köşkü’nde görev yaptıkları dönemlerde.

Yılbaşı gibi, bayramlar gibi özel günlerde, cumhurbaşkanının konuklarına ya da kendisini takip eden habercilere armağan ettiği anı objeleridir bunlar.

Biricik örnek

Dönelim Cumhurbaşkanı Erdoğan ile saati üzerine yaptığımız sohbete...

Erdoğan, saatin önce kadranını, ardından da arka kapağını gösterirken benim aklım o kırmızı logodaydı.

“15 Temmuz’a özel böyle bir seri mi üretildi? Siz mi istediniz” diye sordum.

Cumhurbaşkanı, elinde tuttuğu saatin hikayesini şu sözlerle anlattı.

Cumhurbaşkanlığı Forsu olan bu saatler bize özel üretilmişti. Ben bazı konuklarıma, mesai arkadaşlarıma hediye ettim bu saatlerden. Bu ise tek örnek. Diğerlerinde sadece fors var. 15 Temmuz logosu bir tek bunda var.

Baktığında saatten fazlasını görüyor

Saati üreten firmanın bir yetkilisi mi düşündü, yoksa kurmaylarından birinin fikri miydi bilmiyorum ama bu özel saat uzun zamandır Cumhurbaşkanı’nın bileğinde. Üzerinde yer alan, 15 Temmuz’un yıl dönümündeki anma etkinliklerinin resmi logosu. Dolayısıyla tahmin ediyorum, yaklaşık beş aydır kolundan çıkarmıyor Cumhurbaşkanı bu saati. 15 Temmuz’un yıl dönümünden bu yana...

Erdoğan, her gün defalarca işte bu saate bakıyor.

Ve her baktığında, sadece saatin kaç olduğunu görmüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kol Saati Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz

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Okuyucu Yorumları 23 yorum
BENDE OLSAM BENDE ÇIKARMAM UŞAKLIĞINI YAPTIIĞI ÜLKELERİN YAZDIĞI KENDİSİNİN YÖNETTİĞİ CAHİL HALKININ OYNADIĞI TİYATROYU UNUTMAK VE SAATE HER BAKTIĞINDA MİLETİ NASIL ENAYİ YERİNE KOYDUĞUNU DÜŞÜNÜP KISKIS GÜLMEK VARKEN NEDEN ÇIKARSIN Kİ
aynen
Bağsur olacaksınız bağsur,sonra akpartinin yaptırdığı hastanelerde parmakalayacaklar,
Seni 15 temmuzda gazi olan birinin eline vermek lazım.o sana ne yapacaginı iyi bilirdi
ne 15 temmuz muş beee kendi yarattığı pisliği vatandaş temizledi asırlık kahraman olduğunu sanıyor biri bi iğneyle dürtsün
Kanka haberim yokmus gibi cek
HER İŞ BİTTİ ŞİMDİ CB NIN SAATİ Mİ DERT OLDU? BİZE ÇAĞLAYAN'IN SAATİNDEN BAHSEDİN. BİR DE BUNU ÇIKARMAYIN. DERDİMİZ 696 SAYILI KHK, ASGARİ ÜCRET, GEÇİM DERDİ, İŞSİZLİK VE YÜKSEK ZAMLAR. EMEKLİYE %4 , SADECE ELEKTRİĞE %8 ...GEÇMİŞ ZAMLAR VE GELECEKLER HARİÇ TABİ....
ya davarların inandı daha uzatma işte boku çıktı
YAZIK YA GARİBAN SAATİ TAKMIŞ REİSİ CUMHUR
adamda para var huzur var.
şurda atıp tutan delikanlılar var ya! ulan 15 Temmuzda sığınaklarının metrekarelerini ezberlemiştir...
umut.3480. @umut.3480 insan ahmaktır demiş rabbim boşuna dememiş senin gibi ahmaklık abidelerini görünce dağları suyu havayı daha iyi anlıyorum aslında. söylediklerimi anlamadın değilmi eline bir kuran al ve oku ahmak insan rabbinin emirleri açık ve net ozaman reisi anlarsın belki hatda belki imanınız artar banada sevap yazılır oku eyy kull oku...
akp nin kurtuluş savaşı oldu bitmez bu 15 temmuz ölenlere rahmetler olsun herkese sağlıklı mutlu huzurlu seneler olsun hep beraber bu ülkenin nice güzel günlerini görelim buradan hep güzel yorumlarla birbirimizden haberler alalım sevdiklerinizle azalmadan hep artmanızı canı gönülden dilerim
Türkiye cumhurbaşkanı yazması yanlış değilmi. Zira biz kendisini TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN cumhurbaşkanı sanıyoruz. Belkide 15 Temmuzda Cumhuriyet kavramına yönelik bir milatmı oldu ve o yüzden bukadar önemli.
iran halkı açlıktan ayaklandı recep yok öyle birdünya halkın aç sen sarayda yaşa
zarraf hediye etmiş olabilir
15 temmuz kadar basiniza 15 temmuz düşsün bee
Yalancı Allah'ın düşmanıdır.Allah'ın düşmanlarına muhabbet beslemeyin.
herkes eserinin amblemini taşımak ister bunda önemli bir şey yok. 15 temmuzu da kendileri düzenledi amblemini de taşır
Ne var yani bende saatimin üzerine adımın ve soy adımın baş harflerini işlettim başkasında, yok eşi benzeri yok ne olmuş? ? ?
bak buda hedıye imiş..maşallah bunlarda saati parayla alan kimse yok galıba...
Trollere bak isimlerini degisitirip yorum yapmaya başladılar korkak işlemler:)))
saatin üsüine ayakkabı kutusu olasydı daha orjnal olurdu
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