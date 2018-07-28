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İşte FETÖ'nün 'para kasaları!' ABD'de böyle görüntülendiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 13:01 | Son Güncelleme

FETÖ’nün en güçlü destekçi ailelerinden Nakıboğlu'nun firari üyeleri Osman Nakıboğlu ve oğlu Bahaeddin Nakıboğlu'nun, Amerika’nın Kaliforniya eyaletindeki lüks hayatları böyle görüntülendi

. Nakıboğlu ailesinin birçok üyesi Türkiye’de tutuklu yargılanırken, Amerika’ya kaçan firari FETÖ’cülerin San Mateo kentinde yaşadıkları Pasifik Okyanusu yakınındaki kanal manzaralı lüks konutları ve kullandıkları son model Mercedes arabaları AA objektiflerine yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD FETÖ Osman Nakıboğlu Bahaeddin Nakıboğlu

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