İşte FETÖ'nün 'para kasaları!' ABD'de böyle görüntülendiler

. Nakıboğlu ailesinin birçok üyesi Türkiye’de tutuklu yargılanırken, Amerika’ya kaçan firari FETÖ’cülerin San Mateo kentinde yaşadıkları Pasifik Okyanusu yakınındaki kanal manzaralı lüks konutları ve kullandıkları son model Mercedes arabaları AA objektiflerine yansıdı.
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