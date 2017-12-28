HABER

İşte FETÖ'nün Bylock tuzağı için kullandığı programlar

GÜNCEL HABERLERİ | 28.12.2017 11:07 | Son Güncelleme 4 saat önce

FETÖ soruşturması kapsamında MİT ve BTK'nın tespit ettiği 11 bin kişiye Bylock tuzağına ilişkin detaylar belli olmaya başladı. 11 bin kişinin iradesi dışında yüklenen Bylock'un hangi programları kullandığı ortaya çıktı.

İşte FETÖ'nün Bylock tuzağı için kullandığı programlar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 11 bin 480 cep telefonu numarasının iradeleri dışında FETÖ'nün tuzağı ile ByLock IP’lerine yönlendirildiğini açıkladı. Bu durumda olup da halen tutuklu bulunan bin 250 kişinin tahliyesi gündemde. Ayrıca yapılan inceleme sonucunda FETÖ'nün Bylock tezgahı için kullandığı tuzak programların isimleri de belli oldu.

FETÖ'NÜN TUZAK PROGRAMLARI TESPİT EDİLDİ

Bylock’a yönlendirilen 11 bin 480 numaraya, MİT ve Bilişim Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun tespitleri eşleştirilerek ulaşıldı. Bu numaralardan bazılarının çeşitli kamu ve özel şirketler üzerine kayıtlı olduğu görüldü. Bazı kişilerin 2 telefon numarasının olduğu ve numaranın birinin FETÖ’nün kurduğu kumpasla ByLock’a yönlendirildiği anlaşıldı. Ancak aynı kişiye ait diğer numaradan da ByLock çıktı. Bu kişiler listeden çıkarılmadı.

Son dakika! Başsavcılık'tan kritik açıklama: Tek delil irade dışı yönlendirilmiş ByLock ise sanıklar tahliye edilecek

TUZAK PROGRAMLARDAN BAZILARI ŞÖYLE: “Best Free Music, Freezy Müzik, Bul Dinle, Freezy Play Free Music Online, Mor German Engslish Dictionary, En ucuz Fiyat Mor, Almanca-Türkçe Sözlük, Araba2.com.”

'Mor Beyin' tuzağını Feyzioğlu açıklamıştı

TUZAĞI FİRARİ ESKİ TÜBİTAK ÇALIŞANI KURDU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, tuzak programı yazan kişinin firari eski TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Hasan Palaz’ın ekibinde yer alan Kemalettin Cengiz Erbakırcı olduğunu belirledi. Erbakırcı’nın söz konusu tuzağı, Mor Beyin adlı uygulama ile gerçekleştirdiği bildirildi. Hakkında FETÖ’den yakalama kararı bulunan Erbakırcı’nın, darbe girişiminden 4 gün sonra yurtdışına kaçtığı bilgisine ulaşıldı. (Yenişafak)

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tuzak BTK mit FETÖ ByLock

En Çok Okunan Haberler

Seren Serengil'in çıplak fotoğrafını paylaşan Hande Yener'den yeni hamle

Seren Serengil'in çıplak fotoğrafını paylaşan Hande Yener'den yeni hamle

En düşük memur maaşı 2.857 lira

En düşük memur maaşı 2.857 lira

RTÜK'te 'şortlu çocuk tahrik eder' tartışması

RTÜK'te 'şortlu çocuk tahrik eder' tartışması

Afganistan'da son dakika patlama! Onlarca ölü var!

Afganistan'da son dakika patlama! Onlarca ölü var!

İşte FETÖ'nün Bylock tuzağı için kullandığı programlar

İşte FETÖ'nün Bylock tuzağı için kullandığı programlar

'Türkiye ile ABD arasında 2018'de daha büyük kriz olacak'

'Türkiye ile ABD arasında 2018'de daha büyük kriz olacak'

İlginizi Çekebilir

Zafer Çağlayan'dan şaşırtan hamle

Zafer Çağlayan'dan şaşırtan hamle

'FETÖ'cüler Erdoğan suikast ya da intihar eylemi yapabilirler'

'FETÖ'cüler Erdoğan suikast ya da intihar eylemi yapabilirler'

Erdoğan'dan son dakika açıklama: Kaynaklarını yurt dışına çıkaranlar haindir

Erdoğan'dan son dakika açıklama: Kaynaklarını yurt dışına çıkaranlar haindir

Reza Zarrab ile ilgili İyi Parti'den çok konuşulacak MİT iddiası

Reza Zarrab ile ilgili İyi Parti'den çok konuşulacak MİT iddiası

Matematik öğretmeninin kızına yolladığı taciz mesajlarını görünce şoke oldu!

Matematik öğretmeninin kızına yolladığı taciz mesajlarını görünce şoke oldu!

Okuyucu Yorumları 33 yorum
Şeytani plan mı yoksa AKP fetöcülerle anlaştı onları serbest bırakmak için bir oyun mu oynuyor zaman gösterecek. Çünkü hiçbir konuda AKP'ye güven kalmadı herkes bunları kandırıyor. Bunlarda din maskesi ile milleti kandırıyor.
AKP kadar başına taş düşsün şeref yoksunu
@kartal_bobo_01 şereften bahsedene bak, kandırılmaya devam..
@yaseminkurt bağsur olucan zorlama bu kadar kendini.sonra parmaklarlar:))))
Sen dinsiz imansızsan sana kim ne yapsın dinin imanı olan kişiyede kim ne yapacak ama siz pislikler kendinizi inandırmışsınız dini kullanıyor diye Din nerde yenilirmi içilirmi nasıl bir şey bu hepiniz Bunu aşamadınız bir türlü.
nesi şeytani plan. bu tiyatroyu beraber oynadılar. hala da oynamaya devam ediyorlar. ay bu yanlışlıkla yüklemiş kıble bulucu ile deyip bütün fetöcüleri serbest bırakacaklar. akp nin fetö ile ortaklığı hiçbir zaman bitmedi bitmeyecek.
@selcuk_kk serkan bey bilip bilmeden konuşmayın içerde olan amcam neden girdiğini bile bilmiyordu daha sonradan öğrendik böyle bir kumpas olduğunu hala akp feto ortaklığı diyorsunuz yazık size
zaten halen beraberler ki
Siz her zaman teknolojinin gerisinde kalıyorsunuz,öğrenmek için geçirdiğiniz sürede adamlar yeni planlarını devreye sokmuş oluyor,Yapılması gereken tek şey var,oda en hızlı şekilde mağduriyetlerin giderilmesi ve hatta fiili olarak darbeye katılmamış gerçekten bylooktan başka ilişkisi olmayanların, hatta dersanesine vs gitmiş olsa bile hatasını anlayıp özrünü vs. samimi olarak beyan etmiş hatalarından dönmüş,fetöden kurtulmak isteyen tüm insanların,affedilip onun kucağına daha fazla itilmemesi,devletin barışı sağlamasıdır,gerçek fetöcüler hep kaçtı,kendi insanımıza zarar veriyoruz.
cumhurbaşkanımızdan ricamız şuanki durum için mahsum ca ceza evine düşen insanların bir an önce incelenip insanları demir parmaklıklar ardından çıkarma temenisiyle
benim ricam da yanındaki bakan fetoculari temizleyip sonra bende bunlarlan 12 sene beraberdim bende onlar kadar suçluyum demesi iyi olur bence
Akp demek feto demek, yarın birgün telefonlarında bylock olan vekiller ve bakanlar nasıl aklanacak, diyecekler ki programdan haberleri yoktu, fetonun oyununa kumpas gittik, biz 17/25 Aralık'ta temizledik içimizdekileri diyecekler. Şeytan sizlerin yanında masum sayılır be. Kaçmak yok, hepiniz ama hepiniz hesabını vereceksiniz, kandırıldık yalanını sadece sizlerden menfatlenenlen koyunlar yer. Mesela şimdi diğer partiler ve hatta hdpliler bile çıkıp bizi de kandırdılar dese bu mantıkla kabul etmek zorundasınız hem de eşşek gibi. Eğer yok öyle diyorsanız adil olanı neyse onu sorgulayın, ötesi yok
koyunları kandırmaya devam..
bakıyorum fetönün trolleri yorum yapmaya başlamış. çok komiksiniz inadına RTE
Vay be istibaratımız ne kadar kuvvetliymiş ama nedense pkk işid ve diğer teröre karışanları tespit edemiyor..
@sirhatti yakalananlar ne ?
Ülkeyi karıştırmak için şeytanlar ortak çalışıyor, mal paylaşımında anlaşamadılar, paylaşılan mal da kendilerinin olsa
KANDIRILDIM.... ALDATILDIM.... YANILDIM... YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİM BAŞKA NE VARDI.... ONUDA FETO İÇİN EKLERLER..
bir tane fetö bilişimcisi mit dahil devletin bütün bişimcilerini kandırmış ve binlerce kişiyi madur etmiş devlet bu tuzağa düşmemeliydi ve masum vatandaşlarını tamda fetönün istediği gibi terörüst diye suçlamamalıydı
dünyadaki hukukta kişiyi suçu ıspatlanana kadar masumdur bizde kişinin masumiyeti ispatlanana kadar kişi suçludur . sonra pardon yanlışlıkla işten attık hapse attık olacak ......
ulan hemen akp 40 yillik yapilanma bu fetö akp 40 yil iktidardami kaldi birilerine laf atacaksaniz mantikli atın feto siçsa akp diceksiniz
@cemal000 Öyle olduğunu hepiniz biliyorsunuz ama araştırıp sorgulama diye bişey yokki sizlerde. Akp başa gelmeden ve geldiği zamanlar bu yapılanma tek tük giriyordu, tek tük ordunan farklı bahanelerle uzaklaştırılıyordu. Akp geldiği sıralar her kurma ayrık otu gibi yerleşmeye başlayınca terör örgütü olarak bunları lanse edip bitirelim dedikten sonra ne olduklarını bilerek kim engelledi. Hatta terörist yapmak için silahları olmalı dediklerinde, silahları gömeriz, bunların deriz dediler ve buna izin çıkmadı, aynısını feto askeriyeye uyguladı, sen söyle şimdi kime bulalım, Benmi suçluyum?
Buradan yorum yapan örgütçülere ne zaman operasyon yapılacak merak ediyorum. pkk ya yapmışlar sırada fetönün ajanları var. Ben olsam yılbaşı akşamı toplardım.koyun gibi
Beraber yürüdüler ve hala da yürüyorlar . Halkın çoğunluğu üç maymunu oynamaya devam. Doğruyu söyleyeni içeri attılar. Ne hikmet ise sadece AKP lile kurulmuş mor tuzak sadece onlar kandırılmış oluyor ve de aklanacaklar. Ya diğer mağdurlar ?
@kalinka2013 VATAN HAİNİ FETÖCÜ TROL SENİ. KESİN PENSİLVANYADAN YAZIYORSUN
Fetö yapar Ak parti suçlanır
Yukarıda herkes akp nin milleti kandırdığını yazmış, yalnız kumpası açıklayan Baro birliği başkanı. Akp nin tam karşısındaki adam. Yani fesatlığınızı bu kadar gün yüzüne vurmayın bence
@yaseminkurt yasemin hanım bilip bilmeden konuşmayın içerde olan amcam neden girdiğini bile bilmiyordu daha sonradan öğrendik böyle bir kumpas olduğunu hala oyun mu diyorsunuz yazık gerçekten
fetocüler içerde değilki zaten, hepside yurtdışında elini kolunu sallayarak geziyor istihbaratımız istese onları yurtdışından yakalatıp getirir buradaki içerde yatanlar onun en alt kademelerindekiler as kadro yurtdışındalar
Zaten milletin başı belada.
böyle yalan olmaz
hepsını kullanıyorum uleynnnnn telefon nokıa 3310 :)
beyni fikri zikri bozuklar, fetö denen bu alçaklara ve avanelerine bir çift laf etmeden işi resmen sulandırıp ortalığı bulandırıyorlar bu yorumları yapanların bir çoğu fetöcü ve fetöye şu an arka çıkan siyasi zihniyetin klavye elemanlarıdır hiç boşuna uğraşmayın fetö ve uşaklarının bütün pislikleri tek tek çıkacak
Diğer Haberler
İstanbul'da giriş çıkışlar tutuldu! Belirlenen noktalarda polis harekete geçti

İstanbul'da giriş çıkışlar tutuldu! Belirlenen noktalarda polis harekete geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan internet uyarısı: Zehir evin içine girmiş vaziyette

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan internet uyarısı: Zehir evin içine girmiş vaziyette

Son dakika! FETÖ'nün ByLock tuzağıyla ilgili ilk tahliye kararı alındı

Son dakika! FETÖ'nün ByLock tuzağıyla ilgili ilk tahliye kararı alındı

Meral Akşener: Tayyip beyin FETÖ'cülüğü yoktur

Meral Akşener: Tayyip beyin FETÖ'cülüğü yoktur

Hukuk derslerini web sitesinde yayınlıyor

Hukuk derslerini web sitesinde yayınlıyor

Bakan "CHP'li belediyelere ceza keselim" demiş, Erdoğan istememiş

Bakan "CHP'li belediyelere ceza keselim" demiş, Erdoğan istememiş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.