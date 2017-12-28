İşte FETÖ'nün Bylock tuzağı için kullandığı programlar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 11 bin 480 cep telefonu numarasının iradeleri dışında FETÖ'nün tuzağı ile ByLock IP’lerine yönlendirildiğini açıkladı. Bu durumda olup da halen tutuklu bulunan bin 250 kişinin tahliyesi gündemde. Ayrıca yapılan inceleme sonucunda FETÖ'nün Bylock tezgahı için kullandığı tuzak programların isimleri de belli oldu.

FETÖ'NÜN TUZAK PROGRAMLARI TESPİT EDİLDİ

Bylock’a yönlendirilen 11 bin 480 numaraya, MİT ve Bilişim Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun tespitleri eşleştirilerek ulaşıldı. Bu numaralardan bazılarının çeşitli kamu ve özel şirketler üzerine kayıtlı olduğu görüldü. Bazı kişilerin 2 telefon numarasının olduğu ve numaranın birinin FETÖ’nün kurduğu kumpasla ByLock’a yönlendirildiği anlaşıldı. Ancak aynı kişiye ait diğer numaradan da ByLock çıktı. Bu kişiler listeden çıkarılmadı.

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