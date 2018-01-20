İşte gözaltına alınan gezi otobüsünün şoförünün ilk ifadesi

Son Güncelleme 50 dakika önce GÜNCEL HABERLERİ | 20.01.2018 07:16 |50 dakika önce

Ankara’dan yarıyıl tatilinde çocuklarıyla birlikte güzel bir hafta sonu gezisi için Uludağ’a gidenleri taşıyan tur otobüsü Eskişehir’de yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Kazada, 11 kişi öldü, 44 kişi yaralandı. Gözaltına alınan şoför, “Önüme bir karartı çıktı. Köpek sandım. Direksiyonu sağa kırdım ve ağaca vurdum” dedi. Yolcular e şoförün direksiyon başında uyuyakaldığını söyledi. Bu arada otobüsün Ankara’da bir grup yolcuyu aldığı ana ait görüntüler de ortaya çıktı.

Ankara’dan hafta sonu çocuklarıyla birlikte Bursa Uludağ’a gezisine gidenleri taşıyan Muhsin Ö. (51) yönetimindeki 06 FL 644 plakalı Kartallar Gezi firmasına ait tur otobüsü,bu sabah Eskişehir-Bursa karayolunun üçüncü kilometresinde yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Kazada 11 kişi yaşamını yitirdi, 44 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan bazıları tedavilerinin ardından taburcu edilirken, ölenlerin kimliklerini belirleme çalışması sürüyor. VALİ: YOL IŞIKLANDIRILMIŞ, ÜÇ ŞERİTLİ VE BUZLANMA YOK Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ve İl Emniyet Müdürü Engin Dinç kaza yerinde incelemelerde bulundu, yaralıları hastanede ziyaret etti. Vali Çakacak, “Yol boş,üç şeritli, bir de kurtarma şeridi olmak üzere geniş bir yol. Yol ışıklandırılmış... Sabah Emniyet Müdürümüz ve diğer tüm kurtarma ekiplerimizle yolda buzlanma görmedik. Dolayısıyla farklı sebepleri olabilir. Cumhuriyet Başsavcılığımız konuyla ilgili soruşturma başlattı." Vali Çakacak, kazadan sonra otobüsün iki şoförünün de gözaltına alındığı söyledi.

'ÖNÜME KARARTI ÇIKTI, KÖPEK SANDIM' Eskişehir’de bu sabaha karşı 11 kişinin öldüğü, 44 kişinin yaralandığı kazadan hafif yaralı olarak kurtulan ve polis tarafından gözaltına alınan otobüs şoförü Muhsin Ö. (51), Ankara’dan gece yarısı Bursa Uludağ’a gitmek için yola çıktığını söyledi. Araçta bir ya da iki çocuğun da bulunduğunu söyleyen Muhsin Ö. polise verdiği ifadesinde Sivrihisar ilçesindeki mola yerinde otobüs şoförlüğünü Erkan A.’dan devraldığını anlatarak şunları söyledi: "Ankara'dan 24.00'te yola çıktığımızda aracı Erkan A. kullanıyordu. Sivrihisar Bademli Tesisleri'nde aracın sevk ve idaresini ben aldım. Erkan A, araç alt kısmında bulunan yatak kısmına dinlenmeye gitti. Eskişehir içinden Bursa istikametine giderken çevre yolu üzerinde benim önüme bir karaltı çıktı. Köpek sandım, vurmayayım diye direksiyonu hafif sağa kırdım ama toplayamadım. Yol kenarında bulunan ağaca çarptım. Olayda yaralanmadım ama vücudumda ağrılar oluştu. Çarpma sonucunda araçta bulunan yolcular panik yaşadı. Yaralananlar oldu. Olay yerinde ölenler olduysa da görmedim. Şaşkındım ve kendimde değildim. Olayda kusurum olduğunu düşünmüyorum. Hızlı değildim, uyumuyordum, anlık olaydı. Gözümün önüne bir araç geldi, köpek sandım."

Emniyet Müdürlüğü yetkilileri yaralılardan bazılarını hastanede yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildiklerini, ölen 11 kişinin ise kimliklerini belirleme çalışmasının sürdüğünü bildirdi. YOLCULAR YALANLADI: ŞOFÖR UYUDU Bazı yolcular şoförün direksiyon başında uyuyakalması nedeniyle kazanın yaşandığını söyledi. Yolculardan Ayşe Yıldırım, "Mola yerinden ayrıldık. Yarım saat sonra oldu. Köpek çıkmasıyla alakası yok. Araba sendeledi. Çarptı. Bildiğiniz uyudu şoför. Köpek çıksa kornaya basılır, fren yapılır. Hiçbiri yok. Bildiğiniz çarptık bir yere aniden. Saniyelik bir şeydi” diye konuştu. Kazadan yaralı olarak kurtulan yolculardan Nilgün Sarıkaya da, şoförün uyuduğunu iddia etti. Kaza esnasında herhangi bir fren sesi duymadıklarını ifade eden Sarıkaya şunları söyledi: “Biz dört arkadaştık. Uyanıktık o esnada. Sessizdi otobüsün içi. Ne bir fren oldu ne bağırma sesi. Birden girdik. Kayma da olmadı. Buzlanma yoktu. Araç kullandığımız bunu bilebiliyoruz. Kesinlikle şoför uyudu. Ben en başından beri uyudu dedim polislere.” .

Olayın çok kısa sürede geliştiğini ve sürüklendiklerini hatırladığını aktaran Perihan Demetgül ise kazayla ilgili şunları anlattı: “Düz yolda giderken sol taraftan sağa birden sürüklendiğimizi hatırlıyorum. Zaten saniye değil saliselik bir olaydı. Her yer mahşer yeri gibiydi. Böyle bir şey yoktu.” 'KORİDORLARA YIĞILDIK KALDIK, ÇOK FECİYDİ' Kazadan yaralı olarak kurtulan ve Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 55 yaşındaki Meral Şimşek, yaşanan faciayı şu şekilde anlattı:

“Nasıl olduğunu bilemedik. Bir anda ne frene bastı, hadi uyusa araba gezer yalpalar, öyle bir şey de hissetmedik. Bir anda güm diye bir şey oldu. Yığıldık hepimiz ön tarafa doğru. Koridorlara yığıldık kaldık. Sabaha karşı oldu. Çok feciydi. Şoför, ‘Karşıma hayvan çıktı ondan kaza yaptım’ demiş ama arkada olduğumuz için görmedik. Çok can pazarı yaşandı. Ambulans ve polislerden Allah razı olsun çok çabuk geldiler.” TUR FİRMASININ SOSYAL MEDYA MESAJI: 'EN GÜZEL KARNE HEDİYESİ' Kaza yapan otobüsün bağlı olduğu ’Kartallar Gezi’ tur şirketinin sosyal medya sayfasında salı günü '19 Ocak’ta son 5 kişilik koltuk fırsatı kaçırmayın. Sömestir tatilinde en güzel karne hediyesi' başlığı ile paylaştığı yazı dikkat çekti.