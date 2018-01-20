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İşte gözaltına alınan gezi otobüsünün şoförünün ilk ifadesi

GÜNCEL HABERLERİ | 20.01.2018 07:16 | Son Güncelleme 50 dakika önce

Ankara’dan yarıyıl tatilinde çocuklarıyla birlikte güzel bir hafta sonu gezisi için Uludağ’a gidenleri taşıyan tur otobüsü Eskişehir’de yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Kazada, 11 kişi öldü, 44 kişi yaralandı. Gözaltına alınan şoför, “Önüme bir karartı çıktı. Köpek sandım. Direksiyonu sağa kırdım ve ağaca vurdum” dedi. Yolcular e şoförün direksiyon başında uyuyakaldığını söyledi. Bu arada otobüsün Ankara’da bir grup yolcuyu aldığı ana ait görüntüler de ortaya çıktı.

Ankara’dan hafta sonu çocuklarıyla birlikte Bursa Uludağ’a gezisine gidenleri taşıyan Muhsin Ö. (51) yönetimindeki 06 FL 644 plakalı Kartallar Gezi firmasına ait tur otobüsü,bu sabah Eskişehir-Bursa karayolunun üçüncü kilometresinde yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Kazada 11 kişi yaşamını yitirdi, 44 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan bazıları tedavilerinin ardından taburcu edilirken, ölenlerin kimliklerini belirleme çalışması sürüyor.

VALİ: YOL IŞIKLANDIRILMIŞ, ÜÇ ŞERİTLİ VE BUZLANMA YOK

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ve İl Emniyet Müdürü Engin Dinç kaza yerinde incelemelerde bulundu, yaralıları hastanede ziyaret etti. Vali Çakacak, “Yol boş,üç şeritli, bir de kurtarma şeridi olmak üzere geniş bir yol. Yol ışıklandırılmış... Sabah Emniyet Müdürümüz ve diğer tüm kurtarma ekiplerimizle yolda buzlanma görmedik. Dolayısıyla farklı sebepleri olabilir. Cumhuriyet Başsavcılığımız konuyla ilgili soruşturma başlattı."

Vali Çakacak, kazadan sonra otobüsün iki şoförünün de gözaltına alındığı söyledi.

'ÖNÜME KARARTI ÇIKTI, KÖPEK SANDIM'

Eskişehir’de bu sabaha karşı 11 kişinin öldüğü, 44 kişinin yaralandığı kazadan hafif yaralı olarak kurtulan ve polis tarafından gözaltına alınan otobüs şoförü Muhsin Ö. (51), Ankara’dan gece yarısı Bursa Uludağ’a gitmek için yola çıktığını söyledi.

Araçta bir ya da iki çocuğun da bulunduğunu söyleyen Muhsin Ö. polise verdiği ifadesinde Sivrihisar ilçesindeki mola yerinde otobüs şoförlüğünü Erkan A.’dan devraldığını anlatarak şunları söyledi:

"Ankara'dan 24.00'te yola çıktığımızda aracı Erkan A. kullanıyordu. Sivrihisar Bademli Tesisleri'nde aracın sevk ve idaresini ben aldım. Erkan A, araç alt kısmında bulunan yatak kısmına dinlenmeye gitti. Eskişehir içinden Bursa istikametine giderken çevre yolu üzerinde benim önüme bir karaltı çıktı. Köpek sandım, vurmayayım diye direksiyonu hafif sağa kırdım ama toplayamadım. Yol kenarında bulunan ağaca çarptım. Olayda yaralanmadım ama vücudumda ağrılar oluştu. Çarpma sonucunda araçta bulunan yolcular panik yaşadı. Yaralananlar oldu. Olay yerinde ölenler olduysa da görmedim. Şaşkındım ve kendimde değildim. Olayda kusurum olduğunu düşünmüyorum. Hızlı değildim, uyumuyordum, anlık olaydı. Gözümün önüne bir araç geldi, köpek sandım."

Emniyet Müdürlüğü yetkilileri yaralılardan bazılarını hastanede yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildiklerini, ölen 11 kişinin ise kimliklerini belirleme çalışmasının sürdüğünü bildirdi.

YOLCULAR YALANLADI: ŞOFÖR UYUDU

Bazı yolcular şoförün direksiyon başında uyuyakalması nedeniyle kazanın yaşandığını söyledi.

Yolculardan Ayşe Yıldırım, "Mola yerinden ayrıldık. Yarım saat sonra oldu. Köpek çıkmasıyla alakası yok. Araba sendeledi. Çarptı. Bildiğiniz uyudu şoför. Köpek çıksa kornaya basılır, fren yapılır. Hiçbiri yok. Bildiğiniz çarptık bir yere aniden. Saniyelik bir şeydi” diye konuştu.

Kazadan yaralı olarak kurtulan yolculardan Nilgün Sarıkaya da, şoförün uyuduğunu iddia etti. Kaza esnasında herhangi bir fren sesi duymadıklarını ifade eden Sarıkaya şunları söyledi: “Biz dört arkadaştık. Uyanıktık o esnada. Sessizdi otobüsün içi. Ne bir fren oldu ne bağırma sesi. Birden girdik. Kayma da olmadı. Buzlanma yoktu. Araç kullandığımız bunu bilebiliyoruz. Kesinlikle şoför uyudu. Ben en başından beri uyudu dedim polislere.” .

Olayın çok kısa sürede geliştiğini ve sürüklendiklerini hatırladığını aktaran Perihan Demetgül ise kazayla ilgili şunları anlattı:

“Düz yolda giderken sol taraftan sağa birden sürüklendiğimizi hatırlıyorum. Zaten saniye değil saliselik bir olaydı. Her yer mahşer yeri gibiydi. Böyle bir şey yoktu.”

'KORİDORLARA YIĞILDIK KALDIK, ÇOK FECİYDİ'

Kazadan yaralı olarak kurtulan ve Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 55 yaşındaki Meral Şimşek, yaşanan faciayı şu şekilde anlattı:
“Nasıl olduğunu bilemedik. Bir anda ne frene bastı, hadi uyusa araba gezer yalpalar, öyle bir şey de hissetmedik. Bir anda güm diye bir şey oldu. Yığıldık hepimiz ön tarafa doğru. Koridorlara yığıldık kaldık. Sabaha karşı oldu. Çok feciydi. Şoför, ‘Karşıma hayvan çıktı ondan kaza yaptım’ demiş ama arkada olduğumuz için görmedik. Çok can pazarı yaşandı. Ambulans ve polislerden Allah razı olsun çok çabuk geldiler.”

TUR FİRMASININ SOSYAL MEDYA MESAJI: 'EN GÜZEL KARNE HEDİYESİ'

Kaza yapan otobüsün bağlı olduğu ’Kartallar Gezi’ tur şirketinin sosyal medya sayfasında salı günü '19 Ocak’ta son 5 kişilik koltuk fırsatı kaçırmayın. Sömestir tatilinde en güzel karne hediyesi' başlığı ile paylaştığı yazı dikkat çekti.

Yazıda gezinin kişi başı 250 lira olduğu belirtilerek şöyle denildi:

"Sömestr tatilinde en güzel karne hediyesi 19 Ocak Cuma ve 26 Ocak Cuma 23.59 gece çıkışlı Bursa Uludağ kayak merkezi, Mudanya Trilye Cumalıkazık turu. Bursa merkez 4 yıldızlı otel konaklamalı. 2 kahvaltı 1 öğlen mangalda ekmek arası balık ikramı. Akşam yemeği. Milli Park girişleri dahil 250 TL. Ödemesini tamamlayan misafirlerimize koltuk numarası verilecektir. 1’inci gün 19 Ocak Cuma gece 23.59’da Kumrulardan hareketle Eskişehir yolu güzergahından Uludağ’a hareket ediyoruz. Yolda dağıtacağımız zengin kahvaltı ikramının ardından sabah saatlerinde Uludağ’da oluyoruz. Oteller bölgesinde bulunan tesisler çok pahalı olduğundan rehberimizin yönlendireceği kamuya ait tesislerde Uludağ’ın muhteşem havasını teneffüs ediyoruz. Kızak ve kayak yapmak isteyen misafirlerimiz gün boyu karın keyfini çıkartıyorlar. Kayak yapmayacak misafirlerimiz için oteller bölgesinde doğa yürüyüşümüzü yapıyoruz."

KRİZ MERKEZİ OLUŞTURULDU

Kaza sonrası Eskişehir Valiliğince kriz masası oluşturuldu. Eskişehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada “20.01.2018 tarihinde Eskişehir’de meydana gelen trafik kazasında 11 vatandaşımız vefat etmiş, 44 vatandaşımız yaralanmıştır. Konu ile ilgili olarak Eskişehir Valiliğince, Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey başkanlığında İl Sağlık Müdürü ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdüründen oluşan kriz masası oluşturulmuştur. Yaralı ve vefat edenlerle ilgili olarak kriz masasının ‘0222 230 6644’ ve ‘0222 230 1052’ numaralı telefonlardan bilgi alınabilir. Vefat edenlere Allah’tan rahmet, yaralılara şifalar dileriz” ifadelerine yer verildi.

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Okuyucu Yorumları 41 yorum
Lütfen uykusuz yola çıkmayın. Cep telefonunu kullanmayın. Otobüste de olsanız emniyet kemerinizi takın. Allah rahmet eylesin, ailelerine sabır versin.
Sebep ne olursa olsun çok acı bir durum ALLAH sevenlerine yakınlarına sabır versin
Dilimizde tüy bitti. Gezi, tur otobüslerine binmeyin diye. Gezi otobüslerine tecrübesiz şoför ve bakımsız araçlar veriliyor. Kendinizde çocuklarınızda gezi otobüslerine binmesin.
ölenlere Allah rahmet eylesin.yaralilara şifa.
katliam gibi kaza olmus allah rahmet eylesin inşallah ihmal yoktur
NE TALİHSİZ BİR MİLLETİZ BİZ.DAHA SAVAŞA GİRECEKTİK.BİRKAÇ ÇAYLAĞIN ELİNDE REZİL OLDUK.
Anlamak mümkün değil?! Bu havada gezmek amacıyla dışarıda olanları.. Ya anlarım işin gücün vardır.. Yola çıkmak zorundasindir.. Ama bu ne yaa?! Bir hafta sonra gidin?! 15 gün sonra gidin. Günlerdir meteoroloji bas bas bu ülkede kar yağışı uyarısı yapıyor
günübirlik turuna katılmıştım bir kere iyi insanlardı sahipleri Allah herkesi korusun kışın gece yola çıkmak biraz riskli galiba ölenlere rahmet olsun tatil başlayınca herkes yollara düşüyor herkes sevdiklerine sağ salim kavuşur işallah
BU ÜLKENİN AFRİKADAN SOMALİDEN UGANDADAN NE FARKI VAR.....
kör olan icin bi fark yok.
Trafik cezalari en azi yani kirmizi isikta gecmenin cezasi 1000 tl olmali.butun cezalar 10 kat arttirilmali tabi arttirmak onemli degil.trafik polislerininde butun trafik kanunlarini kimseye tolerans gostermeden uygulamasi lazim
Eğitime gerek yok yani..
gece yoculugunu hiç sevmem yorgun otobüs şoförü uyuyor kazalar genelde yorgunluk uykusuzluk yüzünden geceleri meydana geliyor.
Kazanın Sebebi ya uykusuzluktan, Ya da Telefon Kullanımından Dolayıdır. Kesin ...
HAYATINI kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum yaralılara acil şifalar muhtemelen uykusuzluk sebebi ile kaza yaptı kaza hemen eskisehir çıkışında olmuş yağış ve buzlanma yok allah geride kalanlara sabır versin rabbim
Allah rahmet eylesin, ortalık sahtekar toplama tur firması dolu önüne gelen bu işi yapıyor kaedeşim üç kuruş fazla ver kendin gez
kaç oldu bu bir önlem alınmaz mı trafik terörü var her yer kar kış biraz sıkı tutun be dikkat edin yav Allah ım yola çıkacaklara yardımcı olsun
Allah rahmet eylesin artik bu otobüs kazaları sürekli oluyor buna bi el atilmasi lazim.
millet yakacak odun derdinde. arkafas kis kiyamet otur ailenle evinde Allah rahmet eylesin, yarali kardeslerimize sifalar diliyorum
Ölen kardeşlerimize Allahtan rahmet diliyorum.. Arkadaşlar otobüslerdede emniyet kemeri vardır lütfen kullanın..önlem bizden gerisini allaha bırakalım..
ihmal olmasaydi kaza olmazdi.
Cenabi ALLAH ölenlere rahmet yaralılara şifa versin.Özellikle şunu belirtmek zorundayım bizim ülkemizde bu konu çoookkk laçka bu kadar basit olmamalı şirketin önüne bir 11 veya 13 metre otobüs geliyor bir allahın kulu boyuna,posuna fiziğine bakmadan direk biniyorlar,devam sonuç bu acı bilanço.
ŞOFÖR HATASI. ALLAH RAHMET EYLESİN.
Neden ülkemizde bu kadar çok trafik kazası ve ölümler oluyor.Araçlar eski,eksik şoförler yorgun kurallara uyulmaz ve sonuç bu sorumlular gereğini yapmaz ise yılladır bu tür haberler vardı ve her zamanda olacaktır.Tıpkı geri kalmış 3'cü dünya ülkeleri gibi.
O çocukların yola çıkarken yaşadıkları sevinci düşünüyorum kahroluyorum
kayıp olan kişi asayişte aranan kişidir.
allah rahmet etsin yıllar önce uyuyan şöförü uyandırmıştım
asgari ücretli ucuz şöför ler le doldu tur şirketleri taksiyi süremeyenler otobüs şöförü yapılıyor 2 günde kaç otobüs kaza yaptı firmalar denetlenmeli otobüs şöförü alırken 10 yıllık tecrübe istenmeli
mithat fenmen Allah belanı versin.
bu özel geziye çıkmalarda denetim eksikliği var galiba araçlarda.Yazık.hepsine Allah rahmet eylesin,kalanlarada sabırlar...
çift sürücü de olsa insanın doğasında gece uyumak var dikkat edin gece bilhassa gece yarısından sonra feci kazalar meydana gelmektedir , tur şirketleri ucuza mal etmek için veya zamandan istifade için genelde gece yola gitmekteler.Allah ölenlere rahmet eylesin kalanlara sabır ve sağlık vesin.
Otobüsler güvenlik bakımından çok zayıf, isteyen inceleyebilir. Otobüs şöförlüğü çok tehlikeli bir iş. Çok risk altındalar, aynı zamanda genellikle ön tarafta oturan yolcular. Otobüslerin gübenliği arttırılmalı. Hayatını kaybedenlere Allah rahmet eylesin, Yaralılara acil şifalar.
arkadaş tursab üyelik belğesi varmı bu otobüscülerin 2 nci buca marmaris faciası para gelsinde millet ölürse ölsün
maalesef şoförler bilgisiz ve uykusuz böyle tur için organizasyonda işsiz güçsüz şoför kiralıyorlar yazık insan hayatı bu kadar ucuzmu böyle geziler olmasın..
ALLAH rahmet eylesin öncelikle hepsi canımız yaralılara şifa diliyorum keşke olmasaydı kesinlikle ihmal dikkatsizlik var bu işte takdiri ilahi ama bu kadar ucuz olmamalı insan canı yazık
karanlıkta araba sürmek her zaman riskli.. özellikle hız yapmamak gerekir.. şoför koca otobüsü taksi gibi kullanıyormuş zaten köpeği ezmiycem diye direksiyonu kırmak ne demek?
:((
allah rahmet eylesin ölenlerimize acil şifalar
O yolda bir gariplik var şoförün sözleri araştırılmalı bursa yönünde diğer şeridin ışıklandırması var farlarınız var ama yolu yinede göremiyorsunuz. Devamında Bozüyük yolunda ışıklandırma yok farlar ile idare ediyorsunuz. Sanırım asfaltın rengi çok siyah ışığı yutuyor.
gecmiş olsun
Adamlar para kazanmanın peşinde şöför nasıl otobüs nasıl umurlarında mı kontrol denetim yok nasılsa yazık...
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