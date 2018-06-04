HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

İşte İstanbul'da kısa mesafe almayan ve vatandaşa kötü davranan taksiciye verilen ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 21:34 | Son Güncelleme

Uber ile taksiciler arasındaki kavga, Uber'i tamamen yasaklanmasıyla sona erdi. İstanbul'da taksi hizmetleri tamamen sarı taksilerin kontrolüne geçti. Üsküdar'da bir yolcuyu kısa mesafe gideceği için almayan ve "nereye şikayet edersen et" diyen bir taksiciye verilen "ceza" ise, vatandaşı isyan ettirdi.

İşte İstanbul'da kısa mesafe almayan ve vatandaşa kötü davranan taksiciye verilen ceza

İstanbul'da sarı taksi-Uber tartışması sona erdi. Uber'in yasadışı ilan edilmesiyle, İstanbul'daki 17500 taksici rahat bir nefes aldı.

İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası ve İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, bugün Uber'e karşı açtıkları dava için geldiği İstanbul Adliyesi'nde yaptığı açıklamada, 'Bundan böyle taksici esnafı olarak bakış açımızı değiştirerek, İstanbul halkına daha kaliteli araçlarla daha iyi hizmet vermek zorundayız. Aracımızda çalışan şoförlerimizin kılık kıyafetinden tutun müşteriye davranış biçimine varıncaya kadar düzeltmemiz gerektiğini asla unutmayalım. İstanbul halkı da 3-5 ayda taksici esnafının vizyon ve misyonunu değiştirdiğini, günün teknolojisine ayak uydurduğunu görecektir" dedi.

KISA MESAFE TARTIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Ancak vatandaşların sosyal medyada paylaştığı mesajlar, taksici esnafının tavrında bir değişiklik olmadığını ortaya koydu.

Taksicilerin vatandaşa karşı kötü muamelede bulunmasında ise, verilen cezaların hafifliğinin neden olduğu ortaya çıktı.

KISA MESAFE DİYE ALMAYAN TAKSİCİYİ İBB'YE ŞİKAYET ETTİ

Muhammed Toprak adlı bir kullanıcı, İstanbul Üsküdar'da dün yaşadığı bir olayı sosyal medyada paylaştı. Toprak'ın iddiasına göre yolu tıkayan ve tepki gösterenlere bağırıp çağıran taksiciler, kendisini de kısa mesafe gideceği gerekçesiyle araca almadı.

Toprak "şikayet edeceğim deyince 'istediğin yere et' dediler" dedi.

taksici

Toprak'ın mesajına cevap veren İBB Beyaz Masa ise, konuyla ilgili detayları isteyerek şikayetle ilgileneceği bilgisini verdi.

İBB'NİN CEVABINI TWİTTER'DAN PAYLAŞTI

İBB'nin, şikayetine mail ile cevap verdiğini açıklayan vatandaşın aldığı cevap ise, İstanbul'da müşterilere kötü davranan taksicilerin ne tür yaptırımlara uğradığını ve bu tür kötü muamelelerin neden bir türlü bitmediğini ortaya koydu.

taksici2

KISA MESAFE DİYE ALMAYAN TAKSİCİYE NASİHAT!

Toprak, yine twitter'dan paylaştığı cevap mailine "başvurum sonucundaki yaptırıma bakın ya!! taksiciye hizmet bilincinde olması gerektiği hatırlatılmış, yolcu ve mesafe ayrımı yapmadan hizmet vermesi gerektiği tebliğ edilmiş. para cezası bile yok, dalga geçiyorlar insanlarla" şeklinde tepki gösterdi. İşte Toprak'n İBB'den geldiğini iddia ettiği cevap mesajı:

taksici1


PARTNERAyrılık acısı 1 gün mü sürüyorAyrılık acısı 1 gün mü sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da emeklilere bayram öncesi maaş ve ikramiye müjdesiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da emeklilere bayram öncesi maaş ve ikramiye müjdesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sarı taksi Taksi Uber kısa mesafe ceza İBB beyaz masa şikayet

En Çok Okunan Haberler

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

24 Haziran seçimleri öncesi ORC'nin anket sonuçları açıklandı! Erdoğan'ın oy oranı... HDP barajı geçecek mi?

24 Haziran seçimleri öncesi ORC'nin anket sonuçları açıklandı! Erdoğan'ın oy oranı... HDP barajı geçecek mi?

İstanbul'da CHP bayraklarını indirdiler, sert tepki geldi: Paralı militanlarınıza boyun eğmeyeceğiz

İstanbul'da CHP bayraklarını indirdiler, sert tepki geldi: Paralı militanlarınıza boyun eğmeyeceğiz

İzmir'deki Askeri Casusluk Davası'nın hakimlerinden İsmail Kurt Yunanistan'a kaçarken yakalandı

İzmir'deki Askeri Casusluk Davası'nın hakimlerinden İsmail Kurt Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Yıllık izin alacaklara 4 gün yol izni

Yıllık izin alacaklara 4 gün yol izni

17 yaşındaki Aleyna Can'ın öldürülmesi davasında flaş gelişme

17 yaşındaki Aleyna Can'ın öldürülmesi davasında flaş gelişme

İlginizi Çekebilir

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında prompter cihazının azizliğine uğradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında prompter cihazının azizliğine uğradı

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Bedelli askerlik için kritik Bakanlar Kurulu

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Bedelli askerlik için kritik Bakanlar Kurulu

Hakkari'den acı haber! 3 asker şehit

Hakkari'den acı haber! 3 asker şehit

Son dakika! Kaniar Müslim öldürüldü

Son dakika! Kaniar Müslim öldürüldü

Okuyucu Yorumları 9 yorum
O Kadar Dedim Oo Kadarr.
istanbul’da taksi kullanmayın.
yazik oldu vatandasimiza. hos bir anı olarak seni unutmayacagiz UBER
bence seçimden sonra uber gene devreye girecek.15 bin lüx araç alınmış.ve insanlar kredi ile almışlar.iktidar şimdilik seçim yatırımı yapıyor eğer kazanırlarsa kurallara taksiciler uymadı diye tekrar uberi devreye sokacaklar.taksi şöförleri bu oyuna gelmeyin derim.iktidardan kesin teminat alın.
her zaman yaptıkları şey. Ya götürmezler yada ters ters bakarlar. Amaç hizmet değil para. Uber sayesinde biraz düzelmişlerdi. Şimdi gene aynısını yapmaya devam edecekler.
uber kalktıya şimdi taksicilerin kabadayılıkları 10 kat artar.bu gün ankarada taksiye bindim,burda inceme dedim,duymazlıktan geldi,10 tl verdim,1 tl daha ver dedi taksimetre 10,60krş yazmıştı.adam olsaydı 15 tl bırakırdırdım.%90 öküz bu taksicilerin .
cok zor durumda kalmadikca taksi kullanmiyorum, bu ceteleri beslemiyorum
İstanbul'u taksicilerin tekeline bırakanlara en iyi yanıt taksi kullanmamak ve protesto etmektir. Eller Mars'a Venüs'e insan gönderir bizimkiler ise ortaçağa döner.
Taksiciler sonrada geçinemiyoruz derler ama mesleklerine kötülük yapanları ayırmazlar.Ubercileride döverler.Ama hiç ders alalım demezler.
Diğer Haberler
CNN Türk spikeri Buket Güler'den yine aynı canlı yayın hatası

CNN Türk spikeri Buket Güler'den yine aynı canlı yayın hatası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da emeklilere bayram öncesi maaş ve ikramiye müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da emeklilere bayram öncesi maaş ve ikramiye müjdesi

Diyarbakır'da yıldırım düşen caminin minaresi yıkıldı! O anlar kameraya böyle yansıdı!

Diyarbakır'da yıldırım düşen caminin minaresi yıkıldı! O anlar kameraya böyle yansıdı!

Muharrem İnce'den canlı yayında dikkat çeken bedelli askerlik açıklaması!

Muharrem İnce'den canlı yayında dikkat çeken bedelli askerlik açıklaması!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan ABD'ye rest: F-35 devir-teslimi daha önce planlandığı gibi yapılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan ABD'ye rest: F-35 devir-teslimi daha önce planlandığı gibi yapılacak

Bakanlar Kurulu sonrası Kandil'e operasyon sinyali: Her an her şey olabilir

Bakanlar Kurulu sonrası Kandil'e operasyon sinyali: Her an her şey olabilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.