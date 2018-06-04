İşte İstanbul'da kısa mesafe almayan ve vatandaşa kötü davranan taksiciye verilen ceza

İstanbul'da sarı taksi-Uber tartışması sona erdi. Uber'in yasadışı ilan edilmesiyle, İstanbul'daki 17500 taksici rahat bir nefes aldı.

İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası ve İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, bugün Uber'e karşı açtıkları dava için geldiği İstanbul Adliyesi'nde yaptığı açıklamada, 'Bundan böyle taksici esnafı olarak bakış açımızı değiştirerek, İstanbul halkına daha kaliteli araçlarla daha iyi hizmet vermek zorundayız. Aracımızda çalışan şoförlerimizin kılık kıyafetinden tutun müşteriye davranış biçimine varıncaya kadar düzeltmemiz gerektiğini asla unutmayalım. İstanbul halkı da 3-5 ayda taksici esnafının vizyon ve misyonunu değiştirdiğini, günün teknolojisine ayak uydurduğunu görecektir" dedi.

KISA MESAFE TARTIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Ancak vatandaşların sosyal medyada paylaştığı mesajlar, taksici esnafının tavrında bir değişiklik olmadığını ortaya koydu.

Taksicilerin vatandaşa karşı kötü muamelede bulunmasında ise, verilen cezaların hafifliğinin neden olduğu ortaya çıktı.

KISA MESAFE DİYE ALMAYAN TAKSİCİYİ İBB'YE ŞİKAYET ETTİ

Muhammed Toprak adlı bir kullanıcı, İstanbul Üsküdar'da dün yaşadığı bir olayı sosyal medyada paylaştı. Toprak'ın iddiasına göre yolu tıkayan ve tepki gösterenlere bağırıp çağıran taksiciler, kendisini de kısa mesafe gideceği gerekçesiyle araca almadı.