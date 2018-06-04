İşte İstanbul'da kısa mesafe almayan ve vatandaşa kötü davranan taksiciye verilen ceza

İstanbul'da sarı taksi-Uber tartışması sona erdi. Uber'in yasadışı ilan edilmesiyle, İstanbul'daki 17500 taksici rahat bir nefes aldı.
İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası ve İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, bugün Uber'e karşı açtıkları dava için geldiği İstanbul Adliyesi'nde yaptığı açıklamada, 'Bundan böyle taksici esnafı olarak bakış açımızı değiştirerek, İstanbul halkına daha kaliteli araçlarla daha iyi hizmet vermek zorundayız. Aracımızda çalışan şoförlerimizin kılık kıyafetinden tutun müşteriye davranış biçimine varıncaya kadar düzeltmemiz gerektiğini asla unutmayalım. İstanbul halkı da 3-5 ayda taksici esnafının vizyon ve misyonunu değiştirdiğini, günün teknolojisine ayak uydurduğunu görecektir" dedi.
Ancak vatandaşların sosyal medyada paylaştığı mesajlar, taksici esnafının tavrında bir değişiklik olmadığını ortaya koydu.
Taksicilerin vatandaşa karşı kötü muamelede bulunmasında ise, verilen cezaların hafifliğinin neden olduğu ortaya çıktı.
Muhammed Toprak adlı bir kullanıcı, İstanbul Üsküdar'da dün yaşadığı bir olayı sosyal medyada paylaştı. Toprak'ın iddiasına göre yolu tıkayan ve tepki gösterenlere bağırıp çağıran taksiciler, kendisini de kısa mesafe gideceği gerekçesiyle araca almadı.
Toprak "şikayet edeceğim deyince 'istediğin yere et' dediler" dedi.
Toprak'ın mesajına cevap veren İBB Beyaz Masa ise, konuyla ilgili detayları isteyerek şikayetle ilgileneceği bilgisini verdi.
İBB'nin, şikayetine mail ile cevap verdiğini açıklayan vatandaşın aldığı cevap ise, İstanbul'da müşterilere kötü davranan taksicilerin ne tür yaptırımlara uğradığını ve bu tür kötü muamelelerin neden bir türlü bitmediğini ortaya koydu.
Toprak, yine twitter'dan paylaştığı cevap mailine "başvurum sonucundaki yaptırıma bakın ya!! taksiciye hizmet bilincinde olması gerektiği hatırlatılmış, yolcu ve mesafe ayrımı yapmadan hizmet vermesi gerektiği tebliğ edilmiş. para cezası bile yok, dalga geçiyorlar insanlarla" şeklinde tepki gösterdi. İşte Toprak'n İBB'den geldiğini iddia ettiği cevap mesajı:
Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı
WhatsApp’tan şok açıklama! Artık bu telefonlara WhatsApp indirilemeyecek
Türkiye'den KKTC'ye 2 milyar 187 milyon TL'lik yardım
Kocaeli'de engelli genç kıza cinsel istismarda bulunurken suçüstü yakalandılar!
Baba Vanga'nın 2018 için bilinmeyen bir kehaneti ortaya çıktı
Şehidin nişanlısından yürekleri dağlayan sözler: İçim, ciğerim yanıyor
HDP'nin adayı seçilirse Türkiye'nin ilk Afrika kökenli milletvekili olacak
Bu görüntüler artık tarihe karışıyor
Öğrencilerin önünde vahşet! Vicdansız öğretmen yavru köpeği çiğ çiğ yem etti!
Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı
Başbakan Yıldırım'dan bedelli askerlik açıklaması
LGS soruları sızdırıldı mı? Oyuncu Hakan Yılmaz paylaştı
Okuyucu Yorumları 9 yorum