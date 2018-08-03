İşte Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce'yi vurduğu 8 ok!

CHP'de olağanüstü kurultay tartışmaları devam ediyor. Muhalifler, olağanüstü kurultay için delegelerin noter onaylı taleplerini Genel Merkeze sundu. Ancak Genel Merkez söz konusu belgelerin olağanüstü kurultay toplanması için yeterli olmadığı görüşünde.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, olağanüstü kurultay sürecine ilişkin görüşlerini 8 maddede anlattı. Erkek, açıklamasında şöyle dedi:
1- Olağanüstü kurultay talep edenler adına, Genel Merkezimize başvuranların açıklamalarının aksine hiçbir biçimde 630 imza teslim edilmemiştir.
2- Teslim edilen toplam belge sayısı 618'dir.
3- Bu belgelerin 4 tanesi ilgilisinin dışında, suret tasdiki yaptırılmış fotokopidir.
4- 4 tane belge ise mükerrer olup; 4 kişinin farklı noterlerden iki kere verdiği imzalara ilişkindir.
5- 5 belgedeki imza ise kurultay delegesi olmayan kişilere aittir.
6- Sonuç olarak Genel Merkezimize sunulan noter onaylı belge sayısı 605'tir. Bu 605 beyan üzerinde de kurultay delege listemizle karşılaştırmalı inceleme devam etmektedir.
7-Hâlihazır durumda toplam kurultay delegesi 1242 olup, salt çoğunluk 622'dir. Mevcut haliyle dahi teslim edilen noter onaylı belge sayısı, yeterli değildir.
8-Yasal süresi içerisinde gerçekleşen imza geri çekme beyanları, 605 sayısından düşülmemiştir. Bunlar da düşüldükten sonra, toplam imzanın yeterli sayının çok daha altında olduğu aşikârdır.
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