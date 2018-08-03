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İşte Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce'yi vurduğu 8 ok!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 19:24 | Son Güncelleme

Kemal Kılıçdaroğlu cephesinin sözcüsü haline gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, olağanüstü kurultay sürecine ilişkin tartışmalara 8 maddelik açıklama ile yanıt verdi. Erkek, toplam kurultay delegesinin 1242, salt çoğunluğun 622 olduğunu ifade ederek, Muharrem İnce taraftarlarının teslim ettiği noter onaylı belge sayısının olağanüstü kurultay için yeterli olmadığını belirtti.

İşte Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce'yi vurduğu 8 ok!

CHP'de olağanüstü kurultay tartışmaları devam ediyor. Muhalifler, olağanüstü kurultay için delegelerin noter onaylı taleplerini Genel Merkeze sundu. Ancak Genel Merkez söz konusu belgelerin olağanüstü kurultay toplanması için yeterli olmadığı görüşünde.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, olağanüstü kurultay sürecine ilişkin görüşlerini 8 maddede anlattı. Erkek, açıklamasında şöyle dedi:

1- Olağanüstü kurultay talep edenler adına, Genel Merkezimize başvuranların açıklamalarının aksine hiçbir biçimde 630 imza teslim edilmemiştir.

2- Teslim edilen toplam belge sayısı 618'dir.

3- Bu belgelerin 4 tanesi ilgilisinin dışında, suret tasdiki yaptırılmış fotokopidir.

4- 4 tane belge ise mükerrer olup; 4 kişinin farklı noterlerden iki kere verdiği imzalara ilişkindir.

5- 5 belgedeki imza ise kurultay delegesi olmayan kişilere aittir.

6- Sonuç olarak Genel Merkezimize sunulan noter onaylı belge sayısı 605'tir. Bu 605 beyan üzerinde de kurultay delege listemizle karşılaştırmalı inceleme devam etmektedir.

7-Hâlihazır durumda toplam kurultay delegesi 1242 olup, salt çoğunluk 622'dir. Mevcut haliyle dahi teslim edilen noter onaylı belge sayısı, yeterli değildir.

8-Yasal süresi içerisinde gerçekleşen imza geri çekme beyanları, 605 sayısından düşülmemiştir. Bunlar da düşüldükten sonra, toplam imzanın yeterli sayının çok daha altında olduğu aşikârdır.

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Okuyucu Yorumları 33 yorum
Yok bu adam kafaya koymuş Chp'nin kapısına kilit vurmadan bırakmayacak.
keşke ince böyle devam edip bir dahaki seçimde son dk ile başka partiden aday olsa o zaman görürüm ben chp nin oyunu
Bu Kılıçdaroğlu CHP nin başında kalmaya devam ettiği sürece ben ve ailem bundan sonra oy kullanmaya gitmeyeceğiz.Ve de benim gibi bu şekilde düşünen binlerce partili var.Yerel seçimler bir faciayla sonuçlanacak bu koltuk düşkünü başkanla.
yok canim niye gitmeyesiniz gider hdp teroristlerine oy verirsiniz
Fark eder mi?istenmiyorsunuz işte.
kemalin oyunuydu bu zaten inceyi bitirmek ve oldu umut yokoldu kemal zaten akp ye çalışıyor yıllardır devam dedi ülkeyi kimse kurtaramaz biad edin başkana
İyi didisin aferin size
Apoletlerini sökeceğim dediği paşam Orgeneral oldu. Muharrem ince rezil rüsvay oldu. Hayat işte bu.
Kılıçdaroğlu bu ülkenin kanayan yarasıdır. Ülkede iktidar değil muhalefet sorunu var o da Bu gargamel!!!!
Avukatların,doktorların ,işadamlarının yani zenginlerin partisi olarak değişime olan direnciniz mükemmel...Sosyal demokrat parti işçi,çiftçi, orta direk ve fakirlerin partisi olmak zorundadır...Yıllardır Her seçimde CHP ye oy atan biri olarak önümüzdeki ilk seçimde Chp oy atmayacağım ve çevreme de oy attırmayacağım...% 10-15 lere hazır olun...Halk sizi cezalandıracak....
Kemal kılıçdaroğlu tayyipten farkın yokmuş. Koltuk için aileni bile satarsın sen. Halk seni istemiyor anla artık. partiye tanıdıklarını akrabalarını doldurmuşsun. Cumhurbaşkanı olsan devlete de aynısını yapacakmışsın. masken düştü artık. %20 yi bile göremeyeceksin artık!!!
SONRA İÇİNDEN ÇIKAMAZSINIZ PARTİYİ BÖLERSİNİZ İNATLAŞMAYI BIRAKIN GİDİN KURULTAYA İMZAYI GÖZ ÖNÜNE ALMAYIN
Öylemi?? Secimde görüşürüz.
yok yok ben artık kesin karar verdim. CHP'nin içinde derin güçler var 9 kez yenilmiş bir başkanı başka türlü o koltukta oturtmaları mümkün değil. AKP'nin ekmeğine yağ sürüyor bu mevcut yönetim. tıpkı MHP gibi CHP de AKP'ye çalışıyor. net düşüncem budur. anası yavrusu bütün muhalefetin içine çöreklenmiş bir yapı yönetiyor ülkeyi.
kendinize bile dürüst değilken millete ülkeye karşı nasıl dürüst olacaksınız. Lafa söze eleştiriye gelirken mangalda kül bırakmazsınız. herkes yalancı dolandırıcı bir tek siz dürüstsünüz. yaptıklarınız yapacaklarınızın teminatıdır. resmen tiksindim. ülke batyor, uçurumun kenarında, krizin ortasındayız derken sadece kendinizden söz ediyormuşsunuz. eee körler sağırlar birbirini ağırlar.
bir akpartili olarak kemalin kalmasına sevindim çünkü muharrem chpnin oylarını artırabilir potansiyeli var kemal ise 9 du yerel seçimde 10 nuncu yenilgisi olacak inşAllah dik dur eğilme erdoğancılar seninle kemali yedirmeyiz
Neye oy veriyonuz chp ye niye
chp seçmeninde bu kafa olduktan sonra Kemal bey koltuktan inmez. chp de seçmen sorunu var.
Chp bitti..yerel seçimler güme gidecek..
Kemal kilicdarogluna yakisan kurultaya gitmesiydi imza mimza beklemeden
600 yada 622ne fark eder tabanın sesine kulak tıkmayın... sonsuza kadar ana muhalefet de kalamayabilirsiniz... koltuğunu düşünenler yarın o koltuğu bulamayabilirsiniz....
muharrem bey biraz utan adam seni en yuksek makama aday gosterdi hic mi hatir gonul yok sende
VAZGEÇ ARTIK DİRENMEKTEN SAYI BAŞKAN BİTİRDİN PARTİYİ YENİLİK İSTİYORUZ ZAMANI GELDİ BE GEÇTİ BİLE ONURSAL KALSAYDIN DA HEP İYİ TARAFLARINLA ANILSAYDIN DAHA İYİ OLMAZMIYDI KOLTUK SEVDALISI KİM OLDUĞU ORTAYA ÇIKMAZDI BARİ ŞİMDİ NE OLDU BULEKİLDE MİLLET GELECEK SEÇİMLERE ÇALIŞIYOR AMA SİZİN PEK UMURUNUZDA DEYİL GALİBA NASIL OLSA HEP KARŞINIZDA GALİP GELENLER VAR ZATEN ATATRKÜN KEMİKLERİNİ SIZLATIYORSUNUZ YAZIKLAR OLSUN SİZLERE
Yani Kılıçdaroğlu ..ötü topu topu 10-15 oylamı kurtardı desene Topal ördek durumuna düştü.
500 imza toplandı denildiğinde siz demediniz mi getirin biz gerekeni yapalım suan kendiniz diyorsunuz 600 e dayanmış neden gerekeni yapmıyorsunuz? Herzaman ki gibi söylediğiniz sözün arkasında duruyorsunuz ve bu durum chp nin neden buralarda olduğunun en açık kanıtı .
Önümüzdeki seçimlerde Kılıçdaroğlu gibi adamlar yüzünden yerel seçimde bile chp ye oy vermeyeceğim. Sözde demokratlar sizi. %21 oy bandından %10 lara düşersin inşallah ta habire seni destekleyen aymazlar belki ayılır. Yapıştığınız koltuktan kalkamıyorsunuz be. Sanki şimdiye kadar seçim kazandın da.
Bundan sonra CHP başındaki koltukçular sayasinde benim için bitmiştir boş oy atacaz ailecek bizi buna zorladılar
Böyle sol parti olur mu..Ön seçim yok...Merkez kendi adamlarını milletvekili ya da belediye başkanı yapıyor.Atadıkları kişilerde ya avukat, ya doktor ya da işinsanı, üst düzey emekli bürokrat v.b., yani zenginler..Akp fakirlerden Chp zenginlerden oy alıyor, halk fakir olduğu için de hep Akp iktidar oluyor..Kurultay mı yapmıyorsun al Baykal gibi %5 aklın başına gelir o zaman...(Baykal Antalya da AVM yaptırmış solu temsil edenlere bak hizaya gel..)
mhp ye kogre icin demdiginzi bırakmamıştınıze chp ve yandaşları bakın partisinden fazla oy almış kendi diyiminze 605 delge de olsa yarısı istemiyor kılıcdaroglu ve ekibini ama hala koltuktan kalkmıyor bu nasıl demokrasi insan utanır anında istifa eder be 605 delge nedemek ya yarısı işte
BU NASIL BİR ZİHNİYET ANLAMADIM, SEN TÜRKİYENİN BAŞINA CUMHURBAŞKANI ADAYI OLARAK SEÇİME SOKTUĞUN ADAMI PARTİNİN BAŞINA GETİRMEMEK İÇİN KIRK TAKLA ATIYORSUN. CHP TÜRKİYE CUMHURİYETİNDEN DAHAMI ÖNEMLİ YOKSA İNCEDEN KURTULMAK İÇİNMİ SOKTUN BU ADAMI SEÇİME.
erdoğan gitmiyor diktatör diyen kemal ve tayfası onca seçim kaybetti gitmiyor es kaza iktidar olsa orayıda bırakmaz bunlar
BÜYÜK DEVLET ADAMI BAHÇELİYE ÇOK ETTİNİZ.. EDEN BULUYOR...HANİ DEMOKRATTINIZ...
12 imza eksik kalmış onun hesabını yapıyor yüzsüze bak düşün yakasından chp nin
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