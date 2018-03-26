İşte metrodaki yürüyen merdivenin çökme anı görüntüleri

Olay, 27 Şubat'ta İTÜ Ayazağa Metro İstasyonu'nda meydana geldi. Yürüyen merdivenlerin çökmesi sonucu bir kişi, oluşan boşluğa düşerek yaralanmıştı. İtfaiye ekiplerinin bir saat süren çalışmaları sonucu kurtarılan Mehmet Ali Erik, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Saat 17.30 sıralarında meydana gelen olayın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildiği ortaya çıktı.
SIKIŞMAKTAN SANİYELERLE KURTULDULAR
Görüntülerde, çok sayıda kişinin çalışmayan yürüyen merdivenden aşağı doğru yürüdüğü görülürken, duran merdivenlerin aniden hareket etmesi üzerine birçok kişinin düştüğü görülüyor. Mehmet Ali Erik'in de boşluğa düşerek kaybolduğu kameraya yansıyor.
BİR SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU KURTARILDI
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bir saatlik çalışmanın ardından Erik'i kurtardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Erik, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına aldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden olayla ilgili "Bir vatandaş, bakımı yapılan yürüyen merdivenin önündeki tehlike uyarı tabelasını dikkate almamıştır" açıklamasını yapmıştı. Ancak görüntülerde çok sayıda vatandaşın yürüyen merdiveni kullandığı görülüyor.
(DHA)
Son dakika! Irak Ordusu Sincar'da konuşlandı
İşe giderken dehşeti yaşadı! 4 gündür haber alınamıyor
PKK'ya ağır darbe! Eğitim kampı yerle bir
Afrin'le iglili çok konuşulacak ifadeler: Türkiye'nin ABD'ye mesajıdır
Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğin saldırı!
Muğla'da karaya vurdu! Görenler şoke oldu
Facebook'ta güvenlik skandalı! Tam sayfa özür geldi
AK Parti'den İzmir'de MHP'yle ittifak sinyali
Erdoğan rest çekti: İstifasını versin, gitsin!
Babası için 'iğrenç adam' demişti!
Okuyucu Yorumları 0 yorum