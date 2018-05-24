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İşte Millet Bahçesi'nin ilk görüntüsü! Atatürk Havalimanı böyle olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 16:40 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında 'Atatürk Havalimanı ile bazı illerdeki eski statları 'millet bahçesi' haline getireceğiz' demişti.

Atatürk Havalimanı'nın yeni görüntüsü Erdoğan'ın AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladığı konuşma sırasında verildi.

İşte Millet Bahçesi'nin ilk görüntüsü! Atatürk Havalimanı böyle olacak

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Erdoğan müjdeyi vermişti! İşte Atatürk Havalimanı'nın yeni görüntüsü

Erdoğan müjdeyi vermişti! İşte Atatürk Havalimanı'nın yeni görüntüsü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nın 'millet bahçesi' haline getirileceği müjdesini vermişti.
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Erdoğan müjdeyi vermişti! İşte Atatürk Havalimanı'nın yeni görüntüsü

Erdoğan müjdeyi vermişti! İşte Atatürk Havalimanı'nın yeni görüntüsü
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı.
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Erdoğan müjdeyi vermişti! İşte Atatürk Havalimanı'nın yeni görüntüsü

Erdoğan müjdeyi vermişti! İşte Atatürk Havalimanı'nın yeni görüntüsü
Erdoğan'ın konuşması sırasında Millet Bahçesi'nin ilk görüntüsü ekrana verildi.
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Erdoğan müjdeyi vermişti! İşte Atatürk Havalimanı'nın yeni görüntüsü

Erdoğan müjdeyi vermişti! İşte Atatürk Havalimanı'nın yeni görüntüsü
İşte Millet Bahçesi'nin ilk görüntüsü...
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Erdoğan müjdeyi vermişti! İşte Atatürk Havalimanı'nın yeni görüntüsü

Erdoğan müjdeyi vermişti! İşte Atatürk Havalimanı'nın yeni görüntüsü
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millet bahçesi Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin ilk görüntüsü erdoğan cumhurbaşkanı

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
resmen lale devri gibi ülkenin çöküşü hazırlanıyor. yöneticiler zevk ve sefa içinde halk yoksulluk !!
gezi parkini katlet sirf sana karsilar diye terorist de simdi cik koyunlara mera yeri ac iyi otlamalar.
adamlarda fabrika yapayım istihdam sağlayayım diye dert yok, hep göz boyama hep yandaşın cebini doldurma. neyse az kaldı kurtulcağız akpden
biz hiçbir zaman ne o hava limanını,nede o bahçeyi göremiyeceğiz.zenginlerimize hayırlı olsun.fakirin ne işi olur uçakla.dolmuşa binemiyor insanlar ekmek alabilmek için.Allaha havale ediyorum hepinizi.O bildiği gibi yapsın sizi.
artık bizimde bahçemiz olacak yani :((((
Ne güzel hikayeler,Andersen den masallar,benim çevremde 1 Gr yeşil alan birakmadiniz,yaşam alanlarının neredeyse tamamını betonlastirdiniz,yeşil alan sanırım bankanizda ki ve cebinizde ki yeşiller.
secim bitince bir de kazanirlarsa toki ye ev dikmesi icin verirler,merak etmeyin hic...
milliyetçilik ayaklar altında,millet bahçesi dorukta!Bu olsa olsa ümmet bahçesi olur.Tabii yeşil alansız ümmet bahçesi.Fatih camii nin ağaç ları kesilmiş diyorlar.onun gibi yani.Ülke çöl olmalıki arap çöllerine benzesin.::))
BUNLAR BİRER HAYAL. ÇOK DEĞERLİ BİR ARAZİYİ PARK YAPACAKLAR. İŞTE SIKIŞINCA VAADLERİN DİBİNİDE GÖRDÜK. VATANDAŞA BENCE HİÇ BİR ŞEY YOK. EYT İÇİN BEKLEYEN BİZLER ELLİ YAŞINDA EŞYA TAŞIYORUZ AMA VAATLER HAVADA UÇUŞUYOR. BEN KAZIĞI ÜÇ SEFER YEDİM DÖRDÜNCÜSÜ APTALLIK OLUR.
3. HAVALİMANI YAPILIYOR DENDİ BU HAVALİMANINDAN ÖVÜNÜLDÜ AMA HAVA LİMANI 2YEMİ DÜŞÜYOR ŞİMDİ
Şaka mı bu.... Adamın Ülkeden haberi yok herhalde.. Birkaç ağaç dikip, çim ekmekle Ülkeyi süper güç yaptım sanıyor... Sanki Cumhurbaşkanı değil Bizim Kasabanın Belediye Başkanı....
12 milyon m2 araziye sahip havalimanı böyle mi olacak emin misiniz? yoksa araplara satmak için lux projeler yapılmayacak mı? yazık yabancı sermaye yatırımını nasıl çekeceksiniz başka türlü memlekte? peşkeşçiler...
Atatürk Adını kaldırıp , Millet yapacaksın yani, Atatürk ismi nerede geçiyorsa yıktınız, Atatürk kültir merkezi, Atatür Orman çiftliği , Atatürk hava limanı, hepsini yıkıyorsunuz sonra başka isim koyuyorsunuz
yıkın yılın park yapın taziye evi yapın yol yapın üretim yok
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