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İşte PKK'nın 'Kara Hapishanesi'

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 06:12 | Son Güncelleme

Afrin’de, PKK/YPG’lilerin örgüte destek vermeyenlere işkence yaptığı “Kara Hapishane”de dehşeti yaşayan 50 yaşındaki Haydar Muhammed "Oraya giren gözlerini, kulaklarını, vücudundaki bir uzvunu muhakkak kaybedip çıkıyor" diyor. Ölüm hücrelerine götürülüp bir daha haber alınamayan binlerce Afrinli var...

İşte PKK'nın 'Kara Hapishanesi'

Afrin'i yıllarca işgal altında tutan terör örgütü PKK/YPG üyeleri kendilerine karşı gelen bölge halkını yok etmek ve sindirmek için insanlık dışı uygulamalar yaptı. Eli kanlı örgütün uygulamalarına karşı çıkan, başkaldıran herkes halk arasında "Kara Hapishane" (Hepsa Reş) olarak bilinen ölüm hücrelerine atıldı.

PKK/YPG üyeleri terör örgütüne isyan eden aileleri çocuklarıyla birlikte Afrin'e bağlı Racu'da dağların arasına inşa edilen bu hapishaneye atıp işkenceler yaptı. Kadın erkek ve çocuk ayrı bölümleri bulunan 3 katlı ve 100 odalı hapishanenin en dikkat çeken kısımları ise yerin dibine yapılan ve bir insanın çömelmesine bile imkan vermeyen "Tabutluk" adı verilen hücreler oldu. O hücrelerde kalan insanların, yıllarca güneş yüzü görmesine izin verilmedi. Tabutluklarda kalan mahkumların başından aşağı sürekli su dökülüyor ve her biri akıl almaz işkencelerden geçiriliyordu. Hapishaneye giren binlerce Afrinliden bir daha haber alınamadı. O hapishaneden sağ çıkmayı başaranlar ise hapishaneyi anlattı.

'TEDAVİ EDİYOR' DİYE İŞKENCE GÖRDÜ

Afrin'de hemen hemen her aileden bir kişi o hapishaneye girmiş. Örgüt kendisine karşı gelen herkesi de hapishaneye atmakla tehdit etmiş. Hapishaneye girenlerden biri olan 50 yaşındaki Haydar Muhammed, bir yıla yakın işkence görmüş. O günleri unutamadığını ifade eden Muhammed, "Benim hastanem vardı. Sivilleri ve Özgür Suriye Ordusu'nu tedavi ettiğim için beni hapse attılar. Kara Hapishane yerin altında karanlık ve hava alamayan bir özelliğe sahip. Oraya giren gözlerini, kulaklarını, vücudundaki bir uzvunu muhakkak kaybedip çıkıyor. Tam bir yıla yakın hapishanede kaldım. Gözleri kapalı. Aylarca çeşitli işkenceler yaptılar. Ayaklarımda yanıklar var, parmağındaki etler koparıldı. Gözlerimde sigara söndürülmek istendi. Sonunda kurtulduk o vahşi insanlardan" dedi. Hapishaneye ailesiyle birlikte giren Ehmed Badırlı (48) ise işkencelerden bahsederken ağlıyor. Badırlı, "YPG/PKK çocuklarımı ve karımı öldürdü" diye konuştu.

(SABAH)

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Anahtar Kelimeler:
Afrin PKK Hapishane işkence

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