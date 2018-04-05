İşte PKK'nın 'Kara Hapishanesi'

Afrin'i yıllarca işgal altında tutan terör örgütü PKK/YPG üyeleri kendilerine karşı gelen bölge halkını yok etmek ve sindirmek için insanlık dışı uygulamalar yaptı. Eli kanlı örgütün uygulamalarına karşı çıkan, başkaldıran herkes halk arasında "Kara Hapishane" (Hepsa Reş) olarak bilinen ölüm hücrelerine atıldı.

PKK/YPG üyeleri terör örgütüne isyan eden aileleri çocuklarıyla birlikte Afrin'e bağlı Racu'da dağların arasına inşa edilen bu hapishaneye atıp işkenceler yaptı. Kadın erkek ve çocuk ayrı bölümleri bulunan 3 katlı ve 100 odalı hapishanenin en dikkat çeken kısımları ise yerin dibine yapılan ve bir insanın çömelmesine bile imkan vermeyen "Tabutluk" adı verilen hücreler oldu. O hücrelerde kalan insanların, yıllarca güneş yüzü görmesine izin verilmedi. Tabutluklarda kalan mahkumların başından aşağı sürekli su dökülüyor ve her biri akıl almaz işkencelerden geçiriliyordu. Hapishaneye giren binlerce Afrinliden bir daha haber alınamadı. O hapishaneden sağ çıkmayı başaranlar ise hapishaneyi anlattı.