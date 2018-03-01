İşte polisin yeni kıyafetleri

Genel hizmet, çevik kuvvet ve koruma hizmetleri sınıfı dahil 5 birimin kıyafetlerinde değişiklik yapılan emniyet teşkilatı personeli, 22 Şubat'tan itibaren yeni üniformaları giymeye başladı.

Üniformalar değişti

1 / 46 Değişiklik kapsamında görev kıyafetlerinde kravat, gömlek, ütülü pantolon ve iskarpin ayakkabı kullanımından vazgeçildi.

2 / 46 Halihazırda 26 farklı üniforma, 14 farklı bot ve 3 farklı ayakkabının kullanıldığı emniyet teşkilatındaki düzenlemeyle üniforma çeşidi azaltılarak, birimler arası geçişlerde oluşan farklı üniforma ihtiyacından kaynaklı tasarruf sağlandı.

3 / 46 Yeni üniformalar, teknolojik gelişmeler, iklim koşulları ve görev şartları dikkate alınarak, görevlilerin olaylara rahat, hareket kısıtlaması olmadan ve etkili şekilde müdahalesine imkan sağlayacak şekilde tasarlandı.

4 / 46 Değişiklik kapsamında kravat, gömlek, ütülü pantolon ve iskarpin ayakkabı kullanımından vazgeçildi.

5 / 46 Görev kıyafeti giyen emniyet personeli, kravat takmayacak.

6 / 46 Bunların yerine ütü gerektirmeyen tişört/gömlek ve pantolonlar ile daha rahat kullanıma ve sportif görünüme sahip ayakkabılar kullanılmaya başlandı.

7 / 46 Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, kendisinin de giydiği yeni üniformayla ilgili yaptığı açıklamada, yeni kıyafetleri tasarlarken 1994'ten bu yana edindikleri tecrübelerden faydalandıklarını söyledi.

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