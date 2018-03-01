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İşte polisin yeni kıyafetleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2018 12:42 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), genel hizmet, çevik kuvvet, koruma hizmetleri, deniz polisi, bisikletli polis ile çarşı ve mahalle bekçilerinin kıyafetlerinde değişikliğe gidildi.

Genel hizmet, çevik kuvvet ve koruma hizmetleri sınıfı dahil 5 birimin kıyafetlerinde değişiklik yapılan emniyet teşkilatı personeli, 22 Şubat'tan itibaren yeni üniformaları giymeye başladı.

Üniformalar değişti

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Değişiklik kapsamında görev kıyafetlerinde kravat, gömlek, ütülü pantolon ve iskarpin ayakkabı kullanımından vazgeçildi.
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Halihazırda 26 farklı üniforma, 14 farklı bot ve 3 farklı ayakkabının kullanıldığı emniyet teşkilatındaki düzenlemeyle üniforma çeşidi azaltılarak, birimler arası geçişlerde oluşan farklı üniforma ihtiyacından kaynaklı tasarruf sağlandı.
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Yeni üniformalar, teknolojik gelişmeler, iklim koşulları ve görev şartları dikkate alınarak, görevlilerin olaylara rahat, hareket kısıtlaması olmadan ve etkili şekilde müdahalesine imkan sağlayacak şekilde tasarlandı.
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Değişiklik kapsamında kravat, gömlek, ütülü pantolon ve iskarpin ayakkabı kullanımından vazgeçildi.
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Görev kıyafeti giyen emniyet personeli, kravat takmayacak.
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Bunların yerine ütü gerektirmeyen tişört/gömlek ve pantolonlar ile daha rahat kullanıma ve sportif görünüme sahip ayakkabılar kullanılmaya başlandı.
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Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, kendisinin de giydiği yeni üniformayla ilgili yaptığı açıklamada, yeni kıyafetleri tasarlarken 1994'ten bu yana edindikleri tecrübelerden faydalandıklarını söyledi.
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Okuyucu Yorumları 66 yorum
Devlet isinde dini simge ve inanis olmaz, bu ulkede muslumanda var gayrimuslimde, ateistte, resmen irana atifta bulunulmus, yaziklar olsun
@adyobatik01 noldu sen kimin artığısında bu şekilde konuşuyorsun
@adyobatik01 ulke afganıstane donmus bırader ırana kurban olam dıngonun ahırı olmus ulke bacılarmz polıs olmasn mı operasyona gdrkn sacının telının gorunmemesıne dıkkt edeck hr sey sacının telının gorunmemesı bu kafaylan ıste eyy almnya eyy hllanda eyy abd dıoz en son gene eyy almanya dedık terorıst dıe ıcerı attgımız denız yucel saldılr htta asrın lıderımız dedı kı bn bu mkmda oldugum surece o herıf ıcerden cıkamaz okuma yzma bılmeyen dusuk profıllı almnyaya tek derdnz bu olsun hmn saldlr tabı ıs asrın lıderımz papayla grsmk ıcın ıtalyada basladı pazarlk almanya ıle
@adyobatik01 adam doğru söylemiş,din diye diye kendinize peygamber yarattınız,cehennemliksiniz.
la allah seni nasıl biliyorsa öyle yapsın...
@ooz1971 Allah bu şekilde yazılır...zaten sizi layık olduğunuz gibi yapmış..gel kuçu kuçuuuu.....
@adyobatik01 bide astsubay subay bayanları görsen
@adyobatik01 geri zekalı ama burası islam ülkesi varsa var onları temsil etmek zorunda değiliz yalakalık yapma
@adyobatik01 Ulan ahmak herif sizin yüzünüzden gülücü görüşmüyor ne olmuş kardeş abla başvurdu tatlıysa ne var yani bunda ister açık olsun ister kapalı olsun özgürlük diye bir şey var özgürlük herkes özgür olmalı ne karış olsun insanların giyim kuşamında kimse sana karışıyor mu
@erkin_demir_1988 hadi ordan... beğenmeyen gider
@adyobatik01 hadi ordan...
gericilik tam gaz devam. el oğlu ileriye akp geriye
Bi Tsk vazgeçemedi şu şekilcilikten polis rahat ve halkın içinde ne güzel o yüzden polis olmak istiyorum
bizim siyedeki güvenlikten farkı kalmamış
Bi Tsk vazgeçemedi şu şekilcilikten polis rahat ve halkın içinde ne güzel o yüzden polis olmak istiyorum..
ATATÜRK CUMHURİYETİNİN KILIK KIYAFETİNE UYMAYACAK KİŞİLER BU MESLEKLERİ SECMİYECEKLER BİZDE MEMURLUK YAPTIK NE SAKAL BIRAKTIK NEDE KOTLA DAYREYE GİTTİK ŞİMDİ AMAÇ BU İLKELERİ EL BİRLİKLE YIKMAK TÜRBANLI SAKALLI RESMİ MEMUR İSTEMİYORUZ
bir insan başını kapatıyor diye gerici oluyor fakat sizler o insanın yaşayış biçimine karışıyor ve kendinizi ilerici sanıp muasır medeniyetler seviyesine çıkmışmı sanıyorsunuz örğmcek beyinliler sizi
Polis ne güzel halkım içinde keske askerde öyle olsa
Hikaye kısmını geçin de hangi yandaşa kaça ihale ettiniz? İhale ettiğiniz fiyat ile gerçek fiyat arasındaki fark hala 5 kat mı? Yani ihale sistemi hala aynı usülle mi işliyor? Bunlardan bahsedin. Saray payı ne kadar mesela?
anlatmaya gerek yok mükkemmel
Görevlilerin yüzlerini kapatsanız, henhangi bir ortadoğu ülkesinin polisi dersiniz. Polisliği siyasi bir görüşe hizmet eden kesim haline getirmişler.
@murat27184 ortadogu kafasını yasamıoz mu zatn arabın yasayısı zıhnıyetını yasıoz bırader hala arabı ylayıpta cennete gıdecegını dusunen mllr vr bu ulkede ortadogu ınsan coplugune dondu turkıye
yobaz sıkmabaş türban bağlayandan polismi olur nasıl bir türban bağlamadır o sıkmabaş kaynadı her taraf
@lanvin1 Ah Ah şehitlerin kanıyla aldığı nene hatunların başörtüsü ile canlarını verdiği şu vatanımda ne çok din düşmanı varmış. Allah hiçbirinize fırsat vermesin..
Ah Ah şehitlerin kanıyla aldığı nene hatunların başörtüsü ile canlarını verdiği şu vatanımda ne çok din düşmanı varmış. Allah hiçbirinize fırsat vermesin..
mükemmel olmuş, üniforma dediğin işte tamda böyle giyen kişiyi mermi gibi gösterecek. süper , maşşallah , allah polisimizi nazardan saklasın
kıyafleri değiştirecek enerji ve zamanı + mali yükü keşke POLİS imin yaşam ve çalışma koşullarına harcasaydınız POLİS im daha mutlu ve huzurlu görev yapardı. Ama hep içi boş gösteriş
surda yorum yapanlara bakiyorum birtane başörtülü bayan gorunce salyalari akarak hakarete baslamislar ve hemen gerici olunmus basi ortulu olunca gericimi olunuyo anlamadim sen kendini onlardAn zekimi goruyosun siz iste bir baltaya sap olamadiniz yuz yildir insanlar inandiklari gibi giyinemeuecekmi biz geriiciyiz sen ilerici ol bu ulkeye ne verdin yuz yildir don bak
afganistan polis kıyafetinin rengi farklı bitek eskisi daha moderndi
çok lazımdı... ne olacak eski üniformalar hepsi çöp degil mi? yeter artik nelerle uğraşıyorsunuz bu kadar israf yeter!!!
türbanlı polis 10 numara olmuş
bu kıyafette bayanların türbanlı müdürlerin bıyıklı, olması ve gümüş yüzük takması ? , yarın bir gün o disiplini biraz daha aşılarak sakallı olacakları şimdiden belli !! Türkiye Çağdaş Cumhuriyet İlkelerinden Hızla uzaklaşmanın göstergesidir ! Sanırım Türkiye CUMHURİYET 'nın bürokraside sadece adı kalmış gibi bir imajı var ????
@smshan yuhhh sana gümüş yüzüğedemi takıldın?? özgürlük sadece size olunca güzel değilmi?? anlayışınız batsın!
@smshan medeniyetten tek anladığın açık giyinmek sakalsız bıyıksız olmak ve gericilikten bahsediyorsun CUMHURiyet diyorsun bu toplumda başı kapalı da açık ta varsa devlet kurumlarında da olabilir sonuçta devlet kurumunda çalışanı yurtdışından ithal etmiyoruz o da CUMHUR
Arkadaşlar açık olmak ozgurlukte kapalı olmak neden özgürlük değil. Devlet laiktir yani devletin dini yoktur fakat milletin dini vardır. isteyen kapalı olur isteyen açık özgürlük ve özgür düşüncede budur. Anlamak isteyenlere.
Güzel olmuş yalnız, Tişörtlerede; gömlek ve montlarda olduğu gibi çift taraflı, kapaklı yaka cebi yapılırsa daha iyi ve kullanışlı olur. Saygılarımla.
@golebice Yukarıdaki öneriyi yıllar önce Bayan Polis'lerinde Etek yerine Pantolon giyebilmesi önerisini yapmış birisi olarak yapıyorum. Saygılarımla.
Burasi MÜSLÜMAN bir ulke begenmeyen gitsin g Bu ulkeden gidemiyorsa nufus cuzdanindan müslüman ibaresini kaldirsin
BENCE HİÇ OLMAMIŞ BÜTÜN POLİSLERE TÜRBAN TAKTIRMALARI LAZIM SIKMABAŞLAR NE KADAR ÇOĞALIRSA O KADAR FAZLA ATATÜRKE CUMHURİYETE SÖVEN OLUR İŞLERİ GÜÇLERİ CUMHURİYET KAZANIMLARINI ADAM GİBİ YAŞAMAYI DİNAMİTLEMEK BU AKPNİN SUYU ISINDI ARTIK İLK SEÇİMLERDE DEPEÜSTÜ ÇAKILACAK SARAY KÖPEĞİ BAHÇELİDE KURTARAMIYCAK BUNLARI
@jubiter_gul Ah Ah şehitlerin kanıyla aldığı nene hatunların başörtüsü ile canlarını verdiği şu vatanımda ne çok din düşmanı varmış. Allah hiçbirinize fırsat vermesin..
siyah yanlıştır,belirginliği kaldırıyor,kolaylıkla kendine polis süsü verenler çıkabilir.
muhalefetin gericilik anlayışı başı açıp kapatmaktan geçiyor sadece beden açıldıkça akıl gelişseydi eskortlar prof olurdu ülkede son teknoloji silahlar üretilmeye başlanırken başı açık insanların mı katkısı var dicez bırakın artık bu düşünceleri önünüze bakın açılıp saçılana kimse karışmıyorken kapananada kimse karışmasın
İslam düsmanıGerici yobaz çapulcu tayfası burayada dolmuş kıçını başını açmakla ilerici olacağını zanneden yobazlar defolun lan İslam vatanından
@sayman_murat_1979 ıslamın kalesı konya turkıyenın en cok alkol tuketıln ılı en cok cck bcrılen ılı bakınız ensr vakfı neyn kafasını yasıon
kıyafetleri görünce aklıma bir atasözü geldi ama.
Nede yakışmış suçluya kelepçe takmak caizmi onuda açıklasaymış
En çok bekçi yi beğendim. Aslanım bekçi. Sağ bek gibi adam:))
şu gömlek kravattan kurtulduk sonuda ütü derdinden
devletimizin kolluk kuvvetlerine verdiği önemi destekliyorum... varolsun yüce devletimiz... ayrıca...isteyen istediği kıyafeti giyer...
kimse polisin sorunlarına çözüm aramıyor. sen polisin 3600 sorununu intiharlarını çalışma saatlarını özluk haklarını angaryalarını araştırıp çözüm üretmesin. neymiş kıyafetleri değişmiş şimdi bütün sorunlar çözüldümü yani. Benim özlük haklarımı verib bwn çuval giymeye razıyım
ben bunları tanıyorsam sadece türban kabul görsün diye yaptıkları bir hamle .
Son derece modern ve estetik
ÇOK GÜZEL OLMUŞ YENİ KIYAFETLER YALNIZ BAŞÖRTÜLÜ OLAN POLİS MEMURLARININ ŞAPKA TAKMAMASI DAHA GÜZEL DURUR ÇÜNKÜ BAŞÖRTÜSÜ ÜZERİNE ŞAPKA HİÇ GÜZEL GÖRÜNMÜYOR ŞAPKA ÜZERİNE ŞAPKA TAKILMIŞ GİBİ DURUYOR BUNUN YERİNE BAŞÖRTÜLÜ OLANLAR SADECE BAŞÖRTÜ TAKMALIDIR BAŞÖRTÜSÜNÜN ÜZERİNDE POLİS AMBLEMİ OLMALIDIR.
elbiseler güzel olmuş ancak, eğitim ve empati ile tamamlanırsa daha güzel olacak.polis kendi aile bireylerine nasıl davranılmasını istiyorsa, vatandaşa da öyle davranmalı.
Bence şapkanın yerine bere olmalı
çok güzel olmuş.
iki fotoğraftan biri selami(bey) fotoğrafı başka polis mi kalmadı konu mankeni olarak
Tasarruf açısından çok iyi olmuş,, ana tasarruf yapılacak o kadar çok şey var ki..
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