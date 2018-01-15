HABER

İşte son anket! Erdoğan'a kötü haber

GÜNCEL HABERLERİ | 15.01.2018 08:38 | Son Güncelleme 7 saat önce

SONAR Araştırma Şirketi, 26 ilde, 3000 kişi ile gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını açıkladı. SONAR, yaptığı ankette Milletvekilliği Genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri bugün yapılsa kimlere oy verirsiniz soruları üzerinde duruldu.

İşte son anket! Erdoğan'a kötü haber

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve ittifak tartışmalarının hız kazandığı 2018’in ilk günlerinde SONAR’ın yaptığı son anketi, Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı yerine Fidel Okan'ın yayınlaması dikkati çekti.

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı yapılan son ankete Cumhurbaşkanlığı Seçiminde ikinci tura kalınacağını ve bu durumda da Erdoğan’ın işinin hayli zor olacağı notunu düştü.

Kamuoyu araştırma şirketi SONAR’ın anketine göre, olası bir erken genel seçimde partilerin oy dağılımı şöyle: AKP’nin oy oranı yüzde 34.43, MHP ise barajın altında. Araştırmaya göre kararsız seçmenler dağıtılmadığında, CHP 22,37, İYİ Parti 12,57, HDP'nin ise 9,53 olduğu görülüyor.

Buna göre kararsız seçmenler partilere oy oranına göre dağıtıldığında bugün seçim olsa çıkan rakamlarda AKP'nin oy oranın yüzde 40,10, CHP'nin yüzde 25,31, İYİ Parti'nin yüzde 14,22, HDP'nin ise yüzde 10,79 olduğu görülüyor. MHP ise barajın altında kalıyor.

SONAR Araştırma'ın 6 Kasım 2017 tarihindeki anketine göre MHP'nin oy oranı 7,78 iken yeni ankette bu oranın daha da düşerek 7,09 seviyesine gerilediği gözüküyor.

Araştırmanın Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili bölümünde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 38,9'la önde olduğu gözüküyor. Henüz bir aday göstermemiş olan CHP'nin oy oranı yüzde 18,9 iken, İYİ Parti lideri Akşener'in oy oranı ise yüzde 15,3.

Verileri kamuoyuyla paylaşan Avukat Fidel Okan, Twitter'dan yaptığı duyuruda, SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı'nın anketle ilgili, 'Erdoğan’ın ikinci turda da seçilmesinin çok zor olduğu' bilgisini ankete not olarak düştüğünü açıkladı.

O sonuçlar AK Parti'nin masasında
Meral Akşener elindeki son anketi açıkladı!
Bahçeli'nin açıklamasından sonra yayınlandı! Bugün seçim olsa...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
anket SONAR

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar'ın Kediciği, iç çamaşırıyla dans etti!

Adnan Oktar'ın Kediciği, iç çamaşırıyla dans etti!

Rusya'dan son dakika açıklama: Türkiye'nin bir an önce tamamlamasını umuyoruz

Rusya'dan son dakika açıklama: Türkiye'nin bir an önce tamamlamasını umuyoruz

Sıla'dan Ahmet Kural'a gönderme

Sıla'dan Ahmet Kural'a gönderme

Meteoroloji uzmanından Türkiye için korkutan tespit!

Meteoroloji uzmanından Türkiye için korkutan tespit!

Nüfusu 500 bini geçen 12 il, büyükşehir olacak

Nüfusu 500 bini geçen 12 il, büyükşehir olacak

Meteoroloji’nin tahminleri şaştı! Hava durumu birkaç gün sonra…

Meteoroloji’nin tahminleri şaştı! Hava durumu birkaç gün sonra…

İlginizi Çekebilir

Fetullah Gülen ile ilgili skandal itiraflar!

Fetullah Gülen ile ilgili skandal itiraflar!

Milli Eğitim Bakanı'ndan öğrencilere sömestr tatili müjdesi!

Milli Eğitim Bakanı'ndan öğrencilere sömestr tatili müjdesi!

Trabzon Havalimanı'nda son durum! Pegasus'tan ilk açıklama

Trabzon Havalimanı'nda son durum! Pegasus'tan ilk açıklama

Hakkari'de hain saldırı! Üs bölgesine füzeli saldırı: şehit ve yaralılar var!

Hakkari'de hain saldırı! Üs bölgesine füzeli saldırı: şehit ve yaralılar var!

Ekrem Dumanlı'nın Abdullah Gül videosunun anlamı ne?

Ekrem Dumanlı'nın Abdullah Gül videosunun anlamı ne?

Okuyucu Yorumları 187 yorum
ŞOK ŞOK :) seçimlerden sonrada size ŞOK oluyor her seçim aynı beklenti her seçim hüsran :)
iki secim mhp ye oy verdim erdoganla birlik olacagini bilsem akp ye oy kullanirdim zaten beter olsun bahceli iyi gelecek ....iyi olacak
@hsm_vtn_1983 Daha önce alternatif merkez sağ parti yoktu millet kime verelim CHP.ye asla HDP.ye asla oy vermem MHP desen onlarda AK PARTİ'den daha sağda mecburen AK PARTİ'ye veriyoruz diyorlardı. Bu sefer ılımlı sağ parti var ve sağ seçmenin oylarına talip GALİBA YOLUN SONU GÖRÜNDÜ AK PARTİ'YE GEÇMİŞ OLSUN.
15 senedir aynı haberleri duyyoruz sonra suspus oluyorsunuz neymiş erdoğanın balkon konuşmadı ne olacak muhabbetine giriyorsunuz.chp buyuk bir sessizlik ardında oylar çalındı masalı oysa her partiden sandık başkanları oyları sayılırken taşınırken başında oluyorlar aklınız hiçmi başına gelmiyor.
@hsm_vtn_1983 çokkkkkk daha hayal kurum ılımlı fetö partisi
@dragonn_06 ILIMLI SAĞ PARTİ NEDİR YAV ILIMLI İSLAM GİBİ BANA BİŞEYLER ÇAĞRIŞTIRIYO. İPUCU VEREYİM MAKLUBE PENSİLVANYA. VE BİR DİPNOT NASIL Bİ SAĞ PARTİYSE CHPDEN UMUDU KESEN KATI SOLCULAR DA AKŞENERE VERECEKLERİNİ SÖYLÜYOLAR
@dragonn_06 Çok beklersiniz. Yeni yetmeler inanır o kadar.
@hsm_vtn_1983 )))aynen durum vaziyet bu
@alikaya197267 iki milyon muhursuz oylar gibi mi?
İYİ parti şu an en az % 20 ,millet zamlardan,torpilden,yalanlardan bıktı değişiklik arıyor.
@miramen meral aKşenere oy veren fetöye oy verir. Bilginize
@miramen yok la %40 oldu..
@miramen ambardan çık derhal :D
@miramen % 7 Yİ GEÇMEZ İYİ PARTİ ORANI ZATEN ONA VERENLERDE VATAN HAİNLERİ..
iyi parti saglam geliyo bu sefer ama ohal sureci secimde sanki..... :)
@miramen Hay canım benim seni var ya... diye bir tlf şakası vardı. komikti aklıma geldi.
@nedim_istanbul akpye oy veren kimlere veriyor yahudilere mi araplara mı pkk-pydye mi işid-daeşe mi fetoya mı milliyetçilere mi atatürkçülere mi bir bakıyorsun bukalemun gibi her dakika ayrı bir kılıkta ayrı bir söylem içerisinde...
@f1massa iyi parimi kim ismi bile geçmiyor
@miramen ufak atta civcivlerde yesin
Kadına devlet işi verilmez. Kadından erkeklere yönetici olmaz. Ama bu karakter olarakda sevmediğim Meral Akşener, Bahçeli'yi sollayacak adım gibi eminim
Arabistana git kardeşim sen bu kafayla. Burası laik, demokratik Türkite Cumhuriyeti.
@kurt_serhat_1996 doğru diyorsun. sana katılıyorum.
@serdarmath Önce sen doğru yazmayı öğren... Ayrıca biz laik falan değiliz, dayatma şeyler bunlar...
@kurt_serhat_1996 Ne geldiyse başımıza bu laik illeti yüzünden geliyor. Bize be fransanın kanunlarından. Zamanında dayatılan bi zımbırtıya bugün sen “iyi” diyon. Benim gibi laikliği kabul etmeyenlere buradan selam olsun..
@kurt_serhat_1996 Vay bebe vay, nerden öğrendin bakiim bunları sen? Türk Devletleri'nde kadına büyük önem verilir, Devlet, hatunlarla(katun) beraber yönetilmiştir. Önemli kararlar kadınlara da sorulmuştur. Senin Arap kafan bunları almaz ama, bedevi zihniyetinde kadına yer yoktur.
@serdarmath EY YOBAZ CAHİL GÜRUH KONU ARABİSTAN DEGİL KONU İSLAM ..VE SENİN BU KONUDA NE KADAR YOBAZ VE CAHİL OLDUGUN YORUMUNDAN BELLİ...BENCE SENDE ERİVANA YADA TELAVİVE GİT..
@kurt_serhat_1996 bu yaratiklat oldukca bu ulke bir santim ilerliyemez
@kurt_serhat_1996 kadının seçme hakkı varsa seçilme hakkı da var sen nasıl bir zeka kapasitesiyle elinden almaya çalışabilirsin bu meral olmaz ayşe olur ayşe olmaz fatma olur senin kafadakiler kendi kızını okutmak istemez ama karısını doktora götürünce bayan doktor arar...
Klasik sonar anketi mynet manseti... muhteşem ikili :)
bu adama güvenip haber yapmak doğru değil 15 yılda hiç bir dediği tutmadı
@h.bozkurt bu sefer yolun sonu görünüyor.. ne söyleyecekleri bir yalan kaldı ne de uyduracakları bir kumpas!!! yılladır cahil kesimi komplo teorileriyle uyuttular ama hepsinin uydurma olduğunu herkes biliyor artık!! yeter ki oylar çalınmasın!!!
bu sonuçlar hiç doğru değil sayın cumhurbaşkanımız yüz yılın lideri meydanlar bunu gösteriyorki artık particili yok a parti b parti yok mesele ülke mesele millet meselesi meydanlar anketleri tam gösteriyor reis yüzde 65 lerle geliyor
HALA AKEPEYE OY VEREN KALDI DEMEKKİ ONUDA ÖĞRENMİŞ OLDUK .YÜZDE 20 İ GEÇERSE BÜYÜK OLAY SAYILIR .ŞİMDİ İYİ PARTİ ZAMANI .
iyi partiye oy verecek olanın vay aklına. Bu kadından bir şey olacak olsa şimdiye kadar olurdu. Oy bölmek için bir parti ayağı tutturdular.
AKP %55 ALIR GERİSİNİ BİLMEM.CHP BELLİ ZATEN %24 MHP % 12 HDP %8 GERİSİ BOŞ PARTİLER.Durmak yok yola devam diyen bir insan %55 ler bile az.
2009 yerel seçimlerde Sonar'ın tahmini %32, AK Parti'nin oyu %39 Referandum'da Sonar'ın "evet" tahmini %49.8 , gerçek sonuç %58 evet. 2011 genel seçimlerinde Sonar'ın tahmini %31, AK Parti'nin oyu %50. 2014 yerel seçimlerinde Sonar'ın tahmini %40, AK Parti'nin oyu %46 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sonar'ın tahmini %45, Erdoğan'ın oyu %52 Bu değil miydi geçen gün cumhurbaşkanlığı seçimi olsa ilhan kesici yüzde 52 ile Erdoğanı geride bırakır diyen :)
işiniz gücünüz algı yaratmak fetö meral, abdli kemal, terörist selo sizden bir cacık olmaz bahçeli erdoğan kuvvayi milliye turan harekatı başlasın ver mehteri ver mehteri...
böyle olacağı belli zaten..reis boşunamı çalışıo.hergün başka bir ilde
kararsızların da çoğu korkudan söyleyemeyenler olabilir mi?
ampul bitti çok şükür güneş var artık .
Hakan bayrakçı her seçimden önce bu tahminleri yapıyorsun seçim zamanı gelince yok rte oylarını katladı şuladar oy alacak diye şirket onurunu kurtarıyorsun bu sonuçlar İMKANSIZ...
bunlara aldanmamak lazım ama gönlümden geçenleri söylüyorsun herşey İYİ olacak sabrın sonu selamet akp için yukarıdan aşşağıdan yolun sonu görünüyor.
artıık eeeyy avrupa eeeyyy amerika demenin sana hiç faydası yok. bundan sonra eeeyyy türkiye diye bağırırsın.
@blade_558 ya mynete kalsa reis bütün seçimleri kaybetmişti morarmanıza az kaldı haha
HER ZAMANKİ GİBİ AKP KAZANIR. ÇÜNKÜ ÇALIŞAN KAZANIR.
burası laik ve demokratik türkiye cumhuriyeti herkez durduğu yeri bilecek cumhur başkanımız herşey yaptı ülkemiz icin kimse buzamana kadar Sayın Recep Tayyip Erdoğanın yaptığını yapmadı büyüksün reis seninleyiz daima allah sana uzun ömür versin seni cok seviyoruz....
NASIL BİR ÜLKEDE YAŞAMAK İSTİYORSUNUZ: BASIN VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN OLMADIĞI,MİLLİ GELİRİN ADALETLİ BİR ŞEKİLDE PAYLAŞILMADIĞI,HİÇBİR ŞEKİLDE ELEŞTİRİNİN KABUL EDİLMEDİĞİ,AYRI GÖRÜŞTE OLANLARIN TERÖRİST,DARBECİ İLAN EDİLDİĞİ,HER GÜN GÜNDEMİN DEĞİŞTİĞİ ,KANUN YERİNE "KHK"-LARIN HÜKÜM SÜRDÜĞÜ,AYRIŞTIRILAN VE MECLİSİN DEVRE DIŞI KALDIĞI UMUDUN YOK OLDUĞU BİR ÜLKEDE Mİ,YOKSA DEMOKRASİNİN,EŞİTLİĞİN,ÇOK SESLİLİĞİN,SAYGININ,SEVGİNİN,ANLAYIŞIN,İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN VE EN ÖNEMLİSİ DE ADALETİN OLDUĞU BİR ÜLKEDE Mİ?HİÇBİR BASKI ALTINDA KALMADAN HÜR İRADENİZİ KULLANARAK KARARINIZI VERİN LÜTFEN!!!
Allah her şeyin İYİ sini,hayırlısını versin.Allah İYİ lerle ve İYİ lerden yana olsun.
hahaha hahaha dikkat edin kafanıza kemik düşebülü iyi kötü çirkin parti % 2 oy alsın bende buradan ne diyeyim SONAR anket yapsın benimki buradan yangın söndürmeye gider hahahaha
bu araştırma şirketi sadece yalan atıyor sırf reytingleri yükselsin diye mynet de salak gibi haber servis ediyor oda sırf erdoğan kayb edecek diye seviniyor
Görmek istedikleri sonuç :) 3000 kişi nişantaşı etiler çankaya da yaparsan bu arzu ettiğiniz sonuca yaklaşır ki artık oda imkansız chp nin yüzde 20 yi aşabilmesi hdpnin yüzde 5.5 görmesi bile hayal ki bırakın fidel okan mış daha dur sırası gelecek fetöyle iş tutanların adalet geç işliyor ama yerini buluyor hiç merak etmeyin
Cumhurbaşkanı kayıp ederse Millet kayıp eder ve Ülke kayıp eder. Cumhurbaşkanın kaybı bana göre: 1.incisi: Süriyelilerinin Türkiyede kalması ve vatandaşlık verilmesidir. Süriyeliler sınırda kampta tutulmalıydı. 2.ncisi: Milletvekili sayısının 600 e çıkarılmasıdır. 150 ve 200 olmalıydı.
MERAL AKŞENER..UTAN BİRAZ UTAN........ Hatırlayın Mısır’daki zalimi, hatırlayın Libya’daki zalimi, hatırlayın Irak’taki zalimi. Biri çukurda öldü, biri idam sehpasında öldü, biri süründürülerek öldü. Bunu söyleyerek bugüne bir kılıf geçirmek istemiyorum.....evet bu sözleri MERAL akşener mersinde konuştu.ona ait bir söz..pekala meral akşener git sor bakalım bu ülkelerin halkına şimdi liderlerinizi arıyormusunuz diye çogunlugu mum la arıyor öldürdükleri liderlerini..türkiye şu anda kurtuluş savaşından daha beter durumunda sarmış her tarafımızı içde ve dışda ki hainler le işbirligi içinde vatan z
@jagurant HİÇ BİR DİKTATÖR MUMLA ARANMAZ... SEN BU ÜLKEDE MİSİN? O SAYDIĞIN ÜLKELERDE Mİ?
@jagurant Haklısın kuyruklar yok ,memeur maaşını veremeyen deprem yardımı ile maaş veren hergün zam haberiyle uyanan giyisinden dolayı üniversteye alınmayan kşiler yok elpençe divan durmak yok ABD ye sizler bunları özlediniz neyle besleiyorsunuz hayret
bazı siteler ki onlar kendilerini bilir istedikleri yönde yorumları paylaşıyorlar ama halk uyumuyor reis tarihinin en yüksek oyu ile geliyor bunu halk diyor
ey mhp sen bittin sana oy vereceğime akp veririm hiç olmazsa dierkt gider .Türkeş sana böyle mi emanet etti .yıllarca mhp verdiğim oy haram olsun ey mhp
iyi partiyi şişirten belirli kaynaklar özellikle mynet
sonar arastirma sirketine bir soruyorum buradan bana tahmin yapipta tutturmayi gec yaklastiginiz gorulmusmu simdiye kadar mynette hemen sazan gibi atlamis :)
bozkurt yalakası sen akapenin yaptırdığı anketlere inan ben hiç birine inanmıyom parayla yaptırıyorlar parayı veren birinci oluyor
bırak mynet bu haberleri kim yapttırıyor sana millet yemez bu haberleri reis rekorla gelecek o zaman haber editörünüzü değiştirirsiniz
AKP NİN SON DEMİ BİR ZAMANLAR ANAP VARDI , BİRZAMANLAR AKP VARDI DİYE ANILACAKLAR
akşenerle mhp nin yerini degiştirin orda korkmayın barajı geçemicek amerikanın son maşası
TÜM DEVLET GÜCÜNÜ KULLANMANIZA VE ACIMASIZ ENGELLEMELERİNİZE RAĞMEN REFERANDUMU ANCAK "MÜHÜRSÜZ" OYLARLA KAZANDIĞINIZI NE ÇABUK UNUTTUNUZ? İNSANDA YÜZ OLUR,AHLAK OLUR!!!
Algı operasyonuna devam haaaa :) Rüyanızda görürsünüz... İYİ Parti %12'i miş... Ha ha ha ha...
tayo aga cumhurbaşkanlığı makamı garantılemek ıcın başkanlık sıstemını getırdı da tırt cıktı :)
iyi parti yüzde 12 filan cart curtmu zuhahahahaaa:))) komiksiniz yalandan potaya sokmaya çalışıyorsunuz yaa çok gülünç oluyor toplasan 500 kişi anca oy verir oda kendileri olur zaten Allahın izniyle türkiye yine kazanacak millet kazanacak ülke kazanacak reis kazanacak
Bu kadar olaya rağmen akp bu kadar oy aliyosa harbiden çok büyük bir garabettir.
anketleri evde mi yaptınız?
Diğer Haberler
İstanbul'da canlı bomba yakalandı!

İstanbul'da canlı bomba yakalandı!

Hasta yakınıyla tartışan doktor beyin kanaması geçirdi!

Hasta yakınıyla tartışan doktor beyin kanaması geçirdi!

Afrin operasyonu ne zaman yapılacak? Dikkat çeken '2019 seçimleri' iddiası

Afrin operasyonu ne zaman yapılacak? Dikkat çeken '2019 seçimleri' iddiası

Beşiktaş’ta sokak ortasında korku dolu anlar! Çevredekiler etkisiz hale getirdi

Beşiktaş’ta sokak ortasında korku dolu anlar! Çevredekiler etkisiz hale getirdi

Türkiye'nin ilk ve tek dijital yurt dışı eğitim fuarı başlıyor

Türkiye'nin ilk ve tek dijital yurt dışı eğitim fuarı başlıyor

Daha fazla dayanamadı! 17 yaşındaki kayıp kızın annesi denize atladı!

Daha fazla dayanamadı! 17 yaşındaki kayıp kızın annesi denize atladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.