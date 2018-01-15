İşte son anket! Erdoğan'a kötü haber

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve ittifak tartışmalarının hız kazandığı 2018’in ilk günlerinde SONAR’ın yaptığı son anketi, Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı yerine Fidel Okan'ın yayınlaması dikkati çekti.

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı yapılan son ankete Cumhurbaşkanlığı Seçiminde ikinci tura kalınacağını ve bu durumda da Erdoğan’ın işinin hayli zor olacağı notunu düştü.

Kamuoyu araştırma şirketi SONAR’ın anketine göre, olası bir erken genel seçimde partilerin oy dağılımı şöyle: AKP’nin oy oranı yüzde 34.43, MHP ise barajın altında. Araştırmaya göre kararsız seçmenler dağıtılmadığında, CHP 22,37, İYİ Parti 12,57, HDP'nin ise 9,53 olduğu görülüyor.

Buna göre kararsız seçmenler partilere oy oranına göre dağıtıldığında bugün seçim olsa çıkan rakamlarda AKP'nin oy oranın yüzde 40,10, CHP'nin yüzde 25,31, İYİ Parti'nin yüzde 14,22, HDP'nin ise yüzde 10,79 olduğu görülüyor. MHP ise barajın altında kalıyor.

SONAR Araştırma'ın 6 Kasım 2017 tarihindeki anketine göre MHP'nin oy oranı 7,78 iken yeni ankette bu oranın daha da düşerek 7,09 seviyesine gerilediği gözüküyor.