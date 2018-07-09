HABER

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'ne katılan ülke liderleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 17:12 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'ne 22 devlet başkanı, 28 başbakan ve parlamento başkanı ile 6 uluslararası örgütün genel sekreterinin katılacağı belirtildi.

Aralarında öyle isimler var ki....

İşte törene katılan ülke liderleri

1 / 22

Törene katılan devlet başlanları listesi şöyle: Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad El Sani
2 / 22

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro
3 / 22

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev
4 / 22

Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelashvili
5 / 22

Makedonya Cumhurbaşkanı Corge İvanov
6 / 22

Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon
7 / 22

Bosna Hersek Başkanlık Konseyi Başkanı Bakir İzetbegoviç
8 / 22

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç
9 / 22

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi
10 / 22

Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin
11 / 22

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı
12 / 22

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Jeenbekov
13 / 22

Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir
14 / 22

Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde
15 / 22

Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Lungu
16 / 22

Gine Bissau Cumhurbaşkanı Jose Mario Vaz
17 / 22

Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obıang
18 / 22

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullahi Muhammed Farmajo
19 / 22

Moritanya Cumhurbaşkanı Mohamed Ould Abdel Aziz
20 / 22

Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba
21 / 22

Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby Itno
22 / 22

Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Omar Guelleh
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan devlet başkanları "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni" cumhurbaşkanı cumhurbaşkanı erdoğan tören

En Çok Okunan Haberler

Bu kadarına pes! Naz Mila üzerindeki bornozu attı

Bu kadarına pes! Naz Mila üzerindeki bornozu attı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemini öncesi bakanlıklarla ilgili yeni kararname yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemini öncesi bakanlıklarla ilgili yeni kararname yayımlandı

Bedelli askerlikle ilgili son dakika gelişmesi! ORC Araştırma Şirketi sahibinden yeni bedelli açıklaması: Yaş 24 bedel 10 bin için çalışıyoruz

Bedelli askerlikle ilgili son dakika gelişmesi! ORC Araştırma Şirketi sahibinden yeni bedelli açıklaması: Yaş 24 bedel 10 bin için çalışıyoruz

Tekirdağ Çorlu'daki tren kazasında yeni gelişme! Yaşamını yitiren 24 kişinin isimleri belli oldu

Tekirdağ Çorlu'daki tren kazasında yeni gelişme! Yaşamını yitiren 24 kişinin isimleri belli oldu

Yol kenarına çekip, herkesin gözü önünde külodunu indirdi ve...

Yol kenarına çekip, herkesin gözü önünde külodunu indirdi ve...

Okuyucu Yorumları 3 yorum
çad ile cibuti devlet b aşkanları varsa sorun yok ilişkileri iyi tutarsak avrupa kıskanmaya devam eder. Bu arada dünya kupasına sadece Sırbistan katılmış aaa biz de katılamadık çok şey öğrenebilirz.
En çok katılım afrika ve orta doğudan bu şu anlama geliyor biz buraların hamisi ve abisiyiz gelecekte var olmak isteyen ülkeler bu iki coğrafya da olmak zorundalar hadi hayırlısı bakalım
PEKİ NEDEN ALMANYA FRANSA BELÇİKA RUSYA ABD İSVEÇ NORVEÇ İSVİÇRE ARJANTİN BREZİLYA UKRAYNA YUNANİSTAN ROMANYA AVUSTURYA SIRBİSTAN İTALYA NEDEN YOK NEDEN NEDEN Mİ ÇÜNKÜ BÖYLE SAÇMA SAPAN BİR TÖRENE KATILIP KENDİLERİNİ KÜÇÜK DÜŞÜRMEZLER. ÇÜNKÜ ONLAR BU OYUNDA ŞAH VEZİR AT KALE VE FİLLER PİYON OLMAZLAR ASLA HADİ ONLARI GEÇTİK PEKİ NEDEN İRAN IRAK SURİYE MISIR LİBYA YOK NEDEN Mİ ÇÜNKÜ ONLAR BU TÖRENİN NE İÇİN YAPILDIĞINI ÇOK İYİ BİLİYORLAR BU TÖRENLE NE DEMEYE ÇALIŞTIĞINI ÇÖZDÜLER O YÜZDEN MUHATAP DAHİ OLMUYORLAR.
Diğer Haberler
İstanbul Haliç'te teknede yangın!

İstanbul Haliç'te teknede yangın!

TBMM'deki yemin töreni sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama: Bana Başkanım diyebilirsiniz

TBMM'deki yemin töreni sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama: Bana Başkanım diyebilirsiniz

TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!

TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!

Işığa yürümek

Işığa yürümek

Bedelli askerlik için son dakika açıklaması! Mustafa Şentop: Bedelli askerlik KHK ile düzenlenebilir

Bedelli askerlik için son dakika açıklaması! Mustafa Şentop: Bedelli askerlik KHK ile düzenlenebilir

Cumhurbaşkanlığı sisteminin yeni bakanlar kurulu yarın yemin edecek

Cumhurbaşkanlığı sisteminin yeni bakanlar kurulu yarın yemin edecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.