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İşte TRT'nin bölüm başı ücretleri! Rekor Diriliş Ertuğrul'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2018 21:07 | Son Güncelleme

CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok, Başbakan Binali Yıldırım'ın cevaplaması talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) TRT bünyesinde yapılan harcamalarla ilişkin soru önergesi sundu. Altıok, TRT'nin gösterime girmeyen diziler için toplam 15 milyon TL ödediğini belirtti.

İşte TRT'nin bölüm başı ücretleri! Rekor Diriliş Ertuğrul'da

Altıok, TRT'nin harcamalarına ilişkin Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması talebiyle Meclise soru önergesi verdi.

Soru önergesinde TRT'nin inanılmaz boyutlara ulaşan harcamalarına yer verildi:

'4 SENEDE DIŞ YAPIMLARA 2 MİLYAR 800 MİLYON TL'

"TRT, dış yapımlara 2014 yılında 560 milyon, 2015 yılında 600 milyon, 2016 yılında 753 milyon lira, 2017 yılında ise 900 milyon liradan fazla aktardı.TRT'nin 4 senede dış yapımlara aktardığı para, 2 milyar 800 milyon TL'yi aştı.

TRT, Diriliş Ertuğrul'a 1 milyon 100 bin, Seddülbahir'e 1 milyon ve Filinta isimli yapıma bölüm başına 850 bin lira vermektedir.2007 yılında hazırlatılan "Birds Like Us" adlı çizgi filme 14.65 milyon, "Muna" adlı yapıma 1 milyon lira ödendi ancak bu yapımlar gösterime girmedi.

TRT Çocuk kanalında yayınlanan "İstanbul Muhafızları" adlı çizgi filmin daha önce yayımlanan bir bölümünde, Gazi Mustafa Kemal'e hakaret edildi. 10 Kasım 2017 tarihinde RTÜK'e konuyla ilgili yaptığım şikayet 15 Şubat 2018 tarihinde RTÜK üyeleri tarafından gündeme alındı. Bu çizgi filmin yapımcılarının Neher Prodüksiyonun Musab ve Ammar Gündüz olduğu açıklandı. Musab ve Ammar Gündüz, AKP Eski Milletvekili Süleyman Gündüz'ün oğullarıdır."

"ATATÜRK'E HAKARET EDEN ÇİZGİ FİLMİN ANA SPONSORU İSTANBUL KÜLTÜR AŞ Mİ?"

Altıok, Başbakan Binali Yıldırım'dan şu soruların yanıtını istedi:

"2002 ila 2018 yılları arasında dış yapımlara bölüm başı ne kadar ödeme yapılmıştır? Toplam tutar ne kadardır? Bu yapımların reklam gelirleri ne kadardır? 2002 ila 2018 yılları arasında, TRT'nin ödenek ayırdığı, destek verdiği kaç yapım hazırlanmış ancak gösterime sokulmamıştır?

TRT'de yöneticilerin elinde bir liste bulunduğu ve bu listede olan firma ya da kişilere asla iş verilmeyeceği yönünde talimat verildiği iddiaları doğru mudur?İstanbul Belediyesinin şirketlerinden olan İstanbul Kültür AŞ'nin, Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden İstanbul Muhafızları adlı çizgi filmin sinema versiyonunun ana sponsoru olduğu doğru mudur?

Atatürk'e hakaret eden İstanbul Muhafızları adlı yapımın sahiplerine ceza kesilmemesinin nedeni, bu firmanın sahiplerinin babasının AKP eski milletvekili olması mıdır? Aynı hakaret TRT'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılsaydı o program yayınına devam edebilir ve ceza almadan iş yapmayı sürdürebilir miydi?"

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Anahtar Kelimeler:
TRT TRT dizileri diriliş: ertuğrul TRT harcamaları

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