İşte TSK'nın yeni askerleri! Ordumuzda devrim gibi yenilik!

Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın (SSM) yayımladığı afişte, “Yeni dünyanın insansız ve otonom teknolojilerini beraber geliştirelim. SSM, üniversiteler ve özel sektör işbirliği ile robot asker için ilk adımı atıyor. Siz de başvurun. Bu projeyi birlikte hayata geçirelim” denildi.
Habertürk'ten Murat Gürgen'in haberine göre Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, şubat ayında düzenlenen bir toplantıda, robot asker projesinin gündeme geleceğine dair ilk işareti vermişti.
Özlü, “Kamunun en kritik görevlerinden biri olan savunma hizmetlerinde dahi robot askerlerin kullanılacağı günler çok uzak değil. Her şeyin dijitalleşmesi, karşı koyabileceğiniz bir süreç değil. Bunu muhakkak başarmak zorundayız” demişti.
ABD, Rusya ve Çin gibi ülkeler de robot asker teknolojisi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. ABD ordusunun, 2025 yılı sonrasında muharebe sahasına gerçek askerden çok robot asker görevlendirmeyi hedeflediği belirtiliyor. Rusya ise ‘Fedor’ isimli robota her iki eliyle silah kullanma yeteneği kazandırdı.
Rusya’nın geliştirdiği robot asker ‘Fedor’ silah kullanabiliyor.
Son dakika! Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına Türkiye'den flaş tepki
Öz babası yıllarca kabusu yaşattı
Abdüllatif Şener: AK Parti üç seçimde de kaybedecek
Ünlü şarkıcının 14 yaşındaki kızıyla birlikte oldu
Binali Yıldırım'a çok ağır suçlama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Mısıroğlu'na tepki
Trabzon'da piyasa değeri 2 milyon TL olan 31 kilogram eroin ele geçirildi
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'ye 'teşekkür' açıklaması
Uçakta akıl almaz görüntü! Çırılçıplak porno izledi, hosteslere sarılmaya çalıştı
Dünya bu Türk'ü konuşuyor
Bu telefon Türkiye'yi sallayacak! Geliyor!
Okuyucu Yorumları 3 yorum