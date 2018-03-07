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İşte TSK'nın yeni askerleri! Ordumuzda devrim gibi yenilik!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2018 09:12 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), terörle mücadele operasyonlarındaki zayiatını azaltma hedefiyle ‘robot asker’ projesi geliştirilecek.

İşte TSK'nın yeni askerleri! Ordumuzda devrim gibi yenilik!

Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın (SSM) yayımladığı afişte, “Yeni dünyanın insansız ve otonom teknolojilerini beraber geliştirelim. SSM, üniversiteler ve özel sektör işbirliği ile robot asker için ilk adımı atıyor. Siz de başvurun. Bu projeyi birlikte hayata geçirelim” denildi.

Habertürk'ten Murat Gürgen'in haberine göre Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, şubat ayında düzenlenen bir toplantıda, robot asker projesinin gündeme geleceğine dair ilk işareti vermişti.

Özlü, “Kamunun en kritik görevlerinden biri olan savunma hizmetlerinde dahi robot askerlerin kullanılacağı günler çok uzak değil. Her şeyin dijitalleşmesi, karşı koyabileceğiniz bir süreç değil. Bunu muhakkak başarmak zorundayız” demişti.

ABD, Rusya ve Çin gibi ülkeler de robot asker teknolojisi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. ABD ordusunun, 2025 yılı sonrasında muharebe sahasına gerçek askerden çok robot asker görevlendirmeyi hedeflediği belirtiliyor. Rusya ise ‘Fedor’ isimli robota her iki eliyle silah kullanma yeteneği kazandırdı.

Rusya’nın geliştirdiği robot asker ‘Fedor’ silah kullanabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
TSK Terörle Mücadele robot asker Faruk özlü

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Ruslar gelistirmis. O halde anladım.
Ey Türk milleti,akp hükümetleri Türk milletine en büyük ihaneti Türk ordusunu zayıflatarak yapmıştır.2000 senesinde Türk ordusu mevcudu 1 milyon 200 bindi.Bugün er erbaş dahil 380 bin askerimiz var.Türk milleti tarih boyunca devletsiz kalmadıysa bunu askeri gücüne borçludur.akp ne yaptı önce askerlik sürelerini kısalttı,bedelli askerlikler çıkardı,askeri liseleri kapattı,harp okullarını kapattı,polis akademisini kapattı ve bugün kpss ile orduya subay alınacak hale getirdi.6 ay eğitip koca Türk ordusuna subay yetiştiriyorlar 6 ayda kavuın yetişmez.Türk milleti para ile değil canı ile askerdir
kullanılan görsel hyndai firmasının yaptığı robotik giysi, zaten içindeki adamda görünüyo ağır techizat-silah vs taşımayı kolaylaştıran giysi. sallamasyon haberler silsilesi, olsun yinede s*çmık haber medyasının haberlerinden iyidir :)
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