İşte Türkiye'yi ağlatan fotoğrafın hikayesi

Fotoğraftaki askerlerden Ali Uysal o duygusal anları anlatırken “Hastaneye gittiğimizde Olcay’ın yüzünde acı vardı. Ben de ona destek olmak için elini sıktım. O fotoğraf bir mesajdır. Benim devremin elini sıkmam, asla korktuğumuz için değil. Bu, milletimize bir mesajdır. Biz sadece el ele olalım, birlikte olalım. Kim olursa olsun hangi devlet, hangi terör örgütü olursa olsun üstesinden gelemiyeceğimiz kimse yok” dedi.
Kaldırıldığı hastanede A Haber’e fotoğrafın hikayesini anlatan Uysal, elini sıktığı Olcay Özşam’ın kendi devresi olduğunu ve aynı mevzide savaştıklarını söyledi. Yaralandıktan sonra birbirlerini bırakmayan ve birlikte hastaneye sevk edilen iki askerden Uysal, şöyle devam etti:
'MİLLETİME MESAJ'
“Teröristlerin attığı roket sonucu yaralandık. Roketin şarapnelleri vücudumuza isabet etti. Komutanlarımız bizi acilen Suriye’den çıkarıp hastaneye kaldırdılar. Hastaneye gittiğimizde Olcay’ın yüzünde bayağı acı vardı. Ben de ona destek olmak için elini sıktım. O fotoğraf bir mesajdır. Benim devremin elini sıkmam asla korktuğumuz için değil. Milletimize mesajdır. Biz sadece el ele olalım, birlikte olalım. Kim olursa olsun, hangi devlet, hangi terör örgütü olursa olsun üstesinden gelemiyeceğimiz kimse yok.”
Uysal, iyileşir iyileşmez yeniden silah arkadaşlarının yanına döneceğini söyledi.
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