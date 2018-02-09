HABER

İşte Türkiye'yi ağlatan fotoğrafın hikayesi

GÜNCEL HABERLERİ | 09.02.2018 03:40 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekâtı’nda yaralanan askerler Ali Uysal ve Olcay Özşam’ın kaldırıldıkları hastanede birbirlerine destek olmak için el ele tutarak verdikleri fotoğraf sosyal medyada büyük yankı yaratmıştı.

İşte Türkiye'yi ağlatan fotoğrafın hikayesi

Fotoğraftaki askerlerden Ali Uysal o duygusal anları anlatırken “Hastaneye gittiğimizde Olcay’ın yüzünde acı vardı. Ben de ona destek olmak için elini sıktım. O fotoğraf bir mesajdır. Benim devremin elini sıkmam, asla korktuğumuz için değil. Bu, milletimize bir mesajdır. Biz sadece el ele olalım, birlikte olalım. Kim olursa olsun hangi devlet, hangi terör örgütü olursa olsun üstesinden gelemiyeceğimiz kimse yok” dedi.

Kaldırıldığı hastanede A Haber’e fotoğrafın hikayesini anlatan Uysal, elini sıktığı Olcay Özşam’ın kendi devresi olduğunu ve aynı mevzide savaştıklarını söyledi. Yaralandıktan sonra birbirlerini bırakmayan ve birlikte hastaneye sevk edilen iki askerden Uysal, şöyle devam etti:

'MİLLETİME MESAJ'

“Teröristlerin attığı roket sonucu yaralandık. Roketin şarapnelleri vücudumuza isabet etti. Komutanlarımız bizi acilen Suriye’den çıkarıp hastaneye kaldırdılar. Hastaneye gittiğimizde Olcay’ın yüzünde bayağı acı vardı. Ben de ona destek olmak için elini sıktım. O fotoğraf bir mesajdır. Benim devremin elini sıkmam asla korktuğumuz için değil. Milletimize mesajdır. Biz sadece el ele olalım, birlikte olalım. Kim olursa olsun, hangi devlet, hangi terör örgütü olursa olsun üstesinden gelemiyeceğimiz kimse yok.”

Uysal, iyileşir iyileşmez yeniden silah arkadaşlarının yanına döneceğini söyledi.

Teröristlerden Mehmetçik'e havanlı saldırı: 2'si ağır 10 asker yaralıTeröristlerden Mehmetçik'e havanlı saldırı: 2'si ağır 10 asker yaralı
Askerden gelen Mehmetçiğin babasına yaptığı duygu dolu sürprizAskerden gelen Mehmetçiğin babasına yaptığı duygu dolu sürpriz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Zeytin Dalı Harekatı asker yaralı asker

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: ABD'den flaş Münbiç açıklaması

Son dakika: ABD'den flaş Münbiç açıklaması

Galatasaray 4 - 1 Konyaspor (Maç özeti)

Galatasaray 4 - 1 Konyaspor (Maç özeti)

Survivor 2018 yarışmacısı Birsen Bekgöz bacak kaslarıyla dikkatleri çekiyor!

Survivor 2018 yarışmacısı Birsen Bekgöz bacak kaslarıyla dikkatleri çekiyor!

New York Times ortaya çıkardı! Şirvan Derviş'in odasında Öcalan'ın fotoğrafı var...

New York Times ortaya çıkardı! Şirvan Derviş'in odasında Öcalan'ın fotoğrafı var...

Başkan futbolcusuyla ilişkiye girdi

Başkan futbolcusuyla ilişkiye girdi

İrfan Değirmenci artık BirGün'de yazacağını açıkladı

İrfan Değirmenci artık BirGün'de yazacağını açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da lüks siteye operasyon! Böyle yakalandılar

İstanbul'da lüks siteye operasyon! Böyle yakalandılar

Nagehan Alçı ve Rasim Ozan'a ‘FETÖ’ soruşturması

Nagehan Alçı ve Rasim Ozan'a ‘FETÖ’ soruşturması

Kontrolden çıkan otomobil, çarptığı araç ile bahçeye uçtu: 1 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil, çarptığı araç ile bahçeye uçtu: 1 yaralı

Gözaltına alınmıştı! Hakkında karar verildi

Gözaltına alınmıştı! Hakkında karar verildi

Kütahya Belediyesi'nin 'Açık Üniversite' programı başladı 

Kütahya Belediyesi'nin 'Açık Üniversite' programı başladı 

Son dakika: Türk jetleri Afrin'de PKK hedeflerini vuruyor

Son dakika: Türk jetleri Afrin'de PKK hedeflerini vuruyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.