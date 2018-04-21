İşte uyum paketinin detayları! Uyum paketinde dikkat çeken ayrıntı

Milliyet'te yer alan habere göre, paketteki düzenlemeler şöyle:
İKAME SİSTEMİ
Anayasada cumhurbaşkanı seçimleri ile milletvekilleri seçimlerinin her 5 yılda bir aynı gün yapılması düzenlemesi aynen aktarılıyor.
Cumhurbaşkanlığının boşalması halinde 45 gün içerisinde seçim yapılmasına ilişkin anayasal düzenleme kanuna aktarılıyor. Bu düzenlemede ayrıca ikinci tura kalan adaylardan birinin çekilmesi halinde ikame sistemi devreye sokuluyor. Buna göre, ikinci turda çekilen adayın yerine, birinci turun, üçüncü sırasında yer alan aday, çekilen adayın yerine seçiliyor. Tek aday varsa seçim, “referandum” olarak yapılıyor.
TEK ADAYLIK ŞARTI
Siyasi partiler ancak bir aday çıkarabilecek. Böylece bir partide bir araya gelen 20 milletvekilinin başka bir aday çıkarmasının yolu da otomatik olarak kapanmış olacak.
Bir kişi hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili adayı olamayacak.
SEÇMEN YAŞI İNDİRİLİYOR
Seçmen yaşı 25’den 18’e indiriliyor.
Yurt dışındaki oy kullanmadan kaynaklanan sıkıntılar doğrultusunda, randevu sistemi kaldırıldı. Vatandaşların oy kullanma saatleri konusunda, mahalli saatlere göre ayarlanma yapılması için YSK’ya yetki verildi.
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