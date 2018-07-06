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İşte yeni ve son KHK'nın detayları! Resmi Gazete'de bu akşam yayınlanacak KHK ile ilgili Başbakan Binali Yıldırım'dan flaş açıklama!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 19:20 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, yeni ve son KHK ile ilgili açıklama yaptı. Yıldırım, son KHK'nın bu gece Resmi Gazete'de yayınlanacağını söyledi. 699 sayılı yeni KHK'da ihraç edilenlerin listesinde ağırlığı TSK ve Emniyet personel yer alacak.

699 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayınlanıyor! Başbakan Binali Yıldırım, yeni ve en son KHK olacak olan 699 sayılı KHK'nın bu gece yayınlanacağını söyledi.

699 SAYILI KHK AÇIKLANIYOR! BAŞBAKAN: İHRAÇLAR EMNİYET VE TSK'DAN OLACAK

699 sayısı KHK Resmi Gazete'de yayınlanıyor! Başbakan Binali Yıldırım, bu gece Resmi Gazete'de yayınlanması beklenen yeni Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili açıklama yaptı. Yıldırım, yeni ve en son KHK olacak olan 699 sayılı KHK'nın bu gece yayınlanacağını söyledi.

YENİ KHK İLE İHRAÇ EDİLENLERİN LİSTESİ

Başbakan, yeni KHK'da ihraç edilenlerin listesiyle ilgili de ipuçları verdi. Başbakan Yıldırım, ihraç edilenlerin listesinin ağırlıklı olarak Emniyet ve TSK mensuplarından oluşacağını açıkladı.

Başbakan Binali Yıldırım, dünkü açıklamasında bugünü işaret ederek, 'Son KHK yarın yayımlanacak' demişti.

BEDELLİ ASKERLİK İÇİN YENİ AÇIKLAMA

Başbakan Binali Yıldırım, bedelli askerlik ile ilgili, “Meclis açıldığında bu konu ele alınacak” dedi.

Başbakan Yıldırım, Çankaya Köşkünde başbakanlık muhabirleri ile bir araya geldi. Bedelli askerlikle ilgili açıklamada bulunan Yıldırım, “O konuyla ilgili verilmiş bir karar yok. Benim düşüncem çok daha radikal, bunun geçici bir düzenleme olmaması gerektiğini düşünüyorum. O konuda bir çalışma yapılıyor. Çalışmalar yapılacak ve bir rapor ortaya çıkacak. O rapora göre biz de hareket edeceğiz. Zaten bizim profesyonel askerliğe geçiş başladı. Terörle mücadeledeki operasyonlara silah altına alınan askerler götürülmüyor. Buradaki esas olan yığılmanın gelecek yıllara artarak devam etmemesini sağlayacak bir çalışma. Sıradan bir bedelli çıkartmak derdimize derman olmayacak. Askere alınmama işi onların kabahati değil. Bizim buna çözüm üretmek gibi bir sorumluluğumuz var. Meclis açıldığında bu konu ele alınacak. Meclis tatilinden sonraki dönemde ele alınacak konulardan bir tanesi” ifadelerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
fetonun ana silahi egitimdi. neredeyse hic ogretmen ihrac olmadi binlerce sereflo vatan evladi atama bekliyorken fetocu ogretmenlerle hic ugrasilmadi. emniyeti perisan ettiler. teskilatin hicbir ağırlığı kalmadi artik. bataklik kurutulacagina sinekler avlaniyor. egitim koluni bitirmedikce alttan yetismeye devam eder bunlar
Yanlışsın, en fazla ihraç edilen memur öğretmendir.
Göstere göstere khk mı açıklanır ne yapmak istiyorlar anlamıyorum????????????????????
cinali hala başbakan mı, haberde öyle yaziyor
kaçabilen kaçsın hapishanelerde yer kalmadı diyorlar :))
Bedelli çıkacak anladık ama süreler en kısa zamanda kısalsa olmazmı Ekim 1den sonra ne yapalım erken tezkere istiyoruz
askerlik süresi 18 ay olmalı ki bedelli ye taleb artsın.
siyasi ayak mi. o da ne . siyas ayak tertemiz. o ayak gülsuyuyla yıkandı. hiç oraya fetö bulaşır mi.
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