İşte yeni ve son KHK'nın detayları! Resmi Gazete'de bu akşam yayınlanacak KHK ile ilgili Başbakan Binali Yıldırım'dan flaş açıklama!

699 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayınlanıyor! Başbakan Binali Yıldırım, yeni ve en son KHK olacak olan 699 sayılı KHK'nın bu gece yayınlanacağını söyledi.

699 SAYILI KHK AÇIKLANIYOR! BAŞBAKAN: İHRAÇLAR EMNİYET VE TSK'DAN OLACAK

699 sayısı KHK Resmi Gazete'de yayınlanıyor! Başbakan Binali Yıldırım, bu gece Resmi Gazete'de yayınlanması beklenen yeni Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili açıklama yaptı. Yıldırım, yeni ve en son KHK olacak olan 699 sayılı KHK'nın bu gece yayınlanacağını söyledi.

YENİ KHK İLE İHRAÇ EDİLENLERİN LİSTESİ

Başbakan, yeni KHK'da ihraç edilenlerin listesiyle ilgili de ipuçları verdi. Başbakan Yıldırım, ihraç edilenlerin listesinin ağırlıklı olarak Emniyet ve TSK mensuplarından oluşacağını açıkladı.

Başbakan Binali Yıldırım, dünkü açıklamasında bugünü işaret ederek, 'Son KHK yarın yayımlanacak' demişti.

BEDELLİ ASKERLİK İÇİN YENİ AÇIKLAMA

Başbakan Binali Yıldırım, bedelli askerlik ile ilgili, “Meclis açıldığında bu konu ele alınacak” dedi.

Başbakan Yıldırım, Çankaya Köşkünde başbakanlık muhabirleri ile bir araya geldi. Bedelli askerlikle ilgili açıklamada bulunan Yıldırım, “O konuyla ilgili verilmiş bir karar yok. Benim düşüncem çok daha radikal, bunun geçici bir düzenleme olmaması gerektiğini düşünüyorum. O konuda bir çalışma yapılıyor. Çalışmalar yapılacak ve bir rapor ortaya çıkacak. O rapora göre biz de hareket edeceğiz. Zaten bizim profesyonel askerliğe geçiş başladı. Terörle mücadeledeki operasyonlara silah altına alınan askerler götürülmüyor. Buradaki esas olan yığılmanın gelecek yıllara artarak devam etmemesini sağlayacak bir çalışma. Sıradan bir bedelli çıkartmak derdimize derman olmayacak. Askere alınmama işi onların kabahati değil. Bizim buna çözüm üretmek gibi bir sorumluluğumuz var. Meclis açıldığında bu konu ele alınacak. Meclis tatilinden sonraki dönemde ele alınacak konulardan bir tanesi” ifadelerini kullandı.

