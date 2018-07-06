İşte yeni ve son KHK'nın detayları! 699 sayılı KHK ile ihraç edilenlerin kurumları belli oldu (6 Temmuz 2018 KHK ihraç edilenlerin listesi)

Son KHK ihraç listesi bugün yayımlanacak mı? Ohal kalkacak mı? soruları gündemde. Başbakan Binali Yıldırım yaptığı açıklamada 699 sayılı yeni ve son KHK'nın bu gece Resmi Gazete'de yayımlanacağını açıkladı.

15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminin ardından çıkarılan ve şimdiye kadar 7 kez uzatılan OHAL'in süresi 18 Temmuz 2018 itibariyle sona eriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli seçimden sonra OHAL’in kaldırılması noktasında görüş birliğine varmıştı. Bu kapsamda, Meclis’e OHAL’in uzatılması için yeni bir tezkere gelmeyecek.

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699 sayılı yeni ve son KHK'da ihraçların olacağını da söyleyen Binali Yıldırım, 'İhraçlar TSK ve emniyetten olacak' dedi.

Düzenlemede yer alması beklenen diğer hazırlıklar da şöyle:

Eğer uygun görülürse, güvenlik güçleri, sportif faaliyetleri, kamusal alanlarda gerçekleştirilen kültürel etkinlikleri izleme ve denetleme yetkisine sahip olabilecek.

Başta 'FETÖ' olmak üzere, örgüt üyelerinin dini toplantı yerleri kapatılacak. Terörle mücadelenin etkin yürütüldüğü alanlarda güvenlik güçleri ve mülki idare amirleri dini mekân ve yerleri denetleme ve kapatma yetkisine sahip olabilecek.