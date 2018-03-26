İstek İzmir Okulları Anadolu Lisesi, gençleri üniversiteye hazırlayacak

Anasınıfından iş hayatına kadar genç zihinlerin eğitiminde önemli bir yer sahibi olan İstek Okulları, İzmir Kampüsünde açacağı Anadolu lisesi ile üniversiteye hazırlanan gençlerin yeni tercihi olacak.

Eğitimdeki 30 yılı aşkın tecrübesini İstek İzmir Okulları ile İzmir’e taşıyan İstek Okulları, İzmir Kampüsünde hizmete girecek Anadolu lisesi ile de fark oluşturmayı sürdürecek. Anasınıfından üniversiteye kadar her seviyede eğitimle gençleri hayata hazırlayan İstek Okulları, İstek İzmir Okulları Anadolu Lisesinde yetişecek gençlerle de Türkiye’nin çağdaş nesillerine yön verecek.

33 yıldır İstek Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren köklü eğitim kurumları ile eğitimde bir marka olan İstek Okulları, öğrencilerin hedef ve ihtiyaçlarını gözeten, dinamik ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden eğitim anlayışıyla girişimci gençler yetiştiriyor. Anadolu ve fen liseleri alanında da büyük bir tecrübe sahibi olan İstek Okulları, bu tecrübesini İzmir’de yer alan kampüsüne de taşıyarak gençlerin lise eğitimi için öncelikli tercihleri arasında yer almayı hedefliyor. İstek İzmir Okulları öğrencilerin fiziksel, duygusal, sayısal ve akademik gelişim alanlarında yaratıcılıklarını öne çıkarma fırsatı sunuyor.